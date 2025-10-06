UdvekslingDEX+
Blue Chip Blitz
Den direkte GameStop pris i dag er 22.83 USD. Følg med i realtid GMEON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GMEON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

GameStop Logo

GameStop-kurs(GMEON)

1 GMEON til USD direkte pris:

$22.8
$22.8$22.8
0.00%1D
USD
GameStop (GMEON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:30:42 (UTC+8)

GameStop (GMEON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 22.71
$ 22.71$ 22.71
24H lav
$ 22.89
$ 22.89$ 22.89
24H høj

$ 22.71
$ 22.71$ 22.71

$ 22.89
$ 22.89$ 22.89

$ 28.314705255572687
$ 28.314705255572687$ 28.314705255572687

$ 22.309828913708834
$ 22.309828913708834$ 22.309828913708834

+0.04%

0.00%

-4.08%

-4.08%

GameStop (GMEON) realtidsprisen er $ 22.83. I løbet af de sidste 24 timer har GMEON handlet mellem et lavpunkt på $ 22.71 og et højdepunkt på $ 22.89, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GMEONs højeste pris nogensinde er $ 28.314705255572687, mens den laveste pris nogensinde er $ 22.309828913708834.

Når det gælder kortsigtet performance, GMEON har ændret sig med +0.04% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og -4.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GameStop (GMEON) Markedsinformation

No.2820

$ 242.95K
$ 242.95K$ 242.95K

$ 55.48K
$ 55.48K$ 55.48K

$ 242.95K
$ 242.95K$ 242.95K

10.64K
10.64K 10.64K

10,641.68871714
10,641.68871714 10,641.68871714

ETH

Den nuværende markedsværdi på GameStop er $ 242.95K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 55.48K. Det cirkulerende forsyning af GMEON er 10.64K, med et samlet udbud på 10641.68871714. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 242.95K.

GameStop (GMEON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for GameStop i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 00.00%
30 dage$ -4.3-15.85%
60 dage$ +12.83+128.30%
90 dage$ +12.83+128.30%
GameStop Prisændring i dag

I dag GMEON blev der registreret en ændring på $ 0 (0.00%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

GameStop 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -4.3 (-15.85%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

GameStop 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage GMEON sås en ændring af $ +12.83 (+128.30%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

GameStop 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +12.83 (+128.30%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for GameStop (GMEON)?

Tjek GameStopPrishistorik-siden nu.

Hvad er GameStop (GMEON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

GameStop er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineGameStopinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekGMEONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om GameStop på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din GameStop købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

GameStop Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil GameStop (GMEON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine GameStop (GMEON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for GameStop.

Tjek GameStop prisprediktion nu!

GameStop (GMEON) Tokenomics

At forstå tokenomics for GameStop (GMEON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GMEON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du GameStop (GMEON)

Leder du efter, hvordan du køber GameStop? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe GameStop på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

