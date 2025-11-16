OFFICIAL K-POP (KPOP) Tokenomics

Markedsværdi:
$ 1.24M
Samlet udbud
$ 8.00B
Cirkulerende forsyning
$ 6.48B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.53M
Alle tiders Høj:
$ 0.0004226
Alle tiders Lav:
$ 0.000002025104729961
Nuværende pris:
$ 0.0001907
OFFICIAL K-POP (KPOP) Information

The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect.

Officiel hjemmeside:
https://www.officialkpop.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xea36Af87Df952fd4c9A05Cd792d370909Bbda8DB

OFFICIAL K-POP (KPOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for OFFICIAL K-POP (KPOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KPOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KPOP tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KPOP's tokenomics, kan du udforske KPOP tokens live-pris!

OFFICIAL K-POP (KPOP) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for KPOP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

KPOP Prisprediktion

Vil du vide, hvor KPOP måske er på vej hen? Vores KPOP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.


