Den direkte Eli Lilly pris i dag er 856.02 USD. Følg med i realtid LLYON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LLYON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Eli Lilly Logo

Eli Lilly-kurs(LLYON)

1 LLYON til USD direkte pris:

$856.04
$856.04
-1.11%1D
USD
Eli Lilly (LLYON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:45:11 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 855.54
$ 855.54
24H lav
$ 866.08
$ 866.08
24H høj

$ 855.54
$ 855.54

$ 866.08
$ 866.08

$ 868.2113662566151
$ 868.2113662566151

$ 712.8133541417105
$ 712.8133541417105

-1.15%

-1.11%

+2.55%

+2.55%

Eli Lilly (LLYON) realtidsprisen er $ 856.02. I løbet af de sidste 24 timer har LLYON handlet mellem et lavpunkt på $ 855.54 og et højdepunkt på $ 866.08, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LLYONs højeste pris nogensinde er $ 868.2113662566151, mens den laveste pris nogensinde er $ 712.8133541417105.

Når det gælder kortsigtet performance, LLYON har ændret sig med -1.15% i løbet af den sidste time, -1.11% i løbet af 24 timer og +2.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Eli Lilly (LLYON) Markedsinformation

No.1597

$ 3.42M
$ 3.42M

$ 56.13K
$ 56.13K

$ 3.42M
$ 3.42M

4.00K
4.00K

3,998.30295471
3,998.30295471

ETH

Den nuværende markedsværdi på Eli Lilly er $ 3.42M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.13K. Det cirkulerende forsyning af LLYON er 4.00K, med et samlet udbud på 3998.30295471. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.42M.

Eli Lilly (LLYON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Eli Lilly i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -9.6087-1.11%
30 dage$ +35.52+4.32%
60 dage$ +176.02+25.88%
90 dage$ +176.02+25.88%
Eli Lilly Prisændring i dag

I dag LLYON blev der registreret en ændring på $ -9.6087 (-1.11%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Eli Lilly 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +35.52 (+4.32%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Eli Lilly 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage LLYON sås en ændring af $ +176.02 (+25.88%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Eli Lilly 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +176.02 (+25.88%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Eli Lilly (LLYON)?

Tjek Eli LillyPrishistorik-siden nu.

Hvad er Eli Lilly (LLYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Eli Lilly er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineEli Lillyinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekLLYONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Eli Lilly på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Eli Lilly købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Eli Lilly Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Eli Lilly (LLYON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Eli Lilly (LLYON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Eli Lilly.

Tjek Eli Lilly prisprediktion nu!

Eli Lilly (LLYON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Eli Lilly (LLYON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LLYON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Eli Lilly (LLYON)

Leder du efter, hvordan du køber Eli Lilly? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Eli Lilly på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

