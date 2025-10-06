UdvekslingDEX+
Den direkte Alphabet xStock pris i dag er 278.04 USD. Følg med i realtid GOOGLX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GOOGLX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Alphabet xStock-kurs(GOOGLX)

1 GOOGLX til USD direkte pris:

$278
$278$278
-0.48%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:31:44 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 277.17
$ 277.17$ 277.17
24H lav
$ 280.7
$ 280.7$ 280.7
24H høj

$ 277.17
$ 277.17$ 277.17

$ 280.7
$ 280.7$ 280.7

$ 298.97509376416326
$ 298.97509376416326$ 298.97509376416326

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

-0.01%

-0.48%

+6.65%

+6.65%

Alphabet xStock (GOOGLX) realtidsprisen er $ 278.04. I løbet af de sidste 24 timer har GOOGLX handlet mellem et lavpunkt på $ 277.17 og et højdepunkt på $ 280.7, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOOGLXs højeste pris nogensinde er $ 298.97509376416326, mens den laveste pris nogensinde er $ 169.44795144400413.

Når det gælder kortsigtet performance, GOOGLX har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, -0.48% i løbet af 24 timer og +6.65% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Alphabet xStock (GOOGLX) Markedsinformation

No.1332

$ 6.28M
$ 6.28M$ 6.28M

$ 55.58K
$ 55.58K$ 55.58K

$ 13.93M
$ 13.93M$ 13.93M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

50,099.20874913
50,099.20874913 50,099.20874913

SOL

Den nuværende markedsværdi på Alphabet xStock er $ 6.28M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 55.58K. Det cirkulerende forsyning af GOOGLX er 22.60K, med et samlet udbud på 50099.20874913. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.93M.

Alphabet xStock (GOOGLX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Alphabet xStock i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -1.3408-0.48%
30 dage$ +32.13+13.06%
60 dage$ +51.53+22.74%
90 dage$ +88.83+46.94%
Alphabet xStock Prisændring i dag

I dag GOOGLX blev der registreret en ændring på $ -1.3408 (-0.48%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Alphabet xStock 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +32.13 (+13.06%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Alphabet xStock 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage GOOGLX sås en ændring af $ +51.53 (+22.74%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Alphabet xStock 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +88.83 (+46.94%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Alphabet xStock (GOOGLX)?

Tjek Alphabet xStockPrishistorik-siden nu.

Hvad er Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAlphabet xStockinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekGOOGLXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Alphabet xStock på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Alphabet xStock købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Alphabet xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Alphabet xStock (GOOGLX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Alphabet xStock (GOOGLX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Alphabet xStock.

Tjek Alphabet xStock prisprediktion nu!

Alphabet xStock (GOOGLX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Alphabet xStock (GOOGLX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GOOGLX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Alphabet xStock (GOOGLX)

Leder du efter, hvordan du køber Alphabet xStock? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Alphabet xStock på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

