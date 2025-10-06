UdvekslingDEX+
Den direkte Keeta pris i dag er 0.3821 USD. Følg med i realtid KTA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KTA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Keeta Logo

Keeta-kurs(KTA)

1 KTA til USD direkte pris:

$0.3821
$0.3821$0.3821
-2.07%1D
USD
Keeta (KTA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:42:28 (UTC+8)

Keeta (KTA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.3721
$ 0.3721$ 0.3721
24H lav
$ 0.4299
$ 0.4299$ 0.4299
24H høj

$ 0.3721
$ 0.3721$ 0.3721

$ 0.4299
$ 0.4299$ 0.4299

$ 1.6916917214873683
$ 1.6916917214873683$ 1.6916917214873683

$ 0.08456738547527073
$ 0.08456738547527073$ 0.08456738547527073

-1.22%

-2.07%

-26.47%

-26.47%

Keeta (KTA) realtidsprisen er $ 0.3821. I løbet af de sidste 24 timer har KTA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.3721 og et højdepunkt på $ 0.4299, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KTAs højeste pris nogensinde er $ 1.6916917214873683, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.08456738547527073.

Når det gælder kortsigtet performance, KTA har ændret sig med -1.22% i løbet af den sidste time, -2.07% i løbet af 24 timer og -26.47% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Keeta (KTA) Markedsinformation

No.230

$ 166.08M
$ 166.08M$ 166.08M

$ 138.25K
$ 138.25K$ 138.25K

$ 382.10M
$ 382.10M$ 382.10M

434.64M
434.64M 434.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

43.46%

BASE

Den nuværende markedsværdi på Keeta er $ 166.08M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 138.25K. Det cirkulerende forsyning af KTA er 434.64M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 382.10M.

Keeta (KTA) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Keeta i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.008077-2.07%
30 dage$ -0.2379-38.38%
60 dage$ -0.1179-23.58%
90 dage$ -0.1179-23.58%
Keeta Prisændring i dag

I dag KTA blev der registreret en ændring på $ -0.008077 (-2.07%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Keeta 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.2379 (-38.38%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Keeta 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage KTA sås en ændring af $ -0.1179 (-23.58%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Keeta 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.1179 (-23.58%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Keeta (KTA)?

Tjek KeetaPrishistorik-siden nu.

Hvad er Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineKeetainvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekKTAtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Keeta på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Keeta købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Keeta Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Keeta (KTA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Keeta (KTA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Keeta.

Tjek Keeta prisprediktion nu!

Keeta (KTA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Keeta (KTA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om KTA Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Keeta (KTA)

Leder du efter, hvordan du køber Keeta? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Keeta på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

KTA til lokale valutaer

Keeta Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Keeta, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Keeta hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Keeta

Hvor meget er Keeta (KTA) værd i dag?
Den direkte KTA pris i USD er 0.3821 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle KTA til USD pris?
Den aktuelle pris på KTAtil USD er $ 0.3821. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Keeta?
Markedsværdien for KTA er $ 166.08M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af KTA?
Den cirkulerende forsyning af KTA er 434.64M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på KTA?
KTA opnåede en ATH-pris på 1.6916917214873683 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KTA?
KTA så en ATL-pris på 0.08456738547527073 USD.
Hvad er handelsvolumen for KTA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for KTA er $ 138.25K USD.
Bliver KTA højere i år?
KTA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KTA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:42:28 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

KTA-til-USD Lommeregner

Beløb

KTA
KTA
USD
USD

1 KTA = 0.3821 USD

Handel KTA

KTA/USDT
$0.3821
$0.3821$0.3821
-1.97%

