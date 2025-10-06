UdvekslingDEX+
Den direkte Robinhood xStock pris i dag er 146.95 USD. Følg med i realtid HOODX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HOODX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Robinhood xStock-kurs(HOODX)

$146.95
-0.25%1D
Robinhood xStock (HOODX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:35:07 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) Prisoplysninger (USD)

$ 146.54
24H lav
$ 148.25
24H høj

$ 146.54
$ 148.25
$ 153.08036045849482
$ 91.00407335090168
-0.05%

-0.25%

+5.04%

+5.04%

Robinhood xStock (HOODX) realtidsprisen er $ 146.95. I løbet af de sidste 24 timer har HOODX handlet mellem et lavpunkt på $ 146.54 og et højdepunkt på $ 148.25, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HOODXs højeste pris nogensinde er $ 153.08036045849482, mens den laveste pris nogensinde er $ 91.00407335090168.

Når det gælder kortsigtet performance, HOODX har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, -0.25% i løbet af 24 timer og +5.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Robinhood xStock (HOODX) Markedsinformation

No.1469

$ 4.56M
$ 56.22K
$ 4.56M
31.00K
--
30,999.84618989
SOL

Den nuværende markedsværdi på Robinhood xStock er $ 4.56M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.22K. Det cirkulerende forsyning af HOODX er 31.00K, med et samlet udbud på 30999.84618989. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.56M.

Robinhood xStock (HOODX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Robinhood xStock i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.3683-0.25%
30 dage$ +1.36+0.93%
60 dage$ +45.45+44.77%
90 dage$ +47.69+48.04%
Robinhood xStock Prisændring i dag

I dag HOODX blev der registreret en ændring på $ -0.3683 (-0.25%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Robinhood xStock 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +1.36 (+0.93%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Robinhood xStock 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage HOODX sås en ændring af $ +45.45 (+44.77%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Robinhood xStock 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +47.69 (+48.04%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Robinhood xStock (HOODX)?

Tjek Robinhood xStockPrishistorik-siden nu.

Hvad er Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineRobinhood xStockinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekHOODXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Robinhood xStock på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Robinhood xStock købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Robinhood xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Robinhood xStock (HOODX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Robinhood xStock (HOODX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Robinhood xStock.

Tjek Robinhood xStock prisprediktion nu!

Robinhood xStock (HOODX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Robinhood xStock (HOODX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HOODX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Robinhood xStock (HOODX)

Leder du efter, hvordan du køber Robinhood xStock? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Robinhood xStock på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

