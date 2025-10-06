Hvad er Lifeform (LFT)

Lifeform is a universal Decentralized Identifier solution provider that integrates all web3 major chains including Bitcoin, Ethereum, Solana, etc, and make it much easier for mass adoption for the next Billion users onboard Web3. Lifeform already has over 3 million users, Lifeform will continue to grow, allowing more users and companies to join the Lifeform ecosystem and experience innovative and integrated blockchain-based services.

Lifeform (LFT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Lifeform (LFT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LFT Tokens omfattende tokenomics nu!

For en mere dybdegående forståelse af Lifeform, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Lifeform Hvor meget er Lifeform (LFT) værd i dag? Den direkte LFT pris i USD er 0.00621 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle LFT til USD pris? $ 0.00621 . Tjek Den aktuelle pris på LFTtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Lifeform? Markedsværdien for LFT er $ 0.00 USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af LFT? Den cirkulerende forsyning af LFT er 0.00 USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på LFT? LFT opnåede en ATH-pris på 0.5833313380234302 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LFT? LFT så en ATL-pris på 0.005437372504690078 USD . Hvad er handelsvolumen for LFT? Direkte 24-timers handelsvolumen for LFT er $ 24.00K USD . Bliver LFT højere i år? LFT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LFT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Lifeform (LFT) Vigtige brancheopdateringer

