UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Grand Gangsta City pris i dag er 0.002125 USD. Følg med i realtid GGC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GGC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Grand Gangsta City pris i dag er 0.002125 USD. Følg med i realtid GGC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GGC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GGC

GGC Prisinfo

Hvad er GGC

GGC Whitepaper

GGC Officiel hjemmeside

GGC Tokenomics

GGC Prisprognose

GGC Historik

GGC Købsguide

GGC-til-fiat-valutaomregner

GGC Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Grand Gangsta City Logo

Grand Gangsta City-kurs(GGC)

1 GGC til USD direkte pris:

$0.002125
$0.002125$0.002125
+0.04%1D
USD
Grand Gangsta City (GGC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:29:51 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.002062
$ 0.002062$ 0.002062
24H lav
$ 0.002162
$ 0.002162$ 0.002162
24H høj

$ 0.002062
$ 0.002062$ 0.002062

$ 0.002162
$ 0.002162$ 0.002162

--
----

--
----

-0.52%

+0.04%

-4.71%

-4.71%

Grand Gangsta City (GGC) realtidsprisen er $ 0.002125. I løbet af de sidste 24 timer har GGC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.002062 og et højdepunkt på $ 0.002162, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GGCs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, GGC har ændret sig med -0.52% i løbet af den sidste time, +0.04% i løbet af 24 timer og -4.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Grand Gangsta City (GGC) Markedsinformation

--
----

$ 204.81K
$ 204.81K$ 204.81K

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

Den nuværende markedsværdi på Grand Gangsta City er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 204.81K. Det cirkulerende forsyning af GGC er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.13M.

Grand Gangsta City (GGC) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Grand Gangsta City i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00000085+0.04%
30 dage$ -0.001186-35.82%
60 dage$ -0.001936-47.68%
90 dage$ -0.005198-70.99%
Grand Gangsta City Prisændring i dag

I dag GGC blev der registreret en ændring på $ +0.00000085 (+0.04%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Grand Gangsta City 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.001186 (-35.82%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Grand Gangsta City 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage GGC sås en ændring af $ -0.001936 (-47.68%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Grand Gangsta City 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.005198 (-70.99%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Grand Gangsta City (GGC)?

Tjek Grand Gangsta CityPrishistorik-siden nu.

Hvad er Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Grand Gangsta City er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineGrand Gangsta Cityinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekGGCtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Grand Gangsta City på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Grand Gangsta City købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Grand Gangsta City Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Grand Gangsta City (GGC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Grand Gangsta City (GGC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Grand Gangsta City.

Tjek Grand Gangsta City prisprediktion nu!

Grand Gangsta City (GGC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Grand Gangsta City (GGC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GGC Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Grand Gangsta City (GGC)

Leder du efter, hvordan du køber Grand Gangsta City? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Grand Gangsta City på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

