Den direkte John Tsubasa Rivals pris i dag er 0.0138 USD. Følg med i realtid JOHN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JOHN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

John Tsubasa Rivals Logo

John Tsubasa Rivals-kurs(JOHN)

1 JOHN til USD direkte pris:

$0.0138
$0.0138
-1.77%1D
USD
John Tsubasa Rivals (JOHN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:39:31 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals (JOHN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01376
$ 0.01376
24H lav
$ 0.01461
$ 0.01461
24H høj

$ 0.01376
$ 0.01376

$ 0.01461
$ 0.01461

--
--

--
--

-0.44%

-1.77%

-7.82%

-7.82%

John Tsubasa Rivals (JOHN) realtidsprisen er $ 0.0138. I løbet af de sidste 24 timer har JOHN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01376 og et højdepunkt på $ 0.01461, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JOHNs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, JOHN har ændret sig med -0.44% i løbet af den sidste time, -1.77% i løbet af 24 timer og -7.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Markedsinformation

--
--

$ 71.22K
$ 71.22K

$ 13.80M
$ 13.80M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

KLAY

Den nuværende markedsværdi på John Tsubasa Rivals er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 71.22K. Det cirkulerende forsyning af JOHN er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.80M.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for John Tsubasa Rivals i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0002487-1.77%
30 dage$ -0.00221-13.81%
60 dage$ -0.00399-22.43%
90 dage$ -0.0056-28.87%
John Tsubasa Rivals Prisændring i dag

I dag JOHN blev der registreret en ændring på $ -0.0002487 (-1.77%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

John Tsubasa Rivals 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00221 (-13.81%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

John Tsubasa Rivals 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage JOHN sås en ændring af $ -0.00399 (-22.43%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

John Tsubasa Rivals 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0056 (-28.87%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for John Tsubasa Rivals (JOHN)?

Tjek John Tsubasa RivalsPrishistorik-siden nu.

Hvad er John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

John Tsubasa Rivals er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineJohn Tsubasa Rivalsinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekJOHNtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om John Tsubasa Rivals på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din John Tsubasa Rivals købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

John Tsubasa Rivals Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil John Tsubasa Rivals (JOHN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine John Tsubasa Rivals (JOHN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for John Tsubasa Rivals.

Tjek John Tsubasa Rivals prisprediktion nu!

John Tsubasa Rivals (JOHN) Tokenomics

At forstå tokenomics for John Tsubasa Rivals (JOHN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om JOHN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du John Tsubasa Rivals (JOHN)

Leder du efter, hvordan du køber John Tsubasa Rivals? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe John Tsubasa Rivals på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

JOHN til lokale valutaer

1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til VND
363.147
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til AUD
A$0.020976
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til GBP
0.010488
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til EUR
0.011868
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til USD
$0.0138
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til MYR
RM0.057822
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til TRY
0.580014
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til JPY
¥2.1114
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til ARS
ARS$19.799136
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til RUB
1.109382
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til INR
1.225026
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til IDR
Rp229.999908
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til PHP
0.809922
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til EGP
￡E.0.651774
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til BRL
R$0.074106
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til CAD
C$0.01932
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til BDT
1.688016
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til NGN
19.942104
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til COP
$53.07687
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til ZAR
R.0.239706
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til UAH
0.57891
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til TZS
T.Sh.33.823524
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til VES
Bs3.0498
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til CLP
$12.9996
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til PKR
Rs3.89712
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til KZT
7.286124
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til THB
฿0.444636
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til TWD
NT$0.424902
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til AED
د.إ0.050646
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til CHF
Fr0.01104
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til HKD
HK$0.107226
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til AMD
֏5.263044
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til MAD
.د.م0.127374
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til MXN
$0.256128
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til SAR
ريال0.05175
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til ETB
Br2.120094
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til KES
KSh1.777992
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til JOD
د.أ0.0097842
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til PLN
0.050784
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til RON
лв0.060858
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til SEK
kr0.130824
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til BGN
лв0.023322
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til HUF
Ft4.643286
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til CZK
0.291042
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til KWD
د.ك0.004209
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til ILS
0.04485
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til BOB
Bs0.095358
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til AZN
0.02346
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til TJS
SM0.126684
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til GEL
0.037398
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til AOA
Kz12.648942
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til BHD
.د.ب0.005175
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til BMD
$0.0138
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til DKK
kr0.089286
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til HNL
L0.361836
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til MUR
0.631212
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til NAD
$0.238602
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til NOK
kr0.139656
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til NZD
$0.024012
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til PAB
B/.0.0138
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til PGK
K0.05796
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til QAR
ر.ق0.050094
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til RSD
дин.1.401804
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til UZS
soʻm164.285688
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til ALL
L1.152162
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til ANG
ƒ0.024702
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til AWG
ƒ0.024702
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til BBD
$0.0276
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til BAM
KM0.023184
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til BIF
Fr40.3374
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til BND
$0.017802
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til BSD
$0.0138
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til JMD
$2.20869
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til KHR
55.2
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til KMF
Fr5.8788
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til LAK
299.999994
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til LKR
රු4.189404
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til MDL
L0.234186
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til MGA
Ar61.88334
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til MOP
P0.110538
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til MVR
0.21114
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til MWK
MK23.87538
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til MZN
MT0.88182
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til NPR
रु1.951872
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til PYG
97.8696
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til RWF
Fr20.0514
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til SBD
$0.113574
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til SCR
0.188508
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til SRD
$0.5313
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til SVC
$0.12075
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til SZL
L0.238602
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til TMT
m0.0483
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til TND
د.ت0.0406272
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til TTD
$0.093426
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til UGX
Sh47.9136
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til XAF
Fr7.797
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til XCD
$0.03726
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til XOF
Fr7.797
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til XPF
Fr1.4076
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til BWP
P0.184782
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til BZD
$0.027738
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til CVE
$1.31169
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til DJF
Fr2.4426
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til DOP
$0.884028
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til DZD
د.ج1.793586
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til FJD
$0.031188
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til GNF
Fr118.956
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til GTQ
Q0.105432
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til GYD
$2.889996
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) til ISK
kr1.7112

John Tsubasa Rivals Ressource

For en mere dybdegående forståelse af John Tsubasa Rivals, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel John Tsubasa Rivals hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om John Tsubasa Rivals

Hvor meget er John Tsubasa Rivals (JOHN) værd i dag?
Den direkte JOHN pris i USD er 0.0138 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle JOHN til USD pris?
Den aktuelle pris på JOHNtil USD er $ 0.0138. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af John Tsubasa Rivals?
Markedsværdien for JOHN er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af JOHN?
Den cirkulerende forsyning af JOHN er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på JOHN?
JOHN opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på JOHN?
JOHN så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for JOHN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for JOHN er $ 71.22K USD.
Bliver JOHN højere i år?
JOHN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se JOHN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:39:31 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

JOHN-til-USD Lommeregner

Beløb

JOHN
JOHN
USD
USD

1 JOHN = 0.0138 USD

Handel JOHN

JOHN/USDT
$0.0138
$0.0138
-1.77%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

