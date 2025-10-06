UdvekslingDEX+
Den direkte JDcom pris i dag er 33.07 USD. Følg med i realtid JDON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JDON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om JDON

JDON Prisinfo

Hvad er JDON

JDON Officiel hjemmeside

JDON Tokenomics

JDON Prisprognose

JDON Historik

JDON Købsguide

JDON-til-fiat-valutaomregner

JDON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

JDcom Logo

JDcom-kurs(JDON)

1 JDON til USD direkte pris:

$33.07
$33.07$33.07
+0.57%1D
USD
JDcom (JDON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:38:46 (UTC+8)

JDcom (JDON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 32.75
$ 32.75$ 32.75
24H lav
$ 33.08
$ 33.08$ 33.08
24H høj

$ 32.75
$ 32.75$ 32.75

$ 33.08
$ 33.08$ 33.08

$ 36.90868486875765
$ 36.90868486875765$ 36.90868486875765

$ 30.590269632126216
$ 30.590269632126216$ 30.590269632126216

+0.27%

+0.57%

+0.27%

+0.27%

JDcom (JDON) realtidsprisen er $ 33.07. I løbet af de sidste 24 timer har JDON handlet mellem et lavpunkt på $ 32.75 og et højdepunkt på $ 33.08, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JDONs højeste pris nogensinde er $ 36.90868486875765, mens den laveste pris nogensinde er $ 30.590269632126216.

Når det gælder kortsigtet performance, JDON har ændret sig med +0.27% i løbet af den sidste time, +0.57% i løbet af 24 timer og +0.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

JDcom (JDON) Markedsinformation

No.2186

$ 995.33K
$ 995.33K$ 995.33K

$ 56.51K
$ 56.51K$ 56.51K

$ 995.33K
$ 995.33K$ 995.33K

30.10K
30.10K 30.10K

30,097.5861377
30,097.5861377 30,097.5861377

ETH

Den nuværende markedsværdi på JDcom er $ 995.33K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.51K. Det cirkulerende forsyning af JDON er 30.10K, med et samlet udbud på 30097.5861377. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 995.33K.

JDcom (JDON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for JDcom i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.1874+0.57%
30 dage$ -2.92-8.12%
60 dage$ +13.07+65.35%
90 dage$ +13.07+65.35%
JDcom Prisændring i dag

I dag JDON blev der registreret en ændring på $ +0.1874 (+0.57%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

JDcom 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -2.92 (-8.12%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

JDcom 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage JDON sås en ændring af $ +13.07 (+65.35%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

JDcom 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +13.07 (+65.35%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for JDcom (JDON)?

Tjek JDcomPrishistorik-siden nu.

Hvad er JDcom (JDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

JDcom er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineJDcominvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekJDONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om JDcom på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din JDcom købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

JDcom Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil JDcom (JDON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine JDcom (JDON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for JDcom.

Tjek JDcom prisprediktion nu!

JDcom (JDON) Tokenomics

At forstå tokenomics for JDcom (JDON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om JDON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du JDcom (JDON)

Leder du efter, hvordan du køber JDcom? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe JDcom på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

