UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Intel pris i dag er 40.12 USD. Følg med i realtid INTCON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk INTCON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Intel pris i dag er 40.12 USD. Følg med i realtid INTCON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk INTCON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om INTCON

INTCON Prisinfo

Hvad er INTCON

INTCON Officiel hjemmeside

INTCON Tokenomics

INTCON Prisprognose

INTCON Historik

INTCON Købsguide

INTCON-til-fiat-valutaomregner

INTCON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Intel Logo

Intel-kurs(INTCON)

1 INTCON til USD direkte pris:

$40.12
$40.12$40.12
-0.42%1D
USD
Intel (INTCON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:37:38 (UTC+8)

Intel (INTCON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 38.02
$ 38.02$ 38.02
24H lav
$ 41.25
$ 41.25$ 41.25
24H høj

$ 38.02
$ 38.02$ 38.02

$ 41.25
$ 41.25$ 41.25

$ 42.38863945727811
$ 42.38863945727811$ 42.38863945727811

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

-0.82%

-0.42%

+4.99%

+4.99%

Intel (INTCON) realtidsprisen er $ 40.12. I løbet af de sidste 24 timer har INTCON handlet mellem et lavpunkt på $ 38.02 og et højdepunkt på $ 41.25, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. INTCONs højeste pris nogensinde er $ 42.38863945727811, mens den laveste pris nogensinde er $ 23.741402264383435.

Når det gælder kortsigtet performance, INTCON har ændret sig med -0.82% i løbet af den sidste time, -0.42% i løbet af 24 timer og +4.99% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Intel (INTCON) Markedsinformation

No.1839

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

$ 87.14K
$ 87.14K$ 87.14K

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

49.50K
49.50K 49.50K

49,495.58085168
49,495.58085168 49,495.58085168

ETH

Den nuværende markedsværdi på Intel er $ 1.99M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 87.14K. Det cirkulerende forsyning af INTCON er 49.50K, med et samlet udbud på 49495.58085168. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.99M.

Intel (INTCON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Intel i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.1692-0.42%
30 dage$ +2.92+7.84%
60 dage$ +25.12+167.46%
90 dage$ +25.12+167.46%
Intel Prisændring i dag

I dag INTCON blev der registreret en ændring på $ -0.1692 (-0.42%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Intel 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +2.92 (+7.84%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Intel 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage INTCON sås en ændring af $ +25.12 (+167.46%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Intel 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +25.12 (+167.46%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Intel (INTCON)?

Tjek IntelPrishistorik-siden nu.

Hvad er Intel (INTCON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Intel er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineIntelinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekINTCONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Intel på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Intel købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Intel Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Intel (INTCON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Intel (INTCON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Intel.

Tjek Intel prisprediktion nu!

Intel (INTCON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Intel (INTCON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om INTCON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Intel (INTCON)

Leder du efter, hvordan du køber Intel? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Intel på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