GOOGLX til lokale valutaer

1 Alphabet xStock(GOOGLX) til VND
7,316,622.6
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til AUD
A$422.6208
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til GBP
211.3104
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til EUR
239.1144
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til USD
$278.04
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til MYR
RM1,164.9876
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til TRY
11,686.0212
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til JPY
¥42,540.12
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til ARS
ARS$398,909.5488
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til RUB
22,351.6356
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til INR
24,681.6108
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til IDR
Rp4,633,998.1464
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til PHP
16,318.1676
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til EGP
￡E.13,131.8292
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til BRL
R$1,493.0748
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til CAD
C$389.256
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til BDT
34,009.8528
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til NGN
401,790.0432
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til COP
$1,069,383.546
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til ZAR
R.4,829.5548
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til UAH
11,663.778
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til TZS
T.Sh.681,470.4792
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til VES
Bs61,446.84
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til CLP
$261,913.68
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til PKR
Rs78,518.496
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til KZT
146,799.5592
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til THB
฿8,958.4488
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til TWD
NT$8,560.8516
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til AED
د.إ1,020.4068
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til CHF
Fr222.432
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til HKD
HK$2,160.3708
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til AMD
֏106,038.8952
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til MAD
.د.م2,566.3092
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til MXN
$5,160.4224
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til SAR
ريال1,042.65
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til ETB
Br42,715.2852
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til KES
KSh35,822.6736
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til JOD
د.أ197.13036
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til PLN
1,023.1872
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til RON
лв1,226.1564
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til SEK
kr2,635.8192
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til BGN
лв469.8876
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til HUF
Ft93,552.1188
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til CZK
5,863.8636
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til KWD
د.ك84.8022
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til ILS
903.63
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til BOB
Bs1,921.2564
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til AZN
472.668
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til TJS
SM2,552.4072
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til GEL
753.4884
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til AOA
Kz254,848.6836
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til BHD
.د.ب104.265
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til BMD
$278.04
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til DKK
kr1,798.9188
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til HNL
L7,290.2088
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til MUR
12,717.5496
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til NAD
$4,807.3116
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til NOK
kr2,813.7648
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til NZD
$483.7896
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til PAB
B/.278.04
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til PGK
K1,167.768
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til QAR
ر.ق1,009.2852
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til RSD
дин.28,243.3032
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til UZS
soʻm3,309,999.4704
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til ALL
L23,213.5596
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til ANG
ƒ497.6916
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til AWG
ƒ497.6916
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til BBD
$556.08
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til BAM
KM467.1072
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til BIF
Fr812,710.92
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til BND
$358.6716
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til BSD
$278.04
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til JMD
$44,500.302
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til KHR
1,112,160
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til KMF
Fr118,445.04
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til LAK
6,044,347.7052
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til LKR
රු84,407.3832
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til MDL
L4,718.3388
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til MGA
Ar1,246,814.772
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til MOP
P2,227.1004
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til MVR
4,254.012
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til MWK
MK481,037.004
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til MZN
MT17,766.756
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til NPR
रु39,325.9776
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til PYG
1,971,859.68
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til RWF
Fr403,992.12
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til SBD
$2,288.2692
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til SCR
3,798.0264
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til SRD
$10,704.54
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til SVC
$2,432.85
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til SZL
L4,807.3116
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til TMT
m973.14
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til TND
د.ت818.54976
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til TTD
$1,882.3308
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til UGX
Sh965,354.88
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til XAF
Fr157,092.6
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til XCD
$750.708
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til XOF
Fr157,092.6
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til XPF
Fr28,360.08
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til BWP
P3,722.9556
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til BZD
$558.8604
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til CVE
$26,427.702
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til DJF
Fr49,213.08
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til DOP
$17,811.2424
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til DZD
د.ج36,136.8588
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til FJD
$628.3704
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til GNF
Fr2,396,704.8
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til GTQ
Q2,124.2256
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til GYD
$58,227.1368
1 Alphabet xStock(GOOGLX) til ISK
kr34,476.96

Alphabet xStock Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Alphabet xStock, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Alphabet xStock hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Alphabet xStock

Hvor meget er Alphabet xStock (GOOGLX) værd i dag?
Den direkte GOOGLX pris i USD er 278.04 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GOOGLX til USD pris?
Den aktuelle pris på GOOGLXtil USD er $ 278.04. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Alphabet xStock?
Markedsværdien for GOOGLX er $ 6.28M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GOOGLX?
Den cirkulerende forsyning af GOOGLX er 22.60K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GOOGLX?
GOOGLX opnåede en ATH-pris på 298.97509376416326 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GOOGLX?
GOOGLX så en ATL-pris på 169.44795144400413 USD.
Hvad er handelsvolumen for GOOGLX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GOOGLX er $ 55.58K USD.
Bliver GOOGLX højere i år?
GOOGLX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GOOGLX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Alphabet xStock (GOOGLX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

