Hvad er IncomRWA (IRWA)

IncomRWA ($iRWA) is a decentralized RWA protocol by Incomlend Group that brings real-world trade finance yields on-chain. Backed by institutional-grade portfolios of short-term trade receivables, it offers stable, USD-denominated returns uncorrelated to crypto markets. By staking $iRWA, users access predictable yield from real invoice payments, bridging the $4.5T trade finance market with Web3.

IncomRWA (IRWA) Tokenomics

At forstå tokenomics for IncomRWA (IRWA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om IRWA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også: Andre spørgsmål om IncomRWA Hvor meget er IncomRWA (IRWA) værd i dag? Den direkte IRWA pris i USD er 0.01832 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle IRWA til USD pris? $ 0.01832 . Tjek Den aktuelle pris på IRWAtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af IncomRWA? Markedsværdien for IRWA er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af IRWA? Den cirkulerende forsyning af IRWA er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på IRWA? IRWA opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på IRWA? IRWA så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for IRWA? Direkte 24-timers handelsvolumen for IRWA er $ 76.54K USD . Bliver IRWA højere i år? IRWA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se IRWA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

IncomRWA (IRWA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

