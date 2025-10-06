UdvekslingDEX+
Den direkte Lit Protocol pris i dag er 0.1298 USD. Følg med i realtid LITKEY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LITKEY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om LITKEY

LITKEY Prisinfo

Hvad er LITKEY

LITKEY Whitepaper

LITKEY Officiel hjemmeside

LITKEY Tokenomics

LITKEY Prisprognose

LITKEY Historik

LITKEY Købsguide

LITKEY-til-fiat-valutaomregner

LITKEY Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Lit Protocol Logo

Lit Protocol-kurs(LITKEY)

1 LITKEY til USD direkte pris:

$0.1298
$0.1298$0.1298
-0.76%1D
USD
Lit Protocol (LITKEY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 11:10:50 (UTC+8)

Lit Protocol (LITKEY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.116
$ 0.116$ 0.116
24H lav
$ 0.1569
$ 0.1569$ 0.1569
24H høj

$ 0.116
$ 0.116$ 0.116

$ 0.1569
$ 0.1569$ 0.1569

--
----

--
----

+2.12%

-0.76%

+159.60%

+159.60%

Lit Protocol (LITKEY) realtidsprisen er $ 0.1298. I løbet af de sidste 24 timer har LITKEY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.116 og et højdepunkt på $ 0.1569, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LITKEYs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, LITKEY har ændret sig med +2.12% i løbet af den sidste time, -0.76% i løbet af 24 timer og +159.60% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lit Protocol (LITKEY) Markedsinformation

--
----

$ 64.14K
$ 64.14K$ 64.14K

$ 129.80M
$ 129.80M$ 129.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Den nuværende markedsværdi på Lit Protocol er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 64.14K. Det cirkulerende forsyning af LITKEY er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 129.80M.

Lit Protocol (LITKEY) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Lit Protocol i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000994-0.76%
30 dage$ +0.0798+159.60%
60 dage$ +0.0798+159.60%
90 dage$ +0.0798+159.60%
Lit Protocol Prisændring i dag

I dag LITKEY blev der registreret en ændring på $ -0.000994 (-0.76%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Lit Protocol 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.0798 (+159.60%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Lit Protocol 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage LITKEY sås en ændring af $ +0.0798 (+159.60%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Lit Protocol 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.0798 (+159.60%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Lit Protocol (LITKEY)?

Tjek Lit ProtocolPrishistorik-siden nu.

Hvad er Lit Protocol (LITKEY)

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Lit Protocol er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineLit Protocolinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekLITKEYtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Lit Protocol på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Lit Protocol købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Lit Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Lit Protocol (LITKEY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Lit Protocol (LITKEY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Lit Protocol.

Tjek Lit Protocol prisprediktion nu!

Lit Protocol (LITKEY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Lit Protocol (LITKEY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LITKEY Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Lit Protocol (LITKEY)

Leder du efter, hvordan du køber Lit Protocol? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Lit Protocol på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

