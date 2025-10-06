UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Lemmy The Bat pris i dag er 0.00000728 USD. Følg med i realtid LBAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LBAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Lemmy The Bat pris i dag er 0.00000728 USD. Følg med i realtid LBAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LBAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om LBAI

LBAI Prisinfo

Hvad er LBAI

LBAI Officiel hjemmeside

LBAI Tokenomics

LBAI Prisprognose

LBAI Historik

LBAI Købsguide

LBAI-til-fiat-valutaomregner

LBAI Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Lemmy The Bat Logo

Lemmy The Bat-kurs(LBAI)

1 LBAI til USD direkte pris:

$0.00000728
$0.00000728$0.00000728
+0.27%1D
USD
Lemmy The Bat (LBAI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:42:43 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000682
$ 0.00000682$ 0.00000682
24H lav
$ 0.00000899
$ 0.00000899$ 0.00000899
24H høj

$ 0.00000682
$ 0.00000682$ 0.00000682

$ 0.00000899
$ 0.00000899$ 0.00000899

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443

0.00%

+0.27%

-16.61%

-16.61%

Lemmy The Bat (LBAI) realtidsprisen er $ 0.00000728. I løbet af de sidste 24 timer har LBAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000682 og et højdepunkt på $ 0.00000899, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LBAIs højeste pris nogensinde er $ 0.000142961223304784, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000000069696303443.

Når det gælder kortsigtet performance, LBAI har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +0.27% i løbet af 24 timer og -16.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lemmy The Bat (LBAI) Markedsinformation

No.2526

$ 502.32K
$ 502.32K$ 502.32K

$ 21.06K
$ 21.06K$ 21.06K

$ 502.32K
$ 502.32K$ 502.32K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

Den nuværende markedsværdi på Lemmy The Bat er $ 502.32K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 21.06K. Det cirkulerende forsyning af LBAI er 69.00B, med et samlet udbud på 69000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 502.32K.

Lemmy The Bat (LBAI) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Lemmy The Bat i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0000000196+0.27%
30 dage$ -0.00002371-76.51%
60 dage$ -0.00002612-78.21%
90 dage$ -0.00004272-85.44%
Lemmy The Bat Prisændring i dag

I dag LBAI blev der registreret en ændring på $ +0.0000000196 (+0.27%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Lemmy The Bat 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00002371 (-76.51%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Lemmy The Bat 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage LBAI sås en ændring af $ -0.00002612 (-78.21%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Lemmy The Bat 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.00004272 (-85.44%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Lemmy The Bat (LBAI)?

Tjek Lemmy The BatPrishistorik-siden nu.

Hvad er Lemmy The Bat (LBAI)

The first bat meme token that will fly with AI.

Lemmy The Bat er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineLemmy The Batinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekLBAItilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Lemmy The Bat på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Lemmy The Bat købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Lemmy The Bat Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Lemmy The Bat (LBAI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Lemmy The Bat (LBAI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Lemmy The Bat.

Tjek Lemmy The Bat prisprediktion nu!

Lemmy The Bat (LBAI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Lemmy The Bat (LBAI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LBAI Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Lemmy The Bat (LBAI)

Leder du efter, hvordan du køber Lemmy The Bat? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Lemmy The Bat på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

