Den direkte McDonald s xStock pris i dag er 299.24 USD. Følg med i realtid MCDX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MCDX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

McDonald s xStock-kurs(MCDX)

1 MCDX til USD direkte pris:

$299.24
$299.24$299.24
+0.11%1D
USD
McDonald s xStock (MCDX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:48:44 (UTC+8)

McDonald s xStock (MCDX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 298.21
$ 298.21$ 298.21
24H lav
$ 299.96
$ 299.96$ 299.96
24H høj

$ 298.21
$ 298.21$ 298.21

$ 299.96
$ 299.96$ 299.96

$ 319.1120635657469
$ 319.1120635657469$ 319.1120635657469

$ 293.2122259186859
$ 293.2122259186859$ 293.2122259186859

+0.02%

+0.11%

-1.99%

-1.99%

McDonald s xStock (MCDX) realtidsprisen er $ 299.24. I løbet af de sidste 24 timer har MCDX handlet mellem et lavpunkt på $ 298.21 og et højdepunkt på $ 299.96, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MCDXs højeste pris nogensinde er $ 319.1120635657469, mens den laveste pris nogensinde er $ 293.2122259186859.

Når det gælder kortsigtet performance, MCDX har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, +0.11% i løbet af 24 timer og -1.99% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

McDonald s xStock (MCDX) Markedsinformation

No.2300

$ 775.57K
$ 775.57K$ 775.57K

$ 53.51K
$ 53.51K$ 53.51K

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

2.59K
2.59K 2.59K

--
----

5,499.92436699
5,499.92436699 5,499.92436699

SOL

Den nuværende markedsværdi på McDonald s xStock er $ 775.57K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 53.51K. Det cirkulerende forsyning af MCDX er 2.59K, med et samlet udbud på 5499.92436699. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.65M.

McDonald s xStock (MCDX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for McDonald s xStock i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.3288+0.11%
30 dage$ -1.33-0.45%
60 dage$ -11.64-3.75%
90 dage$ -4.51-1.49%
McDonald s xStock Prisændring i dag

I dag MCDX blev der registreret en ændring på $ +0.3288 (+0.11%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

McDonald s xStock 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -1.33 (-0.45%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

McDonald s xStock 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MCDX sås en ændring af $ -11.64 (-3.75%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

McDonald s xStock 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -4.51 (-1.49%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for McDonald s xStock (MCDX)?

Tjek McDonald s xStockPrishistorik-siden nu.

Hvad er McDonald s xStock (MCDX)

McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

McDonald s xStock er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMcDonald s xStockinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMCDXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om McDonald s xStock på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din McDonald s xStock købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

McDonald s xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil McDonald s xStock (MCDX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine McDonald s xStock (MCDX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for McDonald s xStock.

Tjek McDonald s xStock prisprediktion nu!

McDonald s xStock (MCDX) Tokenomics

At forstå tokenomics for McDonald s xStock (MCDX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MCDX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du McDonald s xStock (MCDX)

Leder du efter, hvordan du køber McDonald s xStock? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe McDonald s xStock på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

McDonald s xStock Ressource

For en mere dybdegående forståelse af McDonald s xStock, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel McDonald s xStock hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om McDonald s xStock

Hvor meget er McDonald s xStock (MCDX) værd i dag?
Den direkte MCDX pris i USD er 299.24 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MCDX til USD pris?
Den aktuelle pris på MCDXtil USD er $ 299.24. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af McDonald s xStock?
Markedsværdien for MCDX er $ 775.57K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MCDX?
Den cirkulerende forsyning af MCDX er 2.59K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MCDX?
MCDX opnåede en ATH-pris på 319.1120635657469 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MCDX?
MCDX så en ATL-pris på 293.2122259186859 USD.
Hvad er handelsvolumen for MCDX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MCDX er $ 53.51K USD.
Bliver MCDX højere i år?
MCDX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MCDX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

