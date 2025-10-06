UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Meta Platforms pris i dag er 659.87 USD. Følg med i realtid METAON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk METAON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Meta Platforms pris i dag er 659.87 USD. Følg med i realtid METAON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk METAON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om METAON

METAON Prisinfo

Hvad er METAON

METAON Officiel hjemmeside

METAON Tokenomics

METAON Prisprognose

METAON Historik

METAON Købsguide

METAON-til-fiat-valutaomregner

METAON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Meta Platforms Logo

Meta Platforms-kurs(METAON)

1 METAON til USD direkte pris:

$659.9
$659.9$659.9
+0.48%1D
USD
Meta Platforms (METAON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:50:10 (UTC+8)

Meta Platforms (METAON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 628.41
$ 628.41$ 628.41
24H lav
$ 669.7
$ 669.7$ 669.7
24H høj

$ 628.41
$ 628.41$ 628.41

$ 669.7
$ 669.7$ 669.7

$ 783.5142352704004
$ 783.5142352704004$ 783.5142352704004

$ 646.5504387192022
$ 646.5504387192022$ 646.5504387192022

+1.30%

+0.48%

-12.33%

-12.33%

Meta Platforms (METAON) realtidsprisen er $ 659.87. I løbet af de sidste 24 timer har METAON handlet mellem et lavpunkt på $ 628.41 og et højdepunkt på $ 669.7, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. METAONs højeste pris nogensinde er $ 783.5142352704004, mens den laveste pris nogensinde er $ 646.5504387192022.

Når det gælder kortsigtet performance, METAON har ændret sig med +1.30% i løbet af den sidste time, +0.48% i løbet af 24 timer og -12.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Meta Platforms (METAON) Markedsinformation

No.1890

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

$ 61.30K
$ 61.30K$ 61.30K

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

2.68K
2.68K 2.68K

2,676.33068038
2,676.33068038 2,676.33068038

ETH

Den nuværende markedsværdi på Meta Platforms er $ 1.77M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 61.30K. Det cirkulerende forsyning af METAON er 2.68K, med et samlet udbud på 2676.33068038. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.77M.

Meta Platforms (METAON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Meta Platforms i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +3.1524+0.48%
30 dage$ -66.25-9.13%
60 dage$ -20.13-2.97%
90 dage$ -20.13-2.97%
Meta Platforms Prisændring i dag

I dag METAON blev der registreret en ændring på $ +3.1524 (+0.48%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Meta Platforms 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -66.25 (-9.13%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Meta Platforms 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage METAON sås en ændring af $ -20.13 (-2.97%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Meta Platforms 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -20.13 (-2.97%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Meta Platforms (METAON)?

Tjek Meta PlatformsPrishistorik-siden nu.

Hvad er Meta Platforms (METAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Meta Platforms er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMeta Platformsinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMETAONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Meta Platforms på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Meta Platforms købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Meta Platforms Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Meta Platforms (METAON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Meta Platforms (METAON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Meta Platforms.

Tjek Meta Platforms prisprediktion nu!

Meta Platforms (METAON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Meta Platforms (METAON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om METAON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Meta Platforms (METAON)

Leder du efter, hvordan du køber Meta Platforms? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Meta Platforms på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