LBAI til lokale valutaer

1 Lemmy The Bat(LBAI) til VND
0.1915732
1 Lemmy The Bat(LBAI) til AUD
A$0.0000110656
1 Lemmy The Bat(LBAI) til GBP
0.0000055328
1 Lemmy The Bat(LBAI) til EUR
0.0000062608
1 Lemmy The Bat(LBAI) til USD
$0.00000728
1 Lemmy The Bat(LBAI) til MYR
RM0.0000305032
1 Lemmy The Bat(LBAI) til TRY
0.0003059784
1 Lemmy The Bat(LBAI) til JPY
¥0.00111384
1 Lemmy The Bat(LBAI) til ARS
ARS$0.0104447616
1 Lemmy The Bat(LBAI) til RUB
0.0005852392
1 Lemmy The Bat(LBAI) til INR
0.0006462456
1 Lemmy The Bat(LBAI) til IDR
Rp0.1213332848
1 Lemmy The Bat(LBAI) til PHP
0.0004272632
1 Lemmy The Bat(LBAI) til EGP
￡E.0.0003438344
1 Lemmy The Bat(LBAI) til BRL
R$0.0000390936
1 Lemmy The Bat(LBAI) til CAD
C$0.000010192
1 Lemmy The Bat(LBAI) til BDT
0.0008904896
1 Lemmy The Bat(LBAI) til NGN
0.0105201824
1 Lemmy The Bat(LBAI) til COP
$0.027999972
1 Lemmy The Bat(LBAI) til ZAR
R.0.0001264536
1 Lemmy The Bat(LBAI) til UAH
0.000305396
1 Lemmy The Bat(LBAI) til TZS
T.Sh.0.0178431344
1 Lemmy The Bat(LBAI) til VES
Bs0.00160888
1 Lemmy The Bat(LBAI) til CLP
$0.00685776
1 Lemmy The Bat(LBAI) til PKR
Rs0.002055872
1 Lemmy The Bat(LBAI) til KZT
0.0038436944
1 Lemmy The Bat(LBAI) til THB
฿0.0002345616
1 Lemmy The Bat(LBAI) til TWD
NT$0.0002241512
1 Lemmy The Bat(LBAI) til AED
د.إ0.0000267176
1 Lemmy The Bat(LBAI) til CHF
Fr0.000005824
1 Lemmy The Bat(LBAI) til HKD
HK$0.0000565656
1 Lemmy The Bat(LBAI) til AMD
֏0.0027764464
1 Lemmy The Bat(LBAI) til MAD
.د.م0.0000671944
1 Lemmy The Bat(LBAI) til MXN
$0.0001351168
1 Lemmy The Bat(LBAI) til SAR
ريال0.0000273
1 Lemmy The Bat(LBAI) til ETB
Br0.0011184264
1 Lemmy The Bat(LBAI) til KES
KSh0.0009379552
1 Lemmy The Bat(LBAI) til JOD
د.أ0.00000516152
1 Lemmy The Bat(LBAI) til PLN
0.0000267904
1 Lemmy The Bat(LBAI) til RON
лв0.0000321048
1 Lemmy The Bat(LBAI) til SEK
kr0.0000690144
1 Lemmy The Bat(LBAI) til BGN
лв0.0000123032
1 Lemmy The Bat(LBAI) til HUF
Ft0.0024495016
1 Lemmy The Bat(LBAI) til CZK
0.0001535352
1 Lemmy The Bat(LBAI) til KWD
د.ك0.0000022204
1 Lemmy The Bat(LBAI) til ILS
0.00002366
1 Lemmy The Bat(LBAI) til BOB
Bs0.0000503048
1 Lemmy The Bat(LBAI) til AZN
0.000012376
1 Lemmy The Bat(LBAI) til TJS
SM0.0000668304
1 Lemmy The Bat(LBAI) til GEL
0.0000197288
1 Lemmy The Bat(LBAI) til AOA
Kz0.0066727752
1 Lemmy The Bat(LBAI) til BHD
.د.ب0.00000273
1 Lemmy The Bat(LBAI) til BMD
$0.00000728
1 Lemmy The Bat(LBAI) til DKK
kr0.0000471016
1 Lemmy The Bat(LBAI) til HNL
L0.0001908816
1 Lemmy The Bat(LBAI) til MUR
0.0003329872
1 Lemmy The Bat(LBAI) til NAD
$0.0001258712
1 Lemmy The Bat(LBAI) til NOK
kr0.0000736736
1 Lemmy The Bat(LBAI) til NZD
$0.0000126672
1 Lemmy The Bat(LBAI) til PAB
B/.0.00000728
1 Lemmy The Bat(LBAI) til PGK
K0.000030576
1 Lemmy The Bat(LBAI) til QAR
ر.ق0.0000264264
1 Lemmy The Bat(LBAI) til RSD
дин.0.0007395024
1 Lemmy The Bat(LBAI) til UZS
soʻm0.0866666528
1 Lemmy The Bat(LBAI) til ALL
L0.0006078072
1 Lemmy The Bat(LBAI) til ANG
ƒ0.0000130312
1 Lemmy The Bat(LBAI) til AWG
ƒ0.0000130312
1 Lemmy The Bat(LBAI) til BBD
$0.00001456
1 Lemmy The Bat(LBAI) til BAM
KM0.0000122304
1 Lemmy The Bat(LBAI) til BIF
Fr0.02127944
1 Lemmy The Bat(LBAI) til BND
$0.0000093912
1 Lemmy The Bat(LBAI) til BSD
$0.00000728
1 Lemmy The Bat(LBAI) til JMD
$0.001165164
1 Lemmy The Bat(LBAI) til KHR
0.02912
1 Lemmy The Bat(LBAI) til KMF
Fr0.00310128
1 Lemmy The Bat(LBAI) til LAK
0.1582608664
1 Lemmy The Bat(LBAI) til LKR
රු0.0022100624
1 Lemmy The Bat(LBAI) til MDL
L0.0001235416
1 Lemmy The Bat(LBAI) til MGA
Ar0.032645704
1 Lemmy The Bat(LBAI) til MOP
P0.0000583128
1 Lemmy The Bat(LBAI) til MVR
0.000111384
1 Lemmy The Bat(LBAI) til MWK
MK0.012595128
1 Lemmy The Bat(LBAI) til MZN
MT0.000465192
1 Lemmy The Bat(LBAI) til NPR
रु0.0010296832
1 Lemmy The Bat(LBAI) til PYG
0.05162976
1 Lemmy The Bat(LBAI) til RWF
Fr0.01057784
1 Lemmy The Bat(LBAI) til SBD
$0.0000599144
1 Lemmy The Bat(LBAI) til SCR
0.0000994448
1 Lemmy The Bat(LBAI) til SRD
$0.00028028
1 Lemmy The Bat(LBAI) til SVC
$0.0000637
1 Lemmy The Bat(LBAI) til SZL
L0.0001258712
1 Lemmy The Bat(LBAI) til TMT
m0.00002548
1 Lemmy The Bat(LBAI) til TND
د.ت0.00002143232
1 Lemmy The Bat(LBAI) til TTD
$0.0000492856
1 Lemmy The Bat(LBAI) til UGX
Sh0.02527616
1 Lemmy The Bat(LBAI) til XAF
Fr0.0041132
1 Lemmy The Bat(LBAI) til XCD
$0.000019656
1 Lemmy The Bat(LBAI) til XOF
Fr0.0041132
1 Lemmy The Bat(LBAI) til XPF
Fr0.00074256
1 Lemmy The Bat(LBAI) til BWP
P0.0000974792
1 Lemmy The Bat(LBAI) til BZD
$0.0000146328
1 Lemmy The Bat(LBAI) til CVE
$0.000691964
1 Lemmy The Bat(LBAI) til DJF
Fr0.00128856
1 Lemmy The Bat(LBAI) til DOP
$0.0004663568
1 Lemmy The Bat(LBAI) til DZD
د.ج0.0009461816
1 Lemmy The Bat(LBAI) til FJD
$0.0000164528
1 Lemmy The Bat(LBAI) til GNF
Fr0.0627536
1 Lemmy The Bat(LBAI) til GTQ
Q0.0000556192
1 Lemmy The Bat(LBAI) til GYD
$0.0015245776
1 Lemmy The Bat(LBAI) til ISK
kr0.00090272

