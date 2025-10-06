UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Bitlight Labs pris i dag er 1.5666 USD. Følg med i realtid LIGHT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LIGHT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Bitlight Labs pris i dag er 1.5666 USD. Følg med i realtid LIGHT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LIGHT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om LIGHT

LIGHT Prisinfo

Hvad er LIGHT

LIGHT Whitepaper

LIGHT Officiel hjemmeside

LIGHT Tokenomics

LIGHT Prisprognose

LIGHT Historik

LIGHT Købsguide

LIGHT-til-fiat-valutaomregner

LIGHT Spot

LIGHT USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Bitlight Labs Logo

Bitlight Labs-kurs(LIGHT)

1 LIGHT til USD direkte pris:

$1.5666
$1.5666$1.5666
+3.29%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:43:28 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.4557
$ 1.4557$ 1.4557
24H lav
$ 1.963
$ 1.963$ 1.963
24H høj

$ 1.4557
$ 1.4557$ 1.4557

$ 1.963
$ 1.963$ 1.963

$ 2.619557835411834
$ 2.619557835411834$ 2.619557835411834

$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418$ 0.5392876430024418

+2.07%

+3.29%

-33.03%

-33.03%

Bitlight Labs (LIGHT) realtidsprisen er $ 1.5666. I løbet af de sidste 24 timer har LIGHT handlet mellem et lavpunkt på $ 1.4557 og et højdepunkt på $ 1.963, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LIGHTs højeste pris nogensinde er $ 2.619557835411834, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.5392876430024418.

Når det gælder kortsigtet performance, LIGHT har ændret sig med +2.07% i løbet af den sidste time, +3.29% i løbet af 24 timer og -33.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bitlight Labs (LIGHT) Markedsinformation

No.355

$ 67.45M
$ 67.45M$ 67.45M

$ 205.78K
$ 205.78K$ 205.78K

$ 657.97M
$ 657.97M$ 657.97M

43.06M
43.06M 43.06M

420,000,000
420,000,000 420,000,000

420,000,000
420,000,000 420,000,000

10.25%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Bitlight Labs er $ 67.45M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 205.78K. Det cirkulerende forsyning af LIGHT er 43.06M, med et samlet udbud på 420000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 657.97M.

Bitlight Labs (LIGHT) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Bitlight Labs i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.049899+3.29%
30 dage$ +0.6571+72.24%
60 dage$ +1.4666+1,466.60%
90 dage$ +1.4666+1,466.60%
Bitlight Labs Prisændring i dag

I dag LIGHT blev der registreret en ændring på $ +0.049899 (+3.29%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Bitlight Labs 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.6571 (+72.24%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Bitlight Labs 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage LIGHT sås en ændring af $ +1.4666 (+1,466.60%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Bitlight Labs 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +1.4666 (+1,466.60%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Bitlight Labs (LIGHT)?

Tjek Bitlight LabsPrishistorik-siden nu.

Hvad er Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Bitlight Labs er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBitlight Labsinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekLIGHTtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Bitlight Labs på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Bitlight Labs købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Bitlight Labs Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Bitlight Labs (LIGHT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Bitlight Labs (LIGHT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Bitlight Labs.

Tjek Bitlight Labs prisprediktion nu!

Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Bitlight Labs (LIGHT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LIGHT Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Bitlight Labs (LIGHT)

Leder du efter, hvordan du køber Bitlight Labs? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Bitlight Labs på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