LLYON til lokale valutaer

1 Eli Lilly(LLYON) til VND
22,526,166.3
1 Eli Lilly(LLYON) til AUD
A$1,301.1504
1 Eli Lilly(LLYON) til GBP
650.5752
1 Eli Lilly(LLYON) til EUR
736.1772
1 Eli Lilly(LLYON) til USD
$856.02
1 Eli Lilly(LLYON) til MYR
RM3,586.7238
1 Eli Lilly(LLYON) til TRY
35,978.5206
1 Eli Lilly(LLYON) til JPY
¥130,971.06
1 Eli Lilly(LLYON) til ARS
ARS$1,228,149.0144
1 Eli Lilly(LLYON) til RUB
68,815.4478
1 Eli Lilly(LLYON) til INR
75,988.8954
1 Eli Lilly(LLYON) til IDR
Rp14,266,994.2932
1 Eli Lilly(LLYON) til PHP
50,239.8138
1 Eli Lilly(LLYON) til EGP
￡E.40,429.8246
1 Eli Lilly(LLYON) til BRL
R$4,596.8274
1 Eli Lilly(LLYON) til CAD
C$1,198.428
1 Eli Lilly(LLYON) til BDT
104,708.3664
1 Eli Lilly(LLYON) til NGN
1,237,017.3816
1 Eli Lilly(LLYON) til COP
$3,292,381.323
1 Eli Lilly(LLYON) til ZAR
R.14,869.0674
1 Eli Lilly(LLYON) til UAH
35,910.039
1 Eli Lilly(LLYON) til TZS
T.Sh.2,098,087.8996
1 Eli Lilly(LLYON) til VES
Bs189,180.42
1 Eli Lilly(LLYON) til CLP
$806,370.84
1 Eli Lilly(LLYON) til PKR
Rs241,740.048
1 Eli Lilly(LLYON) til KZT
451,961.4396
1 Eli Lilly(LLYON) til THB
฿27,580.9644
1 Eli Lilly(LLYON) til TWD
NT$26,356.8558
1 Eli Lilly(LLYON) til AED
د.إ3,141.5934
1 Eli Lilly(LLYON) til CHF
Fr684.816
1 Eli Lilly(LLYON) til HKD
HK$6,651.2754
1 Eli Lilly(LLYON) til AMD
֏326,468.9076
1 Eli Lilly(LLYON) til MAD
.د.م7,901.0646
1 Eli Lilly(LLYON) til MXN
$15,887.7312
1 Eli Lilly(LLYON) til SAR
ريال3,210.075
1 Eli Lilly(LLYON) til ETB
Br131,510.3526
1 Eli Lilly(LLYON) til KES
KSh110,289.6168
1 Eli Lilly(LLYON) til JOD
د.أ606.91818
1 Eli Lilly(LLYON) til PLN
3,150.1536
1 Eli Lilly(LLYON) til RON
лв3,775.0482
1 Eli Lilly(LLYON) til SEK
kr8,115.0696
1 Eli Lilly(LLYON) til BGN
лв1,446.6738
1 Eli Lilly(LLYON) til HUF
Ft288,025.0494
1 Eli Lilly(LLYON) til CZK
18,053.4618
1 Eli Lilly(LLYON) til KWD
د.ك261.0861
1 Eli Lilly(LLYON) til ILS
2,782.065
1 Eli Lilly(LLYON) til BOB
Bs5,915.0982
1 Eli Lilly(LLYON) til AZN
1,455.234
1 Eli Lilly(LLYON) til TJS
SM7,858.2636
1 Eli Lilly(LLYON) til GEL
2,319.8142
1 Eli Lilly(LLYON) til AOA
Kz784,619.3718
1 Eli Lilly(LLYON) til BHD
.د.ب321.0075
1 Eli Lilly(LLYON) til BMD
$856.02
1 Eli Lilly(LLYON) til DKK
kr5,538.4494
1 Eli Lilly(LLYON) til HNL
L22,444.8444
1 Eli Lilly(LLYON) til MUR
39,154.3548
1 Eli Lilly(LLYON) til NAD
$14,800.5858
1 Eli Lilly(LLYON) til NOK
kr8,662.9224
1 Eli Lilly(LLYON) til NZD
$1,489.4748
1 Eli Lilly(LLYON) til PAB
B/.856.02
1 Eli Lilly(LLYON) til PGK
K3,595.284
1 Eli Lilly(LLYON) til QAR
ر.ق3,107.3526
1 Eli Lilly(LLYON) til RSD
дин.86,954.5116
1 Eli Lilly(LLYON) til UZS
soʻm10,190,712.6552
1 Eli Lilly(LLYON) til ALL
L71,469.1098
1 Eli Lilly(LLYON) til ANG
ƒ1,532.2758
1 Eli Lilly(LLYON) til AWG
ƒ1,532.2758
1 Eli Lilly(LLYON) til BBD
$1,712.04
1 Eli Lilly(LLYON) til BAM
KM1,438.1136
1 Eli Lilly(LLYON) til BIF
Fr2,502,146.46
1 Eli Lilly(LLYON) til BND
$1,104.2658
