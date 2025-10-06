UdvekslingDEX+
Den direkte Meta xStock pris i dag er 648.79 USD. Følg med i realtid METAX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk METAX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om METAX

METAX Prisinfo

Hvad er METAX

METAX Officiel hjemmeside

METAX Tokenomics

METAX Prisprognose

METAX Historik

METAX Købsguide

METAX-til-fiat-valutaomregner

METAX Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Meta xStock Logo

Meta xStock-kurs(METAX)

1 METAX til USD direkte pris:

$648.81
$648.81
-0.27%1D
USD
Meta xStock (METAX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:50:23 (UTC+8)

Meta xStock (METAX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 644.18
$ 644.18
24H lav
$ 652.57
$ 652.57
24H høj

$ 644.18
$ 644.18

$ 652.57
$ 652.57

$ 1,543.8216023323089
$ 1,543.8216023323089

$ 646.9230160691019
$ 646.9230160691019

-0.42%

-0.27%

-12.15%

-12.15%

Meta xStock (METAX) realtidsprisen er $ 648.79. I løbet af de sidste 24 timer har METAX handlet mellem et lavpunkt på $ 644.18 og et højdepunkt på $ 652.57, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. METAXs højeste pris nogensinde er $ 1,543.8216023323089, mens den laveste pris nogensinde er $ 646.9230160691019.

Når det gælder kortsigtet performance, METAX har ændret sig med -0.42% i løbet af den sidste time, -0.27% i løbet af 24 timer og -12.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Meta xStock (METAX) Markedsinformation

No.1543

$ 3.89M
$ 3.89M

$ 69.66K
$ 69.66K

$ 3.89M
$ 3.89M

6.00K
6.00K

--
--

5,999.92884342
5,999.92884342

SOL

Den nuværende markedsværdi på Meta xStock er $ 3.89M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 69.66K. Det cirkulerende forsyning af METAX er 6.00K, med et samlet udbud på 5999.92884342. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.89M.

Meta xStock (METAX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Meta xStock i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -1.7565-0.27%
30 dage$ -79.07-10.87%
60 dage$ -90.04-12.19%
90 dage$ -100.59-13.43%
Meta xStock Prisændring i dag

I dag METAX blev der registreret en ændring på $ -1.7565 (-0.27%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Meta xStock 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -79.07 (-10.87%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Meta xStock 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage METAX sås en ændring af $ -90.04 (-12.19%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Meta xStock 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -100.59 (-13.43%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Meta xStock (METAX)?

Tjek Meta xStockPrishistorik-siden nu.

Hvad er Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMeta xStockinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMETAXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Meta xStock på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Meta xStock købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Meta xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Meta xStock (METAX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Meta xStock (METAX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Meta xStock.

Tjek Meta xStock prisprediktion nu!

Meta xStock (METAX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Meta xStock (METAX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om METAX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Meta xStock (METAX)

Leder du efter, hvordan du køber Meta xStock? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Meta xStock på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Meta xStock Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Meta xStock, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Meta xStock hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Meta xStock

Hvor meget er Meta xStock (METAX) værd i dag?
Den direkte METAX pris i USD er 648.79 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle METAX til USD pris?
Den aktuelle pris på METAXtil USD er $ 648.79. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Meta xStock?
Markedsværdien for METAX er $ 3.89M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af METAX?
Den cirkulerende forsyning af METAX er 6.00K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på METAX?
METAX opnåede en ATH-pris på 1,543.8216023323089 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på METAX?
METAX så en ATL-pris på 646.9230160691019 USD.
Hvad er handelsvolumen for METAX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for METAX er $ 69.66K USD.
Bliver METAX højere i år?
METAX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se METAX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:50:23 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

METAX-til-USD Lommeregner

Beløb

METAX
METAX
USD
USD

1 METAX = 648.79 USD

Handel METAX

METAX/USDT
$648.81
$648.81
-0.25%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

