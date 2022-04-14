Helium Mobile (MOBILE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Helium Mobile (MOBILE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Helium Mobile (MOBILE) Information Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain. Officiel hjemmeside: https://www.helium.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/mb1eu7TzEc71KxDpsmsKoucSSuuoGLv1drys1oP2jh6 Køb MOBILE nu!

Helium Mobile (MOBILE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Helium Mobile (MOBILE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.94M $ 31.94M $ 31.94M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 89.28B $ 89.28B $ 89.28B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 Alle tiders Lav: $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 Nuværende pris: $ 0.0003577 $ 0.0003577 $ 0.0003577 Få mere at vide om Helium Mobile (MOBILE) pris

Helium Mobile (MOBILE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Helium Mobile (MOBILE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOBILE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOBILE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOBILE's tokenomics, kan du udforske MOBILE tokens live-pris!

Sådan køber du MOBILE Er du interesseret i at tilføje Helium Mobile (MOBILE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MOBILE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MOBILE på MEXC nu!

Helium Mobile (MOBILE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MOBILE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MOBILE prishistorikken nu!

MOBILE Prisprediktion Vil du vide, hvor MOBILE måske er på vej hen? Vores MOBILE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOBILE Tokens prisprediktion nu!

