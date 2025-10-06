Hvad er Game X (GXT)

GameX's proprietary token used within its Web3 gaming ecosystem. GameX's proprietary token used within its Web3 gaming ecosystem.

Game X er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineGame Xinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekGXTtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Game X på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Game X købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Game X Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Game X (GXT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Game X (GXT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Game X.

Tjek Game X prisprediktion nu!

Game X (GXT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Game X (GXT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GXT Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Game X (GXT)

Leder du efter, hvordan du køber Game X? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Game X på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

GXT til lokale valutaer

Prøv konverter

Game X Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Game X, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Game X Hvor meget er Game X (GXT) værd i dag? Den direkte GXT pris i USD er 0.0013312 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle GXT til USD pris? $ 0.0013312 . Tjek Den aktuelle pris på GXTtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Game X? Markedsværdien for GXT er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af GXT? Den cirkulerende forsyning af GXT er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på GXT? GXT opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GXT? GXT så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for GXT? Direkte 24-timers handelsvolumen for GXT er $ 49.14K USD . Bliver GXT højere i år? GXT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GXT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Game X (GXT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025