HOODX til lokale valutaer

1 Robinhood xStock(HOODX) til VND
3,866,989.25
1 Robinhood xStock(HOODX) til AUD
A$223.364
1 Robinhood xStock(HOODX) til GBP
111.682
1 Robinhood xStock(HOODX) til EUR
126.377
1 Robinhood xStock(HOODX) til USD
$146.95
1 Robinhood xStock(HOODX) til MYR
RM615.7205
1 Robinhood xStock(HOODX) til TRY
6,176.3085
1 Robinhood xStock(HOODX) til JPY
¥22,483.35
1 Robinhood xStock(HOODX) til ARS
ARS$210,832.104
1 Robinhood xStock(HOODX) til RUB
11,813.3105
1 Robinhood xStock(HOODX) til INR
13,044.7515
1 Robinhood xStock(HOODX) til IDR
Rp2,449,165.687
1 Robinhood xStock(HOODX) til PHP
8,624.4955
1 Robinhood xStock(HOODX) til EGP
￡E.6,940.4485
1 Robinhood xStock(HOODX) til BRL
R$789.1215
1 Robinhood xStock(HOODX) til CAD
C$205.73
1 Robinhood xStock(HOODX) til BDT
17,974.924
1 Robinhood xStock(HOODX) til NGN
212,354.506
1 Robinhood xStock(HOODX) til COP
$565,191.7425
1 Robinhood xStock(HOODX) til ZAR
R.2,552.5215
1 Robinhood xStock(HOODX) til UAH
6,164.5525
1 Robinhood xStock(HOODX) til TZS
T.Sh.360,171.511
1 Robinhood xStock(HOODX) til VES
Bs32,475.95
1 Robinhood xStock(HOODX) til CLP
$138,426.9
1 Robinhood xStock(HOODX) til PKR
Rs41,498.68
1 Robinhood xStock(HOODX) til KZT
77,586.661
1 Robinhood xStock(HOODX) til THB
฿4,734.729
1 Robinhood xStock(HOODX) til TWD
NT$4,524.5905
1 Robinhood xStock(HOODX) til AED
د.إ539.3065
1 Robinhood xStock(HOODX) til CHF
Fr117.56
1 Robinhood xStock(HOODX) til HKD
HK$1,141.8015
1 Robinhood xStock(HOODX) til AMD
֏56,043.791
1 Robinhood xStock(HOODX) til MAD
.د.م1,356.3485
1 Robinhood xStock(HOODX) til MXN
$2,727.392
1 Robinhood xStock(HOODX) til SAR
ريال551.0625
1 Robinhood xStock(HOODX) til ETB
Br22,575.9285
1 Robinhood xStock(HOODX) til KES
KSh18,933.038
1 Robinhood xStock(HOODX) til JOD
د.أ104.18755
1 Robinhood xStock(HOODX) til PLN
540.776
1 Robinhood xStock(HOODX) til RON
лв648.0495
1 Robinhood xStock(HOODX) til SEK
kr1,393.086
1 Robinhood xStock(HOODX) til BGN
лв248.3455
1 Robinhood xStock(HOODX) til HUF
Ft49,444.2665
1 Robinhood xStock(HOODX) til CZK
3,099.1755
1 Robinhood xStock(HOODX) til KWD
د.ك44.81975
1 Robinhood xStock(HOODX) til ILS
477.5875
1 Robinhood xStock(HOODX) til BOB
Bs1,015.4245
1 Robinhood xStock(HOODX) til AZN
249.815
1 Robinhood xStock(HOODX) til TJS
SM1,349.001
1 Robinhood xStock(HOODX) til GEL
398.2345
1 Robinhood xStock(HOODX) til AOA
Kz134,692.9005
1 Robinhood xStock(HOODX) til BHD
.د.ب55.10625
1 Robinhood xStock(HOODX) til BMD
$146.95
1 Robinhood xStock(HOODX) til DKK
kr950.7665
1 Robinhood xStock(HOODX) til HNL
L3,853.029
1 Robinhood xStock(HOODX) til MUR
6,721.493
1 Robinhood xStock(HOODX) til NAD
$2,540.7655
1 Robinhood xStock(HOODX) til NOK
kr1,487.134
1 Robinhood xStock(HOODX) til NZD
$255.693
1 Robinhood xStock(HOODX) til PAB
B/.146.95
1 Robinhood xStock(HOODX) til PGK
K617.19
1 Robinhood xStock(HOODX) til QAR
ر.ق533.4285
1 Robinhood xStock(HOODX) til RSD
дин.14,927.181
1 Robinhood xStock(HOODX) til UZS
soʻm1,749,404.482
1 Robinhood xStock(HOODX) til ALL
L12,268.8555
1 Robinhood xStock(HOODX) til ANG
ƒ263.0405
1 Robinhood xStock(HOODX) til AWG
ƒ263.0405
1 Robinhood xStock(HOODX) til BBD
$293.9
1 Robinhood xStock(HOODX) til BAM
KM246.876
1 Robinhood xStock(HOODX) til BIF
Fr429,534.85
1 Robinhood xStock(HOODX) til BND
$189.5655
1 Robinhood xStock(HOODX) til BSD
$146.95
1 Robinhood xStock(HOODX) til JMD
$23,519.3475
1 Robinhood xStock(HOODX) til KHR
587,800
1 Robinhood xStock(HOODX) til KMF
Fr62,600.7
1 Robinhood xStock(HOODX) til LAK
3,194,565.1535
1 Robinhood xStock(HOODX) til LKR
රු44,611.081
1 Robinhood xStock(HOODX) til MDL
L2,493.7415
1 Robinhood xStock(HOODX) til MGA
Ar658,967.885
1 Robinhood xStock(HOODX) til MOP
P1,177.0695
1 Robinhood xStock(HOODX) til MVR
2,248.335
1 Robinhood xStock(HOODX) til MWK
MK254,238.195
1 Robinhood xStock(HOODX) til MZN
MT9,390.105
1 Robinhood xStock(HOODX) til NPR
रु20,784.608
1 Robinhood xStock(HOODX) til PYG
1,042,169.4
1 Robinhood xStock(HOODX) til RWF
Fr213,518.35
1 Robinhood xStock(HOODX) til SBD
$1,209.3985
1 Robinhood xStock(HOODX) til SCR
2,007.337
1 Robinhood xStock(HOODX) til SRD
$5,657.575
1 Robinhood xStock(HOODX) til SVC
$1,285.8125
1 Robinhood xStock(HOODX) til SZL
L2,540.7655
1 Robinhood xStock(HOODX) til TMT
m514.325
1 Robinhood xStock(HOODX) til TND
د.ت432.6208
1 Robinhood xStock(HOODX) til TTD
$994.8515
1 Robinhood xStock(HOODX) til UGX
Sh510,210.4
1 Robinhood xStock(HOODX) til XAF
Fr83,026.75
1 Robinhood xStock(HOODX) til XCD
$396.765
1 Robinhood xStock(HOODX) til XOF
Fr83,026.75
1 Robinhood xStock(HOODX) til XPF
Fr14,988.9
1 Robinhood xStock(HOODX) til BWP
P1,967.6605
1 Robinhood xStock(HOODX) til BZD
$295.3695
1 Robinhood xStock(HOODX) til CVE
$13,967.5975
1 Robinhood xStock(HOODX) til DJF
Fr26,010.15
1 Robinhood xStock(HOODX) til DOP
$9,413.617
1 Robinhood xStock(HOODX) til DZD
د.ج19,099.0915
1 Robinhood xStock(HOODX) til FJD
$332.107
1 Robinhood xStock(HOODX) til GNF
Fr1,266,709
1 Robinhood xStock(HOODX) til GTQ
Q1,122.698
1 Robinhood xStock(HOODX) til GYD
$30,774.269
1 Robinhood xStock(HOODX) til ISK
kr18,221.8

Robinhood xStock Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Robinhood xStock, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Robinhood xStock hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Robinhood xStock

Hvor meget er Robinhood xStock (HOODX) værd i dag?
Den direkte HOODX pris i USD er 146.95 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HOODX til USD pris?
Den aktuelle pris på HOODXtil USD er $ 146.95. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Robinhood xStock?
Markedsværdien for HOODX er $ 4.56M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HOODX?
Den cirkulerende forsyning af HOODX er 31.00K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HOODX?
HOODX opnåede en ATH-pris på 153.08036045849482 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HOODX?
HOODX så en ATL-pris på 91.00407335090168 USD.
Hvad er handelsvolumen for HOODX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HOODX er $ 56.22K USD.
Bliver HOODX højere i år?
HOODX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HOODX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:35:07 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