INTCON til lokale valutaer

1 Intel(INTCON) til VND
1,055,757.8
1 Intel(INTCON) til AUD
A$60.9824
1 Intel(INTCON) til GBP
30.4912
1 Intel(INTCON) til EUR
34.5032
1 Intel(INTCON) til USD
$40.12
1 Intel(INTCON) til MYR
RM168.1028
1 Intel(INTCON) til TRY
1,686.2436
1 Intel(INTCON) til JPY
¥6,138.36
1 Intel(INTCON) til ARS
ARS$57,560.9664
1 Intel(INTCON) til RUB
3,225.2468
1 Intel(INTCON) til INR
3,561.4524
1 Intel(INTCON) til IDR
Rp668,666.3992
1 Intel(INTCON) til PHP
2,354.6428
1 Intel(INTCON) til EGP
￡E.1,894.8676
1 Intel(INTCON) til BRL
R$215.4444
1 Intel(INTCON) til CAD
C$56.168
1 Intel(INTCON) til BDT
4,907.4784
1 Intel(INTCON) til NGN
57,976.6096
1 Intel(INTCON) til COP
$154,307.538
1 Intel(INTCON) til ZAR
R.696.8844
1 Intel(INTCON) til UAH
1,683.034
1 Intel(INTCON) til TZS
T.Sh.98,333.3176
1 Intel(INTCON) til VES
Bs8,866.52
1 Intel(INTCON) til CLP
$37,793.04
1 Intel(INTCON) til PKR
Rs11,329.888
1 Intel(INTCON) til KZT
21,182.5576
1 Intel(INTCON) til THB
฿1,292.6664
1 Intel(INTCON) til TWD
NT$1,235.2948
1 Intel(INTCON) til AED
د.إ147.2404
1 Intel(INTCON) til CHF
Fr32.096
1 Intel(INTCON) til HKD
HK$311.7324
1 Intel(INTCON) til AMD
֏15,300.9656
1 Intel(INTCON) til MAD
.د.م370.3076
1 Intel(INTCON) til MXN
$744.6272
1 Intel(INTCON) til SAR
ريال150.45
1 Intel(INTCON) til ETB
Br6,163.6356
1 Intel(INTCON) til KES
KSh5,169.0608
1 Intel(INTCON) til JOD
د.أ28.44508
1 Intel(INTCON) til PLN
147.6416
1 Intel(INTCON) til RON
лв176.9292
1 Intel(INTCON) til SEK
kr380.3376
1 Intel(INTCON) til BGN
лв67.8028
1 Intel(INTCON) til HUF
Ft13,499.1764
1 Intel(INTCON) til CZK
846.1308
1 Intel(INTCON) til KWD
د.ك12.2366
1 Intel(INTCON) til ILS
130.39
1 Intel(INTCON) til BOB
Bs277.2292
1 Intel(INTCON) til AZN
68.204
1 Intel(INTCON) til TJS
SM368.3016
1 Intel(INTCON) til GEL
108.7252
1 Intel(INTCON) til AOA
Kz36,773.5908
1 Intel(INTCON) til BHD
.د.ب15.045
1 Intel(INTCON) til BMD
$40.12
1 Intel(INTCON) til DKK
kr259.5764
1 Intel(INTCON) til HNL
L1,051.9464
1 Intel(INTCON) til MUR
1,835.0888
1 Intel(INTCON) til NAD
$693.6748
1 Intel(INTCON) til NOK
kr406.0144
1 Intel(INTCON) til NZD
$69.8088
1 Intel(INTCON) til PAB
B/.40.12
1 Intel(INTCON) til PGK
K168.504
1 Intel(INTCON) til QAR
ر.ق145.6356
1 Intel(INTCON) til RSD
дин.4,075.3896
1 Intel(INTCON) til UZS
soʻm477,618.9712
1 Intel(INTCON) til ALL
L3,349.6188
1 Intel(INTCON) til ANG
ƒ71.8148
1 Intel(INTCON) til AWG
ƒ71.8148
1 Intel(INTCON) til BBD
$80.24
1 Intel(INTCON) til BAM
KM67.4016
1 Intel(INTCON) til BIF
Fr117,270.76
1 Intel(INTCON) til BND
$51.7548
1 Intel(INTCON) til BSD
$40.12
1 Intel(INTCON) til JMD
$6,421.206
1 Intel(INTCON) til KHR
160,480
1 Intel(INTCON) til KMF
Fr17,091.12
1 Intel(INTCON) til LAK
872,173.8956
1 Intel(INTCON) til LKR
රු12,179.6296
1 Intel(INTCON) til MDL
L680.8364
1 Intel(INTCON) til MGA
Ar179,910.116
1 Intel(INTCON) til MOP
P321.3612
1 Intel(INTCON) til MVR
613.836
1 Intel(INTCON) til MWK
MK69,411.612
1 Intel(INTCON) til MZN
MT2,563.668
1 Intel(INTCON) til NPR
रु5,674.5728
1 Intel(INTCON) til PYG
284,531.04
1 Intel(INTCON) til RWF
Fr58,294.36
1 Intel(INTCON) til SBD
$330.1876
1 Intel(INTCON) til SCR
548.0392
1 Intel(INTCON) til SRD
$1,544.62
1 Intel(INTCON) til SVC
$351.05
1 Intel(INTCON) til SZL
L693.6748
1 Intel(INTCON) til TMT
m140.42
1 Intel(INTCON) til TND
د.ت118.11328
1 Intel(INTCON) til TTD
$271.6124
1 Intel(INTCON) til UGX
Sh139,296.64
1 Intel(INTCON) til XAF
Fr22,667.8
1 Intel(INTCON) til XCD
$108.324
1 Intel(INTCON) til XOF
Fr22,667.8
1 Intel(INTCON) til XPF
Fr4,092.24
1 Intel(INTCON) til BWP
P537.2068
1 Intel(INTCON) til BZD
$80.6412
1 Intel(INTCON) til CVE
$3,813.406
1 Intel(INTCON) til DJF
Fr7,101.24
1 Intel(INTCON) til DOP
$2,570.0872
1 Intel(INTCON) til DZD
د.ج5,214.3964
1 Intel(INTCON) til FJD
$90.6712
1 Intel(INTCON) til GNF
Fr345,834.4
1 Intel(INTCON) til GTQ
Q306.5168
1 Intel(INTCON) til GYD
$8,401.9304
1 Intel(INTCON) til ISK
kr4,974.88

Intel Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Intel, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Intel hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Intel

Hvor meget er Intel (INTCON) værd i dag?
Den direkte INTCON pris i USD er 40.12 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle INTCON til USD pris?
Den aktuelle pris på INTCONtil USD er $ 40.12. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Intel?
Markedsværdien for INTCON er $ 1.99M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af INTCON?
Den cirkulerende forsyning af INTCON er 49.50K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på INTCON?
INTCON opnåede en ATH-pris på 42.38863945727811 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på INTCON?
INTCON så en ATL-pris på 23.741402264383435 USD.
Hvad er handelsvolumen for INTCON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for INTCON er $ 87.14K USD.
Bliver INTCON højere i år?
INTCON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se INTCON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:37:38 (UTC+8)

Intel (INTCON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

INTCON-til-USD Lommeregner

Beløb

INTCON
INTCON
USD
USD

1 INTCON = 40.11 USD

Handel INTCON

INTCON/USDT
$40.12
$40.12$40.12
-0.66%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,274.31
$110,274.31$110,274.31

-0.01%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,881.92
$3,881.92$3,881.92

-0.35%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03029
$0.03029$0.03029

+0.79%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.29
$186.29$186.29

-0.06%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,274.31
$110,274.31$110,274.31

-0.01%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,881.92
$3,881.92$3,881.92

-0.35%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.29
$186.29$186.29

-0.06%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.84
$73.84$73.84

+4.13%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5023
$2.5023$2.5023

+0.05%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06927
$0.06927$0.06927

+38.54%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000579
$0.000579$0.000579

+238.59%

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000014
$0.000000000000000000000014$0.000000000000000000000014

+180.00%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005426
$0.0000000000005426$0.0000000000005426

+79.96%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032271
$0.0032271$0.0032271

+58.21%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004659
$0.00004659$0.00004659

+58.36%