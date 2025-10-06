UdvekslingDEX+
Den direkte Mastercard pris i dag er 553.15 USD. Følg med i realtid MAON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MAON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mastercard Logo

Mastercard-kurs(MAON)

1 MAON til USD direkte pris:

$553.11
$553.11
-0.65%1D
USD
Mastercard (MAON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:47:42 (UTC+8)

Mastercard (MAON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 551.97
$ 551.97
24H lav
$ 557.67
$ 557.67
24H høj

$ 551.97
$ 551.97

$ 557.67
$ 557.67

$ 604.8777949802613
$ 604.8777949802613

$ 542.7603869563253
$ 542.7603869563253

+0.19%

-0.65%

-4.38%

-4.38%

Mastercard (MAON) realtidsprisen er $ 553.15. I løbet af de sidste 24 timer har MAON handlet mellem et lavpunkt på $ 551.97 og et højdepunkt på $ 557.67, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MAONs højeste pris nogensinde er $ 604.8777949802613, mens den laveste pris nogensinde er $ 542.7603869563253.

Når det gælder kortsigtet performance, MAON har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, -0.65% i løbet af 24 timer og -4.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mastercard (MAON) Markedsinformation

No.2117

$ 1.12M
$ 1.12M

$ 56.69K
$ 56.69K

$ 1.12M
$ 1.12M

2.02K
2.02K

2,020.83795344
2,020.83795344

ETH

Den nuværende markedsværdi på Mastercard er $ 1.12M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.69K. Det cirkulerende forsyning af MAON er 2.02K, med et samlet udbud på 2020.83795344. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.12M.

Mastercard (MAON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Mastercard i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -3.6187-0.65%
30 dage$ -19.51-3.41%
60 dage$ +3.15+0.57%
90 dage$ +3.15+0.57%
Mastercard Prisændring i dag

I dag MAON blev der registreret en ændring på $ -3.6187 (-0.65%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Mastercard 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -19.51 (-3.41%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Mastercard 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MAON sås en ændring af $ +3.15 (+0.57%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Mastercard 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +3.15 (+0.57%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Mastercard (MAON)?

Tjek MastercardPrishistorik-siden nu.

Hvad er Mastercard (MAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Mastercard er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMastercardinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMAONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Mastercard på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Mastercard købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Mastercard Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Mastercard (MAON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Mastercard (MAON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Mastercard.

Tjek Mastercard prisprediktion nu!

Mastercard (MAON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Mastercard (MAON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MAON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Mastercard (MAON)

Leder du efter, hvordan du køber Mastercard? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Mastercard på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Mastercard Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Mastercard, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Mastercard hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Mastercard

Hvor meget er Mastercard (MAON) værd i dag?
Den direkte MAON pris i USD er 553.15 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MAON til USD pris?
Den aktuelle pris på MAONtil USD er $ 553.15. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Mastercard?
Markedsværdien for MAON er $ 1.12M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MAON?
Den cirkulerende forsyning af MAON er 2.02K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MAON?
MAON opnåede en ATH-pris på 604.8777949802613 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MAON?
MAON så en ATL-pris på 542.7603869563253 USD.
Hvad er handelsvolumen for MAON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MAON er $ 56.69K USD.
Bliver MAON højere i år?
MAON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MAON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:47:42 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