Lemmy The Bat Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Lemmy The Bat, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Lemmy The Bat hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Lemmy The Bat

Hvor meget er Lemmy The Bat (LBAI) værd i dag?
Den direkte LBAI pris i USD er 0.00000728 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LBAI til USD pris?
Den aktuelle pris på LBAItil USD er $ 0.00000728. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Lemmy The Bat?
Markedsværdien for LBAI er $ 502.32K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LBAI?
Den cirkulerende forsyning af LBAI er 69.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LBAI?
LBAI opnåede en ATH-pris på 0.000142961223304784 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LBAI?
LBAI så en ATL-pris på 0.000000069696303443 USD.
Hvad er handelsvolumen for LBAI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LBAI er $ 21.06K USD.
Bliver LBAI højere i år?
LBAI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LBAI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:42:43 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

LBAI-til-USD Lommeregner

Beløb

LBAI
LBAI
USD
USD

1 LBAI = 0.00000728 USD

Handel LBAI

LBAI/USDT
$0.00000728
$0.00000728$0.00000728
+0.83%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,204.60
$110,204.60$110,204.60

-0.07%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,877.49
$3,877.49$3,877.49

-0.46%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02977
$0.02977$0.02977

-0.93%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-0.13%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,204.60
$110,204.60$110,204.60

-0.07%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,877.49
$3,877.49$3,877.49

-0.46%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-0.13%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.82
$72.82$72.82

+2.69%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5007
$2.5007$2.5007

0.00%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07090
$0.07090$0.07090

+41.80%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000600
$0.000600$0.000600

+250.87%

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000014
$0.000000000000000000000014$0.000000000000000000000014

+180.00%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005158
$0.0000000000005158$0.0000000000005158

+71.07%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032271
$0.0032271$0.0032271

+58.21%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0020
$0.0020$0.0020

+53.84%