LIGHT til lokale valutaer

1 Bitlight Labs(LIGHT) til VND
41,225.079
1 Bitlight Labs(LIGHT) til AUD
A$2.381232
1 Bitlight Labs(LIGHT) til GBP
1.190616
1 Bitlight Labs(LIGHT) til EUR
1.347276
1 Bitlight Labs(LIGHT) til USD
$1.5666
1 Bitlight Labs(LIGHT) til MYR
RM6.564054
1 Bitlight Labs(LIGHT) til TRY
65.844198
1 Bitlight Labs(LIGHT) til JPY
¥239.6898
1 Bitlight Labs(LIGHT) til ARS
ARS$2,247.632352
1 Bitlight Labs(LIGHT) til RUB
125.938974
1 Bitlight Labs(LIGHT) til INR
139.067082
1 Bitlight Labs(LIGHT) til IDR
Rp26,109.989556
1 Bitlight Labs(LIGHT) til PHP
91.943754
1 Bitlight Labs(LIGHT) til EGP
￡E.73.990518
1 Bitlight Labs(LIGHT) til BRL
R$8.412642
1 Bitlight Labs(LIGHT) til CAD
C$2.19324
1 Bitlight Labs(LIGHT) til BDT
191.626512
1 Bitlight Labs(LIGHT) til NGN
2,263.862328
1 Bitlight Labs(LIGHT) til COP
$6,025.37859
1 Bitlight Labs(LIGHT) til ZAR
R.27.211842
1 Bitlight Labs(LIGHT) til UAH
65.71887
1 Bitlight Labs(LIGHT) til TZS
T.Sh.3,839.705268
1 Bitlight Labs(LIGHT) til VES
Bs346.2186
1 Bitlight Labs(LIGHT) til CLP
$1,475.7372
1 Bitlight Labs(LIGHT) til PKR
Rs442.40784
1 Bitlight Labs(LIGHT) til KZT
827.133468
1 Bitlight Labs(LIGHT) til THB
฿50.475852
1 Bitlight Labs(LIGHT) til TWD
NT$48.235614
1 Bitlight Labs(LIGHT) til AED
د.إ5.749422
1 Bitlight Labs(LIGHT) til CHF
Fr1.25328
1 Bitlight Labs(LIGHT) til HKD
HK$12.172482
1 Bitlight Labs(LIGHT) til AMD
֏597.469908
1 Bitlight Labs(LIGHT) til MAD
.د.م14.459718
1 Bitlight Labs(LIGHT) til MXN
$29.076096
1 Bitlight Labs(LIGHT) til SAR
ريال5.87475
1 Bitlight Labs(LIGHT) til ETB
Br240.676758
1 Bitlight Labs(LIGHT) til KES
KSh201.840744
1 Bitlight Labs(LIGHT) til JOD
د.أ1.1107194
1 Bitlight Labs(LIGHT) til PLN
5.765088
1 Bitlight Labs(LIGHT) til RON
лв6.908706
1 Bitlight Labs(LIGHT) til SEK
kr14.851368
1 Bitlight Labs(LIGHT) til BGN
лв2.647554
1 Bitlight Labs(LIGHT) til HUF
Ft527.113902
1 Bitlight Labs(LIGHT) til CZK
33.039594
1 Bitlight Labs(LIGHT) til KWD
د.ك0.477813
1 Bitlight Labs(LIGHT) til ILS
5.09145
1 Bitlight Labs(LIGHT) til BOB
Bs10.825206
1 Bitlight Labs(LIGHT) til AZN
2.66322
1 Bitlight Labs(LIGHT) til TJS
SM14.381388
1 Bitlight Labs(LIGHT) til GEL
4.245486
1 Bitlight Labs(LIGHT) til AOA
Kz1,435.929894
1 Bitlight Labs(LIGHT) til BHD
.د.ب0.587475
1 Bitlight Labs(LIGHT) til BMD
$1.5666
1 Bitlight Labs(LIGHT) til DKK
kr10.135902
1 Bitlight Labs(LIGHT) til HNL
L41.076252
1 Bitlight Labs(LIGHT) til MUR
71.656284
1 Bitlight Labs(LIGHT) til NAD
$27.086514
1 Bitlight Labs(LIGHT) til NOK
kr15.853992
1 Bitlight Labs(LIGHT) til NZD
$2.725884
1 Bitlight Labs(LIGHT) til PAB
B/.1.5666
1 Bitlight Labs(LIGHT) til PGK
K6.57972
1 Bitlight Labs(LIGHT) til QAR
ر.ق5.686758
1 Bitlight Labs(LIGHT) til RSD
дин.159.135228
1 Bitlight Labs(LIGHT) til UZS
soʻm18,649.997016
1 Bitlight Labs(LIGHT) til ALL
L130.795434
1 Bitlight Labs(LIGHT) til ANG
ƒ2.804214
1 Bitlight Labs(LIGHT) til AWG
ƒ2.804214
1 Bitlight Labs(LIGHT) til BBD
$3.1332
1 Bitlight Labs(LIGHT) til BAM
KM2.631888
1 Bitlight Labs(LIGHT) til BIF
Fr4,579.1718
1 Bitlight Labs(LIGHT) til BND
$2.020914
1 Bitlight Labs(LIGHT) til BSD
$1.5666
1 Bitlight Labs(LIGHT) til JMD
$250.73433
1 Bitlight Labs(LIGHT) til KHR
6,266.4
1 Bitlight Labs(LIGHT) til KMF
Fr667.3716
1 Bitlight Labs(LIGHT) til LAK
34,056.521058
1 Bitlight Labs(LIGHT) til LKR
රු475.588428
1 Bitlight Labs(LIGHT) til MDL
L26.585202
1 Bitlight Labs(LIGHT) til MGA
Ar7,025.10438
1 Bitlight Labs(LIGHT) til MOP
P12.548466
1 Bitlight Labs(LIGHT) til MVR
23.96898
1 Bitlight Labs(LIGHT) til MWK
MK2,710.37466
1 Bitlight Labs(LIGHT) til MZN
MT100.10574
1 Bitlight Labs(LIGHT) til NPR
रु221.579904
1 Bitlight Labs(LIGHT) til PYG
11,110.3272
1 Bitlight Labs(LIGHT) til RWF
Fr2,276.2698
1 Bitlight Labs(LIGHT) til SBD
$12.893118
1 Bitlight Labs(LIGHT) til SCR
21.399756
1 Bitlight Labs(LIGHT) til SRD
$60.3141
1 Bitlight Labs(LIGHT) til SVC
$13.70775
1 Bitlight Labs(LIGHT) til SZL
L27.086514
1 Bitlight Labs(LIGHT) til TMT
m5.4831
1 Bitlight Labs(LIGHT) til TND
د.ت4.6120704
1 Bitlight Labs(LIGHT) til TTD
$10.605882
1 Bitlight Labs(LIGHT) til UGX
Sh5,439.2352
1 Bitlight Labs(LIGHT) til XAF
Fr885.129
1 Bitlight Labs(LIGHT) til XCD
$4.22982
1 Bitlight Labs(LIGHT) til XOF
Fr885.129
1 Bitlight Labs(LIGHT) til XPF
Fr159.7932
1 Bitlight Labs(LIGHT) til BWP
P20.976774
1 Bitlight Labs(LIGHT) til BZD
$3.148866
1 Bitlight Labs(LIGHT) til CVE
$148.90533
1 Bitlight Labs(LIGHT) til DJF
Fr277.2882
1 Bitlight Labs(LIGHT) til DOP
$100.356396
1 Bitlight Labs(LIGHT) til DZD
د.ج203.611002
1 Bitlight Labs(LIGHT) til FJD
$3.540516
1 Bitlight Labs(LIGHT) til GNF
Fr13,504.092
1 Bitlight Labs(LIGHT) til GTQ
Q11.968824
1 Bitlight Labs(LIGHT) til GYD
$328.077372
1 Bitlight Labs(LIGHT) til ISK
kr194.2584