METAON til lokale valutaer

1 Meta Platforms(METAON) til VND
17,364,479.05
1 Meta Platforms(METAON) til AUD
A$1,003.0024
1 Meta Platforms(METAON) til GBP
501.5012
1 Meta Platforms(METAON) til EUR
567.4882
1 Meta Platforms(METAON) til USD
$659.87
1 Meta Platforms(METAON) til MYR
RM2,764.8553
1 Meta Platforms(METAON) til TRY
27,734.3361
1 Meta Platforms(METAON) til JPY
¥100,960.11
1 Meta Platforms(METAON) til ARS
ARS$946,728.6864
1 Meta Platforms(METAON) til RUB
53,046.9493
1 Meta Platforms(METAON) til INR
58,576.6599
1 Meta Platforms(METAON) til IDR
Rp10,997,828.9342
1 Meta Platforms(METAON) til PHP
38,727.7703
1 Meta Platforms(METAON) til EGP
￡E.31,165.6601
1 Meta Platforms(METAON) til BRL
R$3,543.5019
1 Meta Platforms(METAON) til CAD
C$923.818
1 Meta Platforms(METAON) til BDT
80,715.2984
1 Meta Platforms(METAON) til NGN
953,564.9396
1 Meta Platforms(METAON) til COP
$2,537,959.0005
1 Meta Platforms(METAON) til ZAR
R.11,461.9419
1 Meta Platforms(METAON) til UAH
27,681.5465
1 Meta Platforms(METAON) til TZS
T.Sh.1,617,328.1726
1 Meta Platforms(METAON) til VES
Bs145,831.27
1 Meta Platforms(METAON) til CLP
$621,597.54
1 Meta Platforms(METAON) til PKR
Rs186,347.288
1 Meta Platforms(METAON) til KZT
348,398.1626
1 Meta Platforms(METAON) til THB
฿21,261.0114
1 Meta Platforms(METAON) til TWD
NT$20,317.3973
1 Meta Platforms(METAON) til AED
د.إ2,421.7229
1 Meta Platforms(METAON) til CHF
Fr527.896
1 Meta Platforms(METAON) til HKD
HK$5,127.1899
1 Meta Platforms(METAON) til AMD
֏251,661.2206
1 Meta Platforms(METAON) til MAD
.د.م6,090.6001
1 Meta Platforms(METAON) til MXN
$12,247.1872
1 Meta Platforms(METAON) til SAR
ريال2,474.5125
1 Meta Platforms(METAON) til ETB
Br101,375.8281
1 Meta Platforms(METAON) til KES
KSh85,017.6508
1 Meta Platforms(METAON) til JOD
د.أ467.84783
1 Meta Platforms(METAON) til PLN
2,428.3216
1 Meta Platforms(METAON) til RON
лв2,910.0267
1 Meta Platforms(METAON) til SEK
kr6,255.5676
1 Meta Platforms(METAON) til BGN
лв1,115.1803
1 Meta Platforms(METAON) til HUF
Ft222,026.4589
1 Meta Platforms(METAON) til CZK
13,916.6583
1 Meta Platforms(METAON) til KWD
د.ك201.26035
1 Meta Platforms(METAON) til ILS
2,144.5775
1 Meta Platforms(METAON) til BOB
Bs4,559.7017
1 Meta Platforms(METAON) til AZN
1,121.779
1 Meta Platforms(METAON) til TJS
SM6,057.6066
1 Meta Platforms(METAON) til GEL
1,788.2477
1 Meta Platforms(METAON) til AOA
Kz604,830.2433
1 Meta Platforms(METAON) til BHD
.د.ب247.45125
1 Meta Platforms(METAON) til BMD
$659.87
1 Meta Platforms(METAON) til DKK
kr4,269.3589
1 Meta Platforms(METAON) til HNL
L17,301.7914
1 Meta Platforms(METAON) til MUR
30,182.4538
1 Meta Platforms(METAON) til NAD
$11,409.1523
1 Meta Platforms(METAON) til NOK
kr6,677.8844
1 Meta Platforms(METAON) til NZD
$1,148.1738
1 Meta Platforms(METAON) til PAB
B/.659.87
1 Meta Platforms(METAON) til PGK
K2,771.454
1 Meta Platforms(METAON) til QAR
ر.ق2,395.3281
1 Meta Platforms(METAON) til RSD
дин.67,029.5946
1 Meta Platforms(METAON) til UZS
soʻm7,855,593.9812
1 Meta Platforms(METAON) til ALL
L55,092.5463
1 Meta Platforms(METAON) til ANG
ƒ1,181.1673
1 Meta Platforms(METAON) til AWG
ƒ1,181.1673
1 Meta Platforms(METAON) til BBD
$1,319.74
1 Meta Platforms(METAON) til BAM
KM1,108.5816
1 Meta Platforms(METAON) til BIF
Fr1,928,800.01
1 Meta Platforms(METAON) til BND
$851.2323
1 Meta Platforms(METAON) til BSD
$659.87
1 Meta Platforms(METAON) til JMD
$105,612.1935
1 Meta Platforms(METAON) til KHR
2,639,480
1 Meta Platforms(METAON) til KMF
Fr281,104.62
1 Meta Platforms(METAON) til LAK
14,344,999.7131
1 Meta Platforms(METAON) til LKR
රු200,323.3346
1 Meta Platforms(METAON) til MDL
L11,197.9939
1 Meta Platforms(METAON) til MGA
Ar2,959,055.041
1 Meta Platforms(METAON) til MOP
P5,285.5587
1 Meta Platforms(METAON) til MVR
10,096.011
1 Meta Platforms(METAON) til MWK
MK1,141,641.087
1 Meta Platforms(METAON) til MZN
MT42,165.693
1 Meta Platforms(METAON) til NPR
रु93,332.0128
1 Meta Platforms(METAON) til PYG
4,679,798.04
1 Meta Platforms(METAON) til RWF
Fr958,791.11
1 Meta Platforms(METAON) til SBD
$5,430.7301
1 Meta Platforms(METAON) til SCR
9,013.8242
1 Meta Platforms(METAON) til SRD
$25,404.995
1 Meta Platforms(METAON) til SVC
$5,773.8625
1 Meta Platforms(METAON) til SZL
L11,409.1523
1 Meta Platforms(METAON) til TMT
m2,309.545
1 Meta Platforms(METAON) til TND
د.ت1,942.65728
1 Meta Platforms(METAON) til TTD
$4,467.3199
1 Meta Platforms(METAON) til UGX
Sh2,291,068.64
1 Meta Platforms(METAON) til XAF
Fr372,826.55
1 Meta Platforms(METAON) til XCD
$1,781.649
1 Meta Platforms(METAON) til XOF
Fr372,826.55
1 Meta Platforms(METAON) til XPF
Fr67,306.74
1 Meta Platforms(METAON) til BWP
P8,835.6593
1 Meta Platforms(METAON) til BZD
$1,326.3387
1 Meta Platforms(METAON) til CVE
$62,720.6435
1 Meta Platforms(METAON) til DJF
Fr116,796.99
1 Meta Platforms(METAON) til DOP
$42,271.2722
1 Meta Platforms(METAON) til DZD
د.ج85,763.3039
1 Meta Platforms(METAON) til FJD
$1,491.3062
1 Meta Platforms(METAON) til GNF
Fr5,688,079.4
1 Meta Platforms(METAON) til GTQ
Q5,041.4068
1 Meta Platforms(METAON) til GYD
$138,189.9754
1 Meta Platforms(METAON) til ISK
kr81,823.88

