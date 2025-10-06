UdvekslingDEX+
Den direkte LITAS pris i dag er 0.3159 USD. Følg med i realtid LITAS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LITAS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om LITAS

LITAS Prisinfo

Hvad er LITAS

LITAS Whitepaper

LITAS Officiel hjemmeside

LITAS Tokenomics

LITAS Prisprognose

LITAS Historik

LITAS Købsguide

LITAS-til-fiat-valutaomregner

LITAS Spot

LITAS Logo

LITAS-kurs(LITAS)

1 LITAS til USD direkte pris:

$0.316
-0.22%1D
USD
LITAS (LITAS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:44:37 (UTC+8)

LITAS (LITAS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.31
24H lav
$ 0.323
24H høj

$ 0.31
$ 0.323
--
--
-0.07%

-0.22%

+22.29%

+22.29%

LITAS (LITAS) realtidsprisen er $ 0.3159. I løbet af de sidste 24 timer har LITAS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.31 og et højdepunkt på $ 0.323, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LITASs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, LITAS har ændret sig med -0.07% i løbet af den sidste time, -0.22% i løbet af 24 timer og +22.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

LITAS (LITAS) Markedsinformation

--
$ 104.16K
$ 31.59M
--
100,000,000
ETH

Den nuværende markedsværdi på LITAS er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 104.16K. Det cirkulerende forsyning af LITAS er --, med et samlet udbud på 100000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 31.59M.

LITAS (LITAS) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for LITAS i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000697-0.22%
30 dage$ +0.155+96.33%
60 dage$ +0.1295+69.47%
90 dage$ +0.0881+38.67%
LITAS Prisændring i dag

I dag LITAS blev der registreret en ændring på $ -0.000697 (-0.22%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

LITAS 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.155 (+96.33%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

LITAS 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage LITAS sås en ændring af $ +0.1295 (+69.47%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

LITAS 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.0881 (+38.67%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for LITAS (LITAS)?

Tjek LITASPrishistorik-siden nu.

Hvad er LITAS (LITAS)

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

LITAS er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineLITASinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekLITAStilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om LITAS på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din LITAS købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

LITAS Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil LITAS (LITAS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine LITAS (LITAS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for LITAS.

Tjek LITAS prisprediktion nu!

LITAS (LITAS) Tokenomics

At forstå tokenomics for LITAS (LITAS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LITAS Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du LITAS (LITAS)

Leder du efter, hvordan du køber LITAS? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe LITAS på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