JDON til lokale valutaer

1 JDcom(JDON) til VND
870,237.05
1 JDcom(JDON) til AUD
A$50.2664
1 JDcom(JDON) til GBP
25.1332
1 JDcom(JDON) til EUR
28.4402
1 JDcom(JDON) til USD
$33.07
1 JDcom(JDON) til MYR
RM138.5633
1 JDcom(JDON) til TRY
1,389.9321
1 JDcom(JDON) til JPY
¥5,059.71
1 JDcom(JDON) til ARS
ARS$47,446.1904
1 JDcom(JDON) til RUB
2,658.4973
1 JDcom(JDON) til INR
2,935.6239
1 JDcom(JDON) til IDR
Rp551,166.4462
1 JDcom(JDON) til PHP
1,940.8783
1 JDcom(JDON) til EGP
￡E.1,561.8961
1 JDcom(JDON) til BRL
R$177.5859
1 JDcom(JDON) til CAD
C$46.298
1 JDcom(JDON) til BDT
4,045.1224
1 JDcom(JDON) til NGN
47,788.7956
1 JDcom(JDON) til COP
$127,192.1805
1 JDcom(JDON) til ZAR
R.574.4259
1 JDcom(JDON) til UAH
1,387.2865
1 JDcom(JDON) til TZS
T.Sh.81,053.9086
1 JDcom(JDON) til VES
Bs7,308.47
1 JDcom(JDON) til CLP
$31,151.94
1 JDcom(JDON) til PKR
Rs9,338.968
1 JDcom(JDON) til KZT
17,460.2986
1 JDcom(JDON) til THB
฿1,065.5154
1 JDcom(JDON) til TWD
NT$1,018.2253
1 JDcom(JDON) til AED
د.إ121.3669
1 JDcom(JDON) til CHF
Fr26.456
1 JDcom(JDON) til HKD
HK$256.9539
1 JDcom(JDON) til AMD
֏12,612.2366
1 JDcom(JDON) til MAD
.د.م305.2361
1 JDcom(JDON) til MXN
$613.7792
1 JDcom(JDON) til SAR
ريال124.0125
1 JDcom(JDON) til ETB
Br5,080.5441
1 JDcom(JDON) til KES
KSh4,260.7388
1 JDcom(JDON) til JOD
د.أ23.44663
1 JDcom(JDON) til PLN
121.6976
1 JDcom(JDON) til RON
лв145.8387
1 JDcom(JDON) til SEK
kr313.5036
1 JDcom(JDON) til BGN
лв55.8883
1 JDcom(JDON) til HUF
Ft11,127.0629
1 JDcom(JDON) til CZK
697.4463
1 JDcom(JDON) til KWD
د.ك10.08635
1 JDcom(JDON) til ILS
107.4775
1 JDcom(JDON) til BOB
Bs228.5137
1 JDcom(JDON) til AZN
56.219
1 JDcom(JDON) til TJS
SM303.5826
1 JDcom(JDON) til GEL
89.6197
1 JDcom(JDON) til AOA
Kz30,311.6313
1 JDcom(JDON) til BHD
.د.ب12.40125
1 JDcom(JDON) til BMD
$33.07
1 JDcom(JDON) til DKK
kr213.9629
1 JDcom(JDON) til HNL
L867.0954
1 JDcom(JDON) til MUR
1,512.6218
1 JDcom(JDON) til NAD
$571.7803
1 JDcom(JDON) til NOK
kr334.6684
1 JDcom(JDON) til NZD
$57.5418
1 JDcom(JDON) til PAB
B/.33.07
1 JDcom(JDON) til PGK
K138.894
1 JDcom(JDON) til QAR
ر.ق120.0441
1 JDcom(JDON) til RSD
дин.3,359.2506
1 JDcom(JDON) til UZS
soʻm393,690.4132
1 JDcom(JDON) til ALL
L2,761.0143
1 JDcom(JDON) til ANG
ƒ59.1953
1 JDcom(JDON) til AWG
ƒ59.1953
1 JDcom(JDON) til BBD
$66.14
1 JDcom(JDON) til BAM
KM55.5576
1 JDcom(JDON) til BIF
Fr96,663.61
1 JDcom(JDON) til BND
$42.6603
1 JDcom(JDON) til BSD
$33.07
1 JDcom(JDON) til JMD
$5,292.8535
1 JDcom(JDON) til KHR
132,280
1 JDcom(JDON) til KMF
Fr14,087.82
1 JDcom(JDON) til LAK
718,913.0291
1 JDcom(JDON) til LKR
රු10,039.3906
1 JDcom(JDON) til MDL
L561.1979
1 JDcom(JDON) til MGA
Ar148,295.801
1 JDcom(JDON) til MOP
P264.8907
1 JDcom(JDON) til MVR
505.971
1 JDcom(JDON) til MWK
MK57,214.407
1 JDcom(JDON) til MZN
MT2,113.173
1 JDcom(JDON) til NPR
रु4,677.4208
1 JDcom(JDON) til PYG
234,532.44
1 JDcom(JDON) til RWF
Fr48,050.71
1 JDcom(JDON) til SBD
$272.1661
1 JDcom(JDON) til SCR
451.7362
1 JDcom(JDON) til SRD
$1,273.195
1 JDcom(JDON) til SVC
$289.3625
1 JDcom(JDON) til SZL
L571.7803
1 JDcom(JDON) til TMT
m115.745
1 JDcom(JDON) til TND
د.ت97.35808
1 JDcom(JDON) til TTD
$223.8839
1 JDcom(JDON) til UGX
Sh114,819.04
1 JDcom(JDON) til XAF
Fr18,684.55
1 JDcom(JDON) til XCD
$89.289
1 JDcom(JDON) til XOF
Fr18,684.55
1 JDcom(JDON) til XPF
Fr3,373.14
1 JDcom(JDON) til BWP
P442.8073
1 JDcom(JDON) til BZD
$66.4707
1 JDcom(JDON) til CVE
$3,143.3035
1 JDcom(JDON) til DJF
Fr5,853.39
1 JDcom(JDON) til DOP
$2,118.4642
1 JDcom(JDON) til DZD
د.ج4,298.1079
1 JDcom(JDON) til FJD
$74.7382
1 JDcom(JDON) til GNF
Fr285,063.4
1 JDcom(JDON) til GTQ
Q252.6548
1 JDcom(JDON) til GYD
$6,925.5194
1 JDcom(JDON) til ISK
kr4,100.68

JDcom Ressource

For en mere dybdegående forståelse af JDcom, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel JDcom hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om JDcom

Hvor meget er JDcom (JDON) værd i dag?
Den direkte JDON pris i USD er 33.07 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle JDON til USD pris?
Den aktuelle pris på JDONtil USD er $ 33.07. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af JDcom?
Markedsværdien for JDON er $ 995.33K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af JDON?
Den cirkulerende forsyning af JDON er 30.10K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på JDON?
JDON opnåede en ATH-pris på 36.90868486875765 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på JDON?
JDON så en ATL-pris på 30.590269632126216 USD.
Hvad er handelsvolumen for JDON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for JDON er $ 56.51K USD.
Bliver JDON højere i år?
JDON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se JDON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:38:46 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

JDON-til-USD Lommeregner

Beløb

JDON
JDON
USD
USD

1 JDON = 33.07 USD

Handel JDON

JDON/USDT
$33.07
$33.07$33.07
+0.51%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