Meta Platforms Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Meta Platforms, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Meta Platforms hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Meta Platforms

Hvor meget er Meta Platforms (METAON) værd i dag?
Den direkte METAON pris i USD er 659.87 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle METAON til USD pris?
Den aktuelle pris på METAONtil USD er $ 659.87. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Meta Platforms?
Markedsværdien for METAON er $ 1.77M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af METAON?
Den cirkulerende forsyning af METAON er 2.68K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på METAON?
METAON opnåede en ATH-pris på 783.5142352704004 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på METAON?
METAON så en ATL-pris på 646.5504387192022 USD.
Hvad er handelsvolumen for METAON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for METAON er $ 61.30K USD.
Bliver METAON højere i år?
METAON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se METAON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:50:10 (UTC+8)

Meta Platforms (METAON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

METAON-til-USD Lommeregner

Beløb

METAON
METAON
USD
USD

1 METAON = 659.87 USD

Handel METAON

METAON/USDT
$659.9
$659.9$659.9
+0.49%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,069.29
$110,069.29$110,069.29

-0.19%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.12
$3,873.12$3,873.12

-0.57%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02990
$0.02990$0.02990

-0.49%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.67
$185.67$185.67

-0.40%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,069.29
$110,069.29$110,069.29

-0.19%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.12
$3,873.12$3,873.12

-0.57%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.67
$185.67$185.67

-0.40%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.78
$74.78$74.78

+5.45%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.971
$19.971$19.971

+4.52%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07000
$0.07000$0.07000

+40.00%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000567
$0.000567$0.000567

+231.57%

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005087
$0.0000000000005087$0.0000000000005087

+68.72%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004694
$0.00004694$0.00004694

+59.55%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032616
$0.0032616$0.0032616

+59.90%