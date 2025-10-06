UdvekslingDEX+
Den direkte Robinhood Markets pris i dag er 150.57 USD. Følg med i realtid HOODON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HOODON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Robinhood Markets Logo

Robinhood Markets-kurs(HOODON)

1 HOODON til USD direkte pris:

$150.57
$150.57$150.57
-0.23%1D
USD
Robinhood Markets (HOODON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:34:52 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 144.4
$ 144.4$ 144.4
24H lav
$ 151.44
$ 151.44$ 151.44
24H høj

$ 144.4
$ 144.4$ 144.4

$ 151.44
$ 151.44$ 151.44

$ 152.93948357313678
$ 152.93948357313678$ 152.93948357313678

$ 96.19355397433952
$ 96.19355397433952$ 96.19355397433952

+1.11%

-0.22%

+7.51%

+7.51%

Robinhood Markets (HOODON) realtidsprisen er $ 150.57. I løbet af de sidste 24 timer har HOODON handlet mellem et lavpunkt på $ 144.4 og et højdepunkt på $ 151.44, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HOODONs højeste pris nogensinde er $ 152.93948357313678, mens den laveste pris nogensinde er $ 96.19355397433952.

Når det gælder kortsigtet performance, HOODON har ændret sig med +1.11% i løbet af den sidste time, -0.22% i løbet af 24 timer og +7.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Robinhood Markets (HOODON) Markedsinformation

No.2544

$ 488.40K
$ 488.40K$ 488.40K

$ 67.43K
$ 67.43K$ 67.43K

$ 488.40K
$ 488.40K$ 488.40K

3.24K
3.24K 3.24K

3,243.70587232
3,243.70587232 3,243.70587232

ETH

Den nuværende markedsværdi på Robinhood Markets er $ 488.40K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 67.43K. Det cirkulerende forsyning af HOODON er 3.24K, med et samlet udbud på 3243.70587232. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 488.40K.

Robinhood Markets (HOODON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Robinhood Markets i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.3471-0.22%
30 dage$ +5.17+3.55%
60 dage$ +70.57+88.21%
90 dage$ +70.57+88.21%
Robinhood Markets Prisændring i dag

I dag HOODON blev der registreret en ændring på $ -0.3471 (-0.22%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Robinhood Markets 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +5.17 (+3.55%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Robinhood Markets 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage HOODON sås en ændring af $ +70.57 (+88.21%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Robinhood Markets 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +70.57 (+88.21%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Robinhood Markets (HOODON)?

Tjek Robinhood MarketsPrishistorik-siden nu.

Hvad er Robinhood Markets (HOODON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Robinhood Markets er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineRobinhood Marketsinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekHOODONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Robinhood Markets på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Robinhood Markets købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Robinhood Markets Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Robinhood Markets (HOODON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Robinhood Markets (HOODON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Robinhood Markets.

Tjek Robinhood Markets prisprediktion nu!

Robinhood Markets (HOODON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Robinhood Markets (HOODON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HOODON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Robinhood Markets (HOODON)

Leder du efter, hvordan du køber Robinhood Markets? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Robinhood Markets på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

HOODON til lokale valutaer

For en mere dybdegående forståelse af Robinhood Markets, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Robinhood Markets hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Robinhood Markets

Hvor meget er Robinhood Markets (HOODON) værd i dag?
Den direkte HOODON pris i USD er 150.57 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HOODON til USD pris?
Den aktuelle pris på HOODONtil USD er $ 150.57. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Robinhood Markets?
Markedsværdien for HOODON er $ 488.40K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HOODON?
Den cirkulerende forsyning af HOODON er 3.24K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HOODON?
HOODON opnåede en ATH-pris på 152.93948357313678 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HOODON?
HOODON så en ATL-pris på 96.19355397433952 USD.
Hvad er handelsvolumen for HOODON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HOODON er $ 67.43K USD.
Bliver HOODON højere i år?
HOODON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HOODON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:34:52 (UTC+8)

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