LITKEY til lokale valutaer

1 Lit Protocol(LITKEY) til VND
3,415.687
1 Lit Protocol(LITKEY) til AUD
A$0.197296
1 Lit Protocol(LITKEY) til GBP
0.098648
1 Lit Protocol(LITKEY) til EUR
0.111628
1 Lit Protocol(LITKEY) til USD
$0.1298
1 Lit Protocol(LITKEY) til MYR
RM0.543862
1 Lit Protocol(LITKEY) til TRY
5.455494
1 Lit Protocol(LITKEY) til JPY
¥19.8594
1 Lit Protocol(LITKEY) til ARS
ARS$186.226656
1 Lit Protocol(LITKEY) til RUB
10.434622
1 Lit Protocol(LITKEY) til INR
11.522346
1 Lit Protocol(LITKEY) til IDR
Rp2,163.332468
1 Lit Protocol(LITKEY) til PHP
7.617962
1 Lit Protocol(LITKEY) til EGP
￡E.6.130454
1 Lit Protocol(LITKEY) til BRL
R$0.697026
1 Lit Protocol(LITKEY) til CAD
C$0.18172
1 Lit Protocol(LITKEY) til BDT
15.877136
1 Lit Protocol(LITKEY) til NGN
187.571384
1 Lit Protocol(LITKEY) til COP
$499.23027
1 Lit Protocol(LITKEY) til ZAR
R.2.254626
1 Lit Protocol(LITKEY) til UAH
5.44511
1 Lit Protocol(LITKEY) til TZS
T.Sh.318.137204
1 Lit Protocol(LITKEY) til VES
Bs28.6858
1 Lit Protocol(LITKEY) til CLP
$122.2716
1 Lit Protocol(LITKEY) til PKR
Rs36.65552
1 Lit Protocol(LITKEY) til KZT
68.531804
1 Lit Protocol(LITKEY) til THB
฿4.182156
1 Lit Protocol(LITKEY) til TWD
NT$3.996542
1 Lit Protocol(LITKEY) til AED
د.إ0.476366
1 Lit Protocol(LITKEY) til CHF
Fr0.10384
1 Lit Protocol(LITKEY) til HKD
HK$1.008546
1 Lit Protocol(LITKEY) til AMD
֏49.503124
1 Lit Protocol(LITKEY) til MAD
.د.م1.198054
1 Lit Protocol(LITKEY) til MXN
$2.409088
1 Lit Protocol(LITKEY) til SAR
ريال0.48675
1 Lit Protocol(LITKEY) til ETB
Br19.941174
1 Lit Protocol(LITKEY) til KES
KSh16.723432
1 Lit Protocol(LITKEY) til JOD
د.أ0.0920282
1 Lit Protocol(LITKEY) til PLN
0.477664
1 Lit Protocol(LITKEY) til RON
лв0.572418
1 Lit Protocol(LITKEY) til SEK
kr1.230504
1 Lit Protocol(LITKEY) til BGN
лв0.219362
1 Lit Protocol(LITKEY) til HUF
Ft43.673806
1 Lit Protocol(LITKEY) til CZK
2.737482
1 Lit Protocol(LITKEY) til KWD
د.ك0.039589
1 Lit Protocol(LITKEY) til ILS
0.42185
1 Lit Protocol(LITKEY) til BOB
Bs0.896918
1 Lit Protocol(LITKEY) til AZN
0.22066
1 Lit Protocol(LITKEY) til TJS
SM1.191564
1 Lit Protocol(LITKEY) til GEL
0.351758
1 Lit Protocol(LITKEY) til AOA
Kz118.973382
1 Lit Protocol(LITKEY) til BHD
.د.ب0.048675
1 Lit Protocol(LITKEY) til BMD
$0.1298
1 Lit Protocol(LITKEY) til DKK
kr0.839806
1 Lit Protocol(LITKEY) til HNL
L3.403356
1 Lit Protocol(LITKEY) til MUR
5.937052
1 Lit Protocol(LITKEY) til NAD
$2.244242
1 Lit Protocol(LITKEY) til NOK
kr1.313576
1 Lit Protocol(LITKEY) til NZD
$0.225852
1 Lit Protocol(LITKEY) til PAB
B/.0.1298
1 Lit Protocol(LITKEY) til PGK
K0.54516
1 Lit Protocol(LITKEY) til QAR
ر.ق0.471174
1 Lit Protocol(LITKEY) til RSD
дин.13.185084
1 Lit Protocol(LITKEY) til UZS
soʻm1,545.237848
1 Lit Protocol(LITKEY) til ALL
L10.837002
1 Lit Protocol(LITKEY) til ANG
ƒ0.232342
1 Lit Protocol(LITKEY) til AWG
ƒ0.232342
1 Lit Protocol(LITKEY) til BBD
$0.2596
1 Lit Protocol(LITKEY) til BAM
KM0.218064
1 Lit Protocol(LITKEY) til BIF
Fr379.4054