1 Eli Lilly(LLYON) til BSD
$856.02
1 Eli Lilly(LLYON) til JMD
$137,006.001
1 Eli Lilly(LLYON) til KHR
3,424,080
1 Eli Lilly(LLYON) til KMF
Fr364,664.52
1 Eli Lilly(LLYON) til LAK
18,609,130.0626
1 Eli Lilly(LLYON) til LKR
රු259,870.5516
1 Eli Lilly(LLYON) til MDL
L14,526.6594
1 Eli Lilly(LLYON) til MGA
Ar3,838,650.486
1 Eli Lilly(LLYON) til MOP
P6,856.7202
1 Eli Lilly(LLYON) til MVR
13,097.106
1 Eli Lilly(LLYON) til MWK
MK1,481,000.202
1 Eli Lilly(LLYON) til MZN
MT54,699.678
1 Eli Lilly(LLYON) til NPR
रु121,075.4688
1 Eli Lilly(LLYON) til PYG
6,070,893.84
1 Eli Lilly(LLYON) til RWF
Fr1,243,797.06
1 Eli Lilly(LLYON) til SBD
$7,045.0446
1 Eli Lilly(LLYON) til SCR
11,693.2332
1 Eli Lilly(LLYON) til SRD
$32,956.77
1 Eli Lilly(LLYON) til SVC
$7,490.175
1 Eli Lilly(LLYON) til SZL
L14,800.5858
1 Eli Lilly(LLYON) til TMT
m2,996.07
1 Eli Lilly(LLYON) til TND
د.ت2,520.12288
1 Eli Lilly(LLYON) til TTD
$5,795.2554
1 Eli Lilly(LLYON) til UGX
Sh2,972,101.44
1 Eli Lilly(LLYON) til XAF
Fr483,651.3
1 Eli Lilly(LLYON) til XCD
$2,311.254
1 Eli Lilly(LLYON) til XOF
Fr483,651.3
1 Eli Lilly(LLYON) til XPF
Fr87,314.04
1 Eli Lilly(LLYON) til BWP
P11,462.1078
1 Eli Lilly(LLYON) til BZD
$1,720.6002
1 Eli Lilly(LLYON) til CVE
$81,364.701
1 Eli Lilly(LLYON) til DJF
Fr151,515.54
1 Eli Lilly(LLYON) til DOP
$54,836.6412
1 Eli Lilly(LLYON) til DZD
د.ج111,256.9194
1 Eli Lilly(LLYON) til FJD
$1,934.6052
1 Eli Lilly(LLYON) til GNF
Fr7,378,892.4
1 Eli Lilly(LLYON) til GTQ
Q6,539.9928
1 Eli Lilly(LLYON) til GYD
$179,267.7084
1 Eli Lilly(LLYON) til ISK
kr106,146.48

Eli Lilly Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Eli Lilly, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Eli Lilly hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Eli Lilly

Hvor meget er Eli Lilly (LLYON) værd i dag?
Den direkte LLYON pris i USD er 856.02 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LLYON til USD pris?
Den aktuelle pris på LLYONtil USD er $ 856.02. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Eli Lilly?
Markedsværdien for LLYON er $ 3.42M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LLYON?
Den cirkulerende forsyning af LLYON er 4.00K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LLYON?
LLYON opnåede en ATH-pris på 868.2113662566151 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LLYON?
LLYON så en ATL-pris på 712.8133541417105 USD.
Hvad er handelsvolumen for LLYON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LLYON er $ 56.13K USD.
Bliver LLYON højere i år?
LLYON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LLYON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:45:11 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

LLYON-til-USD Lommeregner

Beløb

LLYON
LLYON
USD
USD

1 LLYON = 856.02 USD

Handel LLYON

LLYON/USDT
$856.04
$856.04
-1.11%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