LITAS til lokale valutaer

1 LITAS(LITAS) til VND
8,312.9085
1 LITAS(LITAS) til AUD
A$0.480168
1 LITAS(LITAS) til GBP
0.240084
1 LITAS(LITAS) til EUR
0.271674
1 LITAS(LITAS) til USD
$0.3159
1 LITAS(LITAS) til MYR
RM1.323621
1 LITAS(LITAS) til TRY
13.277277
1 LITAS(LITAS) til JPY
¥48.3327
1 LITAS(LITAS) til ARS
ARS$453.228048
1 LITAS(LITAS) til RUB
25.395201
1 LITAS(LITAS) til INR
28.042443
1 LITAS(LITAS) til IDR
Rp5,264.997894
1 LITAS(LITAS) til PHP
18.540171
1 LITAS(LITAS) til EGP
￡E.14.919957
1 LITAS(LITAS) til BRL
R$1.696383
1 LITAS(LITAS) til CAD
C$0.44226
1 LITAS(LITAS) til BDT
38.640888
1 LITAS(LITAS) til NGN
456.500772
1 LITAS(LITAS) til COP
$1,214.998785
1 LITAS(LITAS) til ZAR
R.5.487183
1 LITAS(LITAS) til UAH
13.252005
1 LITAS(LITAS) til TZS
T.Sh.774.264582
1 LITAS(LITAS) til VES
Bs69.8139
1 LITAS(LITAS) til CLP
$297.5778
1 LITAS(LITAS) til PKR
Rs89.21016
1 LITAS(LITAS) til KZT
166.788882
1 LITAS(LITAS) til THB
฿10.178298
1 LITAS(LITAS) til TWD
NT$9.726561
1 LITAS(LITAS) til AED
د.إ1.159353
1 LITAS(LITAS) til CHF
Fr0.25272
1 LITAS(LITAS) til HKD
HK$2.454543
1 LITAS(LITAS) til AMD
֏120.477942
1 LITAS(LITAS) til MAD
.د.م2.915757
1 LITAS(LITAS) til MXN
$5.863104
1 LITAS(LITAS) til SAR
ريال1.184625
1 LITAS(LITAS) til ETB
Br48.531717
1 LITAS(LITAS) til KES
KSh40.700556
1 LITAS(LITAS) til JOD
د.أ0.2239731
1 LITAS(LITAS) til PLN
1.162512
1 LITAS(LITAS) til RON
лв1.393119
1 LITAS(LITAS) til SEK
kr2.994732
1 LITAS(LITAS) til BGN
лв0.533871
1 LITAS(LITAS) til HUF
Ft106.290873
1 LITAS(LITAS) til CZK
6.662331
1 LITAS(LITAS) til KWD
د.ك0.0963495
1 LITAS(LITAS) til ILS
1.026675
1 LITAS(LITAS) til BOB
Bs2.182869
1 LITAS(LITAS) til AZN
0.53703
1 LITAS(LITAS) til TJS
SM2.899962
1 LITAS(LITAS) til GEL
0.856089
1 LITAS(LITAS) til AOA
Kz289.550781
1 LITAS(LITAS) til BHD
.د.ب0.1184625
1 LITAS(LITAS) til BMD
$0.3159
1 LITAS(LITAS) til DKK
kr2.043873
1 LITAS(LITAS) til HNL
L8.282898
1 LITAS(LITAS) til MUR
14.449266
1 LITAS(LITAS) til NAD
$5.461911
1 LITAS(LITAS) til NOK
kr3.196908
1 LITAS(LITAS) til NZD
$0.549666
1 LITAS(LITAS) til PAB
B/.0.3159
1 LITAS(LITAS) til PGK
K1.32678
1 LITAS(LITAS) til QAR
ر.ق1.146717
1 LITAS(LITAS) til RSD
дин.32.089122
1 LITAS(LITAS) til UZS
soʻm3,760.713684
1 LITAS(LITAS) til ALL
L26.374491
1 LITAS(LITAS) til ANG
ƒ0.565461
1 LITAS(LITAS) til AWG
ƒ0.565461
1 LITAS(LITAS) til BBD
$0.6318
1 LITAS(LITAS) til BAM
KM0.530712
1 LITAS(LITAS) til BIF
Fr923.3757
1 LITAS(LITAS) til BND
$0.407511
1 LITAS(LITAS) til BSD
$0.3159
1 LITAS(LITAS) til JMD
$50.559795
1 LITAS(LITAS) til KHR
1,263.6
1 LITAS(LITAS) til KMF
Fr134.5734
1 LITAS(LITAS) til LAK
6,867.391167
1 LITAS(LITAS) til LKR
රු95.900922
1 LITAS(LITAS) til MDL
L5.360823
1 LITAS(LITAS) til MGA
Ar1,416.59037
1 LITAS(LITAS) til MOP
P2.530359
1 LITAS(LITAS) til MVR
4.83327
1 LITAS(LITAS) til MWK
MK546.53859
1 LITAS(LITAS) til MZN
MT20.18601
1 LITAS(LITAS) til NPR
रु44.680896
1 LITAS(LITAS) til PYG
2,240.3628
1 LITAS(LITAS) til RWF
Fr459.0027
1 LITAS(LITAS) til SBD
$2.599857
1 LITAS(LITAS) til SCR
4.315194
1 LITAS(LITAS) til SRD
$12.16215
1 LITAS(LITAS) til SVC
$2.764125
1 LITAS(LITAS) til SZL
L5.461911
1 LITAS(LITAS) til TMT
m1.10565
1 LITAS(LITAS) til TND
د.ت0.9300096
1 LITAS(LITAS) til TTD
$2.138643
1 LITAS(LITAS) til UGX
Sh1,096.8048
1 LITAS(LITAS) til XAF
Fr178.4835
1 LITAS(LITAS) til XCD
$0.85293
1 LITAS(LITAS) til XOF
Fr178.4835
1 LITAS(LITAS) til XPF
Fr32.2218
1 LITAS(LITAS) til BWP
P4.229901
1 LITAS(LITAS) til BZD
$0.634959
1 LITAS(LITAS) til CVE
$30.026295
1 LITAS(LITAS) til DJF
Fr55.9143
1 LITAS(LITAS) til DOP
$20.236554
1 LITAS(LITAS) til DZD
د.ج41.057523
1 LITAS(LITAS) til FJD
$0.713934
1 LITAS(LITAS) til GNF
Fr2,723.058
1 LITAS(LITAS) til GTQ
Q2.413476
1 LITAS(LITAS) til GYD
$66.155778
1 LITAS(LITAS) til ISK
kr39.1716

LITAS Ressource

For en mere dybdegående forståelse af LITAS, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel LITAS hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om LITAS

Hvor meget er LITAS (LITAS) værd i dag?
Den direkte LITAS pris i USD er 0.3159 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LITAS til USD pris?
Den aktuelle pris på LITAStil USD er $ 0.3159. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af LITAS?
Markedsværdien for LITAS er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LITAS?
Den cirkulerende forsyning af LITAS er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LITAS?
LITAS opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LITAS?
LITAS så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for LITAS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LITAS er $ 104.16K USD.
Bliver LITAS højere i år?
LITAS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LITAS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
LITAS (LITAS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

LITAS-til-USD Lommeregner

Beløb

LITAS
LITAS
USD
USD

1 LITAS = 0.3159 USD

Handel LITAS

LITAS/USDT
$0.316
$0.316$0.316
-0.22%

