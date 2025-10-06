UdvekslingDEX+
Den direkte MultiBank Group pris i dag er 0.7985 USD. Følg med i realtid MBG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MBG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

MultiBank Group (MBG) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:48:03 (UTC+8)

MultiBank Group (MBG) Prisoplysninger (USD)

MultiBank Group (MBG) realtidsprisen er $ 0.7985. I løbet af de sidste 24 timer har MBG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.7183 og et højdepunkt på $ 0.871, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MBGs højeste pris nogensinde er $ 1.6915943417368275, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.36701751283509526.

Når det gælder kortsigtet performance, MBG har ændret sig med -2.84% i løbet af den sidste time, +1.71% i løbet af 24 timer og +8.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MultiBank Group (MBG) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på MultiBank Group er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 5.26M. Det cirkulerende forsyning af MBG er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 798.50M.

MultiBank Group (MBG) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for MultiBank Group i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.013472+1.71%
30 dage$ -0.2749-25.62%
60 dage$ -0.7166-47.30%
90 dage$ -1.629-67.11%
MultiBank Group Prisændring i dag

I dag MBG blev der registreret en ændring på $ +0.013472 (+1.71%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

MultiBank Group 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.2749 (-25.62%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

MultiBank Group 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MBG sås en ændring af $ -0.7166 (-47.30%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

MultiBank Group 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -1.629 (-67.11%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for MultiBank Group (MBG)?

Tjek MultiBank GroupPrishistorik-siden nu.

Hvad er MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

MultiBank Group er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMultiBank Groupinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMBGtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om MultiBank Group på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din MultiBank Group købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

MultiBank Group Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MultiBank Group (MBG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MultiBank Group (MBG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MultiBank Group.

Tjek MultiBank Group prisprediktion nu!

MultiBank Group (MBG) Tokenomics

At forstå tokenomics for MultiBank Group (MBG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MBG Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du MultiBank Group (MBG)

Leder du efter, hvordan du køber MultiBank Group? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe MultiBank Group på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MBG til lokale valutaer

MultiBank Group Ressource

For en mere dybdegående forståelse af MultiBank Group, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel MultiBank Group hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om MultiBank Group

Hvor meget er MultiBank Group (MBG) værd i dag?
Den direkte MBG pris i USD er 0.7985 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MBG til USD pris?
Den aktuelle pris på MBGtil USD er $ 0.7985. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MultiBank Group?
Markedsværdien for MBG er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MBG?
Den cirkulerende forsyning af MBG er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MBG?
MBG opnåede en ATH-pris på 1.6915943417368275 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MBG?
MBG så en ATL-pris på 0.36701751283509526 USD.
Hvad er handelsvolumen for MBG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MBG er $ 5.26M USD.
Bliver MBG højere i år?
MBG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MBG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:48:03 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