Bitlight Labs Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Bitlight Labs, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Bitlight Labs hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Bitlight Labs

Hvor meget er Bitlight Labs (LIGHT) værd i dag?
Den direkte LIGHT pris i USD er 1.5666 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LIGHT til USD pris?
Den aktuelle pris på LIGHTtil USD er $ 1.5666. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Bitlight Labs?
Markedsværdien for LIGHT er $ 67.45M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LIGHT?
Den cirkulerende forsyning af LIGHT er 43.06M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LIGHT?
LIGHT opnåede en ATH-pris på 2.619557835411834 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LIGHT?
LIGHT så en ATL-pris på 0.5392876430024418 USD.
Hvad er handelsvolumen for LIGHT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LIGHT er $ 205.78K USD.
Bliver LIGHT højere i år?
LIGHT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LIGHT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:43:28 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

LIGHT-til-USD Lommeregner

Beløb

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 1.5666 USD

Handel LIGHT

LIGHT/USDT
$1.5666
$1.5666$1.5666
+3.85%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,187.02
$110,187.02$110,187.02

-0.09%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,877.40
$3,877.40$3,877.40

-0.46%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02989
$0.02989$0.02989

-0.53%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.08
$186.08$186.08

-0.18%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,187.02
$110,187.02$110,187.02

-0.09%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,877.40
$3,877.40$3,877.40

-0.46%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.08
$186.08$186.08

-0.18%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.88
$72.88$72.88

+2.77%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5000
$2.5000$2.5000

-0.03%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07088
$0.07088$0.07088

+41.76%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000606
$0.000606$0.000606

+254.38%

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000014
$0.000000000000000000000014$0.000000000000000000000014

+180.00%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004886
$0.0000000000004886$0.0000000000004886

+62.05%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032271
$0.0032271$0.0032271

+58.21%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0020
$0.0020$0.0020

+53.84%