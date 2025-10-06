Hvad er Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Derudover kan du:

Meta xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Meta xStock (METAX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Meta xStock (METAX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Meta xStock.

Meta xStock (METAX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Meta xStock (METAX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om METAX Tokens omfattende tokenomics nu!

Meta xStock Ressource

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Meta xStock Hvor meget er Meta xStock (METAX) værd i dag? Den direkte METAX pris i USD er 648.79 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle METAX til USD pris? $ 648.79 . Tjek Den aktuelle pris på METAXtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Meta xStock? Markedsværdien for METAX er $ 3.89M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af METAX? Den cirkulerende forsyning af METAX er 6.00K USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på METAX? METAX opnåede en ATH-pris på 1,543.8216023323089 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på METAX? METAX så en ATL-pris på 646.9230160691019 USD . Hvad er handelsvolumen for METAX? Direkte 24-timers handelsvolumen for METAX er $ 69.66K USD . Bliver METAX højere i år? METAX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se METAX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