GMEON til lokale valutaer

1 GameStop(GMEON) til VND
600,771.45
1 GameStop(GMEON) til AUD
A$34.7016
1 GameStop(GMEON) til GBP
17.3508
1 GameStop(GMEON) til EUR
19.6338
1 GameStop(GMEON) til USD
$22.83
1 GameStop(GMEON) til MYR
RM95.6577
1 GameStop(GMEON) til TRY
959.5449
1 GameStop(GMEON) til JPY
¥3,492.99
1 GameStop(GMEON) til ARS
ARS$32,754.6576
1 GameStop(GMEON) til RUB
1,835.3037
1 GameStop(GMEON) til INR
2,026.6191
1 GameStop(GMEON) til IDR
Rp380,499.8478
1 GameStop(GMEON) til PHP
1,339.8927
1 GameStop(GMEON) til EGP
￡E.1,078.2609
1 GameStop(GMEON) til BRL
R$122.5971
1 GameStop(GMEON) til CAD
C$31.962
1 GameStop(GMEON) til BDT
2,792.5656
1 GameStop(GMEON) til NGN
32,991.1764
1 GameStop(GMEON) til COP
$87,807.6045
1 GameStop(GMEON) til ZAR
R.396.5571
1 GameStop(GMEON) til UAH
957.7185
1 GameStop(GMEON) til TZS
T.Sh.55,955.8734
1 GameStop(GMEON) til VES
Bs5,045.43
1 GameStop(GMEON) til CLP
$21,505.86
1 GameStop(GMEON) til PKR
Rs6,447.192
1 GameStop(GMEON) til KZT
12,053.7834
1 GameStop(GMEON) til THB
฿735.5826
1 GameStop(GMEON) til TWD
NT$702.9357
1 GameStop(GMEON) til AED
د.إ83.7861
1 GameStop(GMEON) til CHF
Fr18.264
1 GameStop(GMEON) til HKD
HK$177.3891
1 GameStop(GMEON) til AMD
֏8,706.9054
1 GameStop(GMEON) til MAD
.د.م210.7209
1 GameStop(GMEON) til MXN
$423.7248
1 GameStop(GMEON) til SAR
ريال85.6125
1 GameStop(GMEON) til ETB
Br3,507.3729
1 GameStop(GMEON) til KES
KSh2,941.4172
1 GameStop(GMEON) til JOD
د.أ16.18647
1 GameStop(GMEON) til PLN
84.0144
1 GameStop(GMEON) til RON
лв100.6803
1 GameStop(GMEON) til SEK
kr216.4284
1 GameStop(GMEON) til BGN
лв38.5827
1 GameStop(GMEON) til HUF
Ft7,681.6101
1 GameStop(GMEON) til CZK
481.4847
1 GameStop(GMEON) til KWD
د.ك6.96315
1 GameStop(GMEON) til ILS
74.1975
1 GameStop(GMEON) til BOB
Bs157.7553
1 GameStop(GMEON) til AZN
38.811
1 GameStop(GMEON) til TJS
SM209.5794
1 GameStop(GMEON) til GEL
61.8693
1 GameStop(GMEON) til AOA
Kz20,925.7497
1 GameStop(GMEON) til BHD
.د.ب8.56125
1 GameStop(GMEON) til BMD
$22.83
1 GameStop(GMEON) til DKK
kr147.7101
1 GameStop(GMEON) til HNL
L598.6026
1 GameStop(GMEON) til MUR
1,044.2442
1 GameStop(GMEON) til NAD
$394.7307
1 GameStop(GMEON) til NOK
kr231.0396
1 GameStop(GMEON) til NZD
$39.7242
1 GameStop(GMEON) til PAB
B/.22.83
1 GameStop(GMEON) til PGK
K95.886
1 GameStop(GMEON) til QAR
ر.ق82.8729
1 GameStop(GMEON) til RSD
дин.2,319.0714
1 GameStop(GMEON) til UZS
soʻm271,785.6708
1 GameStop(GMEON) til ALL
L1,906.0767
1 GameStop(GMEON) til ANG
ƒ40.8657
1 GameStop(GMEON) til AWG
ƒ40.8657
1 GameStop(GMEON) til BBD
$45.66
1 GameStop(GMEON) til BAM
KM38.3544
1 GameStop(GMEON) til BIF
Fr66,732.09
1 GameStop(GMEON) til BND
$29.4507
1 GameStop(GMEON) til BSD
$22.83
1 GameStop(GMEON) til JMD
$3,653.9415
1 GameStop(GMEON) til KHR
91,320
1 GameStop(GMEON) til KMF
Fr9,725.58
1 GameStop(GMEON) til LAK
496,304.3379
1 GameStop(GMEON) til LKR
රු6,930.7314
1 GameStop(GMEON) til MDL
L387.4251
1 GameStop(GMEON) til MGA
Ar102,376.569
1 GameStop(GMEON) til MOP
P182.8683
1 GameStop(GMEON) til MVR
349.299
1 GameStop(GMEON) til MWK
MK39,498.183
1 GameStop(GMEON) til MZN
MT1,458.837
1 GameStop(GMEON) til NPR
रु3,229.0752
1 GameStop(GMEON) til PYG
161,910.36
1 GameStop(GMEON) til RWF
Fr33,171.99
1 GameStop(GMEON) til SBD
$187.8909
1 GameStop(GMEON) til SCR
311.8578
1 GameStop(GMEON) til SRD
$878.955
1 GameStop(GMEON) til SVC
$199.7625
1 GameStop(GMEON) til SZL
L394.7307
1 GameStop(GMEON) til TMT
m79.905
1 GameStop(GMEON) til TND
د.ت67.21152
1 GameStop(GMEON) til TTD
$154.5591
1 GameStop(GMEON) til UGX
Sh79,265.76
1 GameStop(GMEON) til XAF
Fr12,898.95
1 GameStop(GMEON) til XCD
$61.641
1 GameStop(GMEON) til XOF
Fr12,898.95
1 GameStop(GMEON) til XPF
Fr2,328.66
1 GameStop(GMEON) til BWP
P305.6937
1 GameStop(GMEON) til BZD
$45.8883
1 GameStop(GMEON) til CVE
$2,169.9915
1 GameStop(GMEON) til DJF
Fr4,040.91
1 GameStop(GMEON) til DOP
$1,462.4898
1 GameStop(GMEON) til DZD
د.ج2,967.2151
1 GameStop(GMEON) til FJD
$51.5958
1 GameStop(GMEON) til GNF
Fr196,794.6
1 GameStop(GMEON) til GTQ
Q174.4212
1 GameStop(GMEON) til GYD
$4,781.0586
1 GameStop(GMEON) til ISK
kr2,830.92

GameStop Ressource

For en mere dybdegående forståelse af GameStop, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel GameStop hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om GameStop

Hvor meget er GameStop (GMEON) værd i dag?
Den direkte GMEON pris i USD er 22.83 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GMEON til USD pris?
Den aktuelle pris på GMEONtil USD er $ 22.83. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af GameStop?
Markedsværdien for GMEON er $ 242.95K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GMEON?
Den cirkulerende forsyning af GMEON er 10.64K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GMEON?
GMEON opnåede en ATH-pris på 28.314705255572687 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GMEON?
GMEON så en ATL-pris på 22.309828913708834 USD.
Hvad er handelsvolumen for GMEON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GMEON er $ 55.48K USD.
Bliver GMEON højere i år?
GMEON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GMEON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:30:42 (UTC+8)

GameStop (GMEON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

GMEON-til-USD Lommeregner

Beløb

GMEON
GMEON
USD
USD

1 GMEON = 22.83 USD

Handel GMEON

GMEON/USDT
$22.8
$22.8$22.8
-0.13%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,347.36
$110,347.36$110,347.36

+0.05%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.73
$3,882.73$3,882.73

-0.32%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03158
$0.03158$0.03158

+5.09%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.42
$186.42$186.42

0.00%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,347.36
$110,347.36$110,347.36

+0.05%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.73
$3,882.73$3,882.73

-0.32%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.42
$186.42$186.42

0.00%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.08
$73.08$73.08

+3.06%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5055
$2.5055$2.5055

+0.18%

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07177
$0.07177$0.07177

+43.54%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000629
$0.000629$0.000629

+267.83%

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005417
$0.0000000000005417$0.0000000000005417

+79.66%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004675
$0.00004675$0.00004675

+58.90%