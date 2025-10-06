UdvekslingDEX+
Den direkte McDonalds pris i dag er 299.37 USD. Følg med i realtid MCDON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MCDON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

McDonalds Logo

McDonalds-kurs(MCDON)

1 MCDON til USD direkte pris:

$299.37
$299.37$299.37
+0.64%1D
USD
McDonalds (MCDON) Live prisdiagram
McDonalds (MCDON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 297.36
$ 297.36$ 297.36
24H lav
$ 307
$ 307$ 307
24H høj

$ 297.36
$ 297.36$ 297.36

$ 307
$ 307$ 307

$ 323.00794651626467
$ 323.00794651626467$ 323.00794651626467

$ 290.77283731780426
$ 290.77283731780426$ 290.77283731780426

-0.12%

+0.64%

-4.15%

-4.15%

McDonalds (MCDON) realtidsprisen er $ 299.37. I løbet af de sidste 24 timer har MCDON handlet mellem et lavpunkt på $ 297.36 og et højdepunkt på $ 307, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MCDONs højeste pris nogensinde er $ 323.00794651626467, mens den laveste pris nogensinde er $ 290.77283731780426.

Når det gælder kortsigtet performance, MCDON har ændret sig med -0.12% i løbet af den sidste time, +0.64% i løbet af 24 timer og -4.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

McDonalds (MCDON) Markedsinformation

No.1696

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

$ 56.48K
$ 56.48K$ 56.48K

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

8.76K
8.76K 8.76K

8,759.7422125
8,759.7422125 8,759.7422125

ETH

Den nuværende markedsværdi på McDonalds er $ 2.62M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.48K. Det cirkulerende forsyning af MCDON er 8.76K, med et samlet udbud på 8759.7422125. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.62M.

McDonalds (MCDON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for McDonalds i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +1.9038+0.64%
30 dage$ -1.73-0.58%
60 dage$ +19.37+6.91%
90 dage$ +19.37+6.91%
McDonalds Prisændring i dag

I dag MCDON blev der registreret en ændring på $ +1.9038 (+0.64%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

McDonalds 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -1.73 (-0.58%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

McDonalds 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MCDON sås en ændring af $ +19.37 (+6.91%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

McDonalds 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +19.37 (+6.91%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for McDonalds (MCDON)?

Tjek McDonaldsPrishistorik-siden nu.

Hvad er McDonalds (MCDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

McDonalds er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMcDonaldsinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMCDONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om McDonalds på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din McDonalds købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

McDonalds Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil McDonalds (MCDON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine McDonalds (MCDON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for McDonalds.

Tjek McDonalds prisprediktion nu!

McDonalds (MCDON) Tokenomics

At forstå tokenomics for McDonalds (MCDON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MCDON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du McDonalds (MCDON)

Leder du efter, hvordan du køber McDonalds? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe McDonalds på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

McDonalds Ressource

For en mere dybdegående forståelse af McDonalds, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel McDonalds hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om McDonalds

Hvor meget er McDonalds (MCDON) værd i dag?
Den direkte MCDON pris i USD er 299.37 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MCDON til USD pris?
Den aktuelle pris på MCDONtil USD er $ 299.37. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af McDonalds?
Markedsværdien for MCDON er $ 2.62M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MCDON?
Den cirkulerende forsyning af MCDON er 8.76K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MCDON?
MCDON opnåede en ATH-pris på 323.00794651626467 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MCDON?
MCDON så en ATL-pris på 290.77283731780426 USD.
Hvad er handelsvolumen for MCDON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MCDON er $ 56.48K USD.
Bliver MCDON højere i år?
MCDON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MCDON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