1 Lit Protocol(LITKEY) til BND
$0.167442
1 Lit Protocol(LITKEY) til BSD
$0.1298
1 Lit Protocol(LITKEY) til JMD
$20.77449
1 Lit Protocol(LITKEY) til KHR
519.2
1 Lit Protocol(LITKEY) til KMF
Fr55.2948
1 Lit Protocol(LITKEY) til LAK
2,821.739074
1 Lit Protocol(LITKEY) til LKR
රු39.404684
1 Lit Protocol(LITKEY) til MDL
L2.202706
1 Lit Protocol(LITKEY) til MGA
Ar582.06214
1 Lit Protocol(LITKEY) til MOP
P1.039698
1 Lit Protocol(LITKEY) til MVR
1.98594
1 Lit Protocol(LITKEY) til MWK
MK224.56698
1 Lit Protocol(LITKEY) til MZN
MT8.29422
1 Lit Protocol(LITKEY) til NPR
रु18.358912
1 Lit Protocol(LITKEY) til PYG
920.5416
1 Lit Protocol(LITKEY) til RWF
Fr188.5994
1 Lit Protocol(LITKEY) til SBD
$1.068254
1 Lit Protocol(LITKEY) til SCR
1.773068
1 Lit Protocol(LITKEY) til SRD
$4.9973
1 Lit Protocol(LITKEY) til SVC
$1.13575
1 Lit Protocol(LITKEY) til SZL
L2.244242
1 Lit Protocol(LITKEY) til TMT
m0.4543
1 Lit Protocol(LITKEY) til TND
د.ت0.3821312
1 Lit Protocol(LITKEY) til TTD
$0.878746
1 Lit Protocol(LITKEY) til UGX
Sh450.6656
1 Lit Protocol(LITKEY) til XAF
Fr73.337
1 Lit Protocol(LITKEY) til XCD
$0.35046
1 Lit Protocol(LITKEY) til XOF
Fr73.337
1 Lit Protocol(LITKEY) til XPF
Fr13.2396
1 Lit Protocol(LITKEY) til BWP
P1.738022
1 Lit Protocol(LITKEY) til BZD
$0.260898
1 Lit Protocol(LITKEY) til CVE
$12.33749
1 Lit Protocol(LITKEY) til DJF
Fr22.9746
1 Lit Protocol(LITKEY) til DOP
$8.314988
1 Lit Protocol(LITKEY) til DZD
د.ج16.870106
1 Lit Protocol(LITKEY) til FJD
$0.293348
1 Lit Protocol(LITKEY) til GNF
Fr1,118.876
1 Lit Protocol(LITKEY) til GTQ
Q0.991672
1 Lit Protocol(LITKEY) til GYD
$27.182716
1 Lit Protocol(LITKEY) til ISK
kr16.0952

Lit Protocol Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Lit Protocol, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Lit Protocol hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Lit Protocol

Hvor meget er Lit Protocol (LITKEY) værd i dag?
Den direkte LITKEY pris i USD er 0.1298 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LITKEY til USD pris?
Den aktuelle pris på LITKEYtil USD er $ 0.1298. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Lit Protocol?
Markedsværdien for LITKEY er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LITKEY?
Den cirkulerende forsyning af LITKEY er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LITKEY?
LITKEY opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LITKEY?
LITKEY så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for LITKEY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LITKEY er $ 64.14K USD.
Bliver LITKEY højere i år?
LITKEY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LITKEY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 11:10:50 (UTC+8)

Lit Protocol (LITKEY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

LITKEY-til-USD Lommeregner

Beløb

LITKEY
LITKEY
USD
USD

1 LITKEY = 0.1298 USD

Handel LITKEY

LITKEY/USDT
$0.1298
$0.1298$0.1298
-0.38%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