GGC til lokale valutaer

1 Grand Gangsta City(GGC) til VND
55.919375
1 Grand Gangsta City(GGC) til AUD
A$0.00323
1 Grand Gangsta City(GGC) til GBP
0.001615
1 Grand Gangsta City(GGC) til EUR
0.0018275
1 Grand Gangsta City(GGC) til USD
$0.002125
1 Grand Gangsta City(GGC) til MYR
RM0.00890375
1 Grand Gangsta City(GGC) til TRY
0.08931375
1 Grand Gangsta City(GGC) til JPY
¥0.325125
1 Grand Gangsta City(GGC) til ARS
ARS$3.04878
1 Grand Gangsta City(GGC) til RUB
0.17082875
1 Grand Gangsta City(GGC) til INR
0.18863625
1 Grand Gangsta City(GGC) til IDR
Rp35.4166525
1 Grand Gangsta City(GGC) til PHP
0.12471625
1 Grand Gangsta City(GGC) til EGP
￡E.0.10036375
1 Grand Gangsta City(GGC) til BRL
R$0.01141125
1 Grand Gangsta City(GGC) til CAD
C$0.002975
1 Grand Gangsta City(GGC) til BDT
0.25993
1 Grand Gangsta City(GGC) til NGN
3.070795
1 Grand Gangsta City(GGC) til COP
$8.17306875
1 Grand Gangsta City(GGC) til ZAR
R.0.03691125
1 Grand Gangsta City(GGC) til UAH
0.08914375
1 Grand Gangsta City(GGC) til TZS
T.Sh.5.2083325
1 Grand Gangsta City(GGC) til VES
Bs0.469625
1 Grand Gangsta City(GGC) til CLP
$2.00175
1 Grand Gangsta City(GGC) til PKR
Rs0.6001
1 Grand Gangsta City(GGC) til KZT
1.1219575
1 Grand Gangsta City(GGC) til THB
฿0.0684675
1 Grand Gangsta City(GGC) til TWD
NT$0.06542875
1 Grand Gangsta City(GGC) til AED
د.إ0.00779875
1 Grand Gangsta City(GGC) til CHF
Fr0.0017
1 Grand Gangsta City(GGC) til HKD
HK$0.01651125
1 Grand Gangsta City(GGC) til AMD
֏0.8104325
1 Grand Gangsta City(GGC) til MAD
.د.م0.01961375
1 Grand Gangsta City(GGC) til MXN
$0.03944
1 Grand Gangsta City(GGC) til SAR
ريال0.00796875
1 Grand Gangsta City(GGC) til ETB
Br0.32646375
1 Grand Gangsta City(GGC) til KES
KSh0.273785
1 Grand Gangsta City(GGC) til JOD
د.أ0.001506625
1 Grand Gangsta City(GGC) til PLN
0.00782
1 Grand Gangsta City(GGC) til RON
лв0.00937125
1 Grand Gangsta City(GGC) til SEK
kr0.020145
1 Grand Gangsta City(GGC) til BGN
лв0.00359125
1 Grand Gangsta City(GGC) til HUF
Ft0.71499875
1 Grand Gangsta City(GGC) til CZK
0.04481625
1 Grand Gangsta City(GGC) til KWD
د.ك0.000648125
1 Grand Gangsta City(GGC) til ILS
0.00690625
1 Grand Gangsta City(GGC) til BOB
Bs0.01468375
1 Grand Gangsta City(GGC) til AZN
0.0036125
1 Grand Gangsta City(GGC) til TJS
SM0.0195075
1 Grand Gangsta City(GGC) til GEL
0.00575875
1 Grand Gangsta City(GGC) til AOA
Kz1.94775375
1 Grand Gangsta City(GGC) til BHD
.د.ب0.000796875
1 Grand Gangsta City(GGC) til BMD
$0.002125
1 Grand Gangsta City(GGC) til DKK
kr0.01374875
1 Grand Gangsta City(GGC) til HNL
L0.0557175
1 Grand Gangsta City(GGC) til MUR
0.0971975
1 Grand Gangsta City(GGC) til NAD
$0.03674125
1 Grand Gangsta City(GGC) til NOK
kr0.021505
1 Grand Gangsta City(GGC) til NZD
$0.0036975
1 Grand Gangsta City(GGC) til PAB
B/.0.002125
1 Grand Gangsta City(GGC) til PGK
K0.008925
1 Grand Gangsta City(GGC) til QAR
ر.ق0.00771375
1 Grand Gangsta City(GGC) til RSD
дин.0.2158575
1 Grand Gangsta City(GGC) til UZS
soʻm25.297615
1 Grand Gangsta City(GGC) til ALL
L0.17741625
1 Grand Gangsta City(GGC) til ANG
ƒ0.00380375
1 Grand Gangsta City(GGC) til AWG
ƒ0.00380375
1 Grand Gangsta City(GGC) til BBD
$0.00425
1 Grand Gangsta City(GGC) til BAM
KM0.00357
1 Grand Gangsta City(GGC) til BIF
Fr6.211375
1 Grand Gangsta City(GGC) til BND
$0.00274125
1 Grand Gangsta City(GGC) til BSD
$0.002125
1 Grand Gangsta City(GGC) til JMD
$0.34010625
1 Grand Gangsta City(GGC) til KHR
8.5
1 Grand Gangsta City(GGC) til KMF
Fr0.90525
1 Grand Gangsta City(GGC) til LAK
46.19565125
1 Grand Gangsta City(GGC) til LKR
රු0.6451075
1 Grand Gangsta City(GGC) til MDL
L0.03606125
1 Grand Gangsta City(GGC) til MGA
Ar9.5291375
1 Grand Gangsta City(GGC) til MOP
P0.01702125
1 Grand Gangsta City(GGC) til MVR
0.0325125
1 Grand Gangsta City(GGC) til MWK
MK3.6764625
1 Grand Gangsta City(GGC) til MZN
MT0.1357875
1 Grand Gangsta City(GGC) til NPR
रु0.30056
1 Grand Gangsta City(GGC) til PYG
15.0705
1 Grand Gangsta City(GGC) til RWF
Fr3.087625
1 Grand Gangsta City(GGC) til SBD
$0.01748875
1 Grand Gangsta City(GGC) til SCR
0.0290275
1 Grand Gangsta City(GGC) til SRD
$0.0818125
1 Grand Gangsta City(GGC) til SVC
$0.01859375
1 Grand Gangsta City(GGC) til SZL
L0.03674125
1 Grand Gangsta City(GGC) til TMT
m0.0074375
1 Grand Gangsta City(GGC) til TND
د.ت0.006256
1 Grand Gangsta City(GGC) til TTD
$0.01438625
1 Grand Gangsta City(GGC) til UGX
Sh7.378
1 Grand Gangsta City(GGC) til XAF
Fr1.200625
1 Grand Gangsta City(GGC) til XCD
$0.0057375
1 Grand Gangsta City(GGC) til XOF
Fr1.200625
1 Grand Gangsta City(GGC) til XPF
Fr0.21675
1 Grand Gangsta City(GGC) til BWP
P0.02845375
1 Grand Gangsta City(GGC) til BZD
$0.00427125
1 Grand Gangsta City(GGC) til CVE
$0.20198125
1 Grand Gangsta City(GGC) til DJF
Fr0.376125
1 Grand Gangsta City(GGC) til DOP
$0.1361275
1 Grand Gangsta City(GGC) til DZD
د.ج0.27618625
1 Grand Gangsta City(GGC) til FJD
$0.0048025
1 Grand Gangsta City(GGC) til GNF
Fr18.3175
1 Grand Gangsta City(GGC) til GTQ
Q0.016235
1 Grand Gangsta City(GGC) til GYD
$0.4450175
1 Grand Gangsta City(GGC) til ISK
kr0.2635

Grand Gangsta City Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Grand Gangsta City, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Grand Gangsta City hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Grand Gangsta City

Hvor meget er Grand Gangsta City (GGC) værd i dag?
Den direkte GGC pris i USD er 0.002125 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GGC til USD pris?
Den aktuelle pris på GGCtil USD er $ 0.002125. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Grand Gangsta City?
Markedsværdien for GGC er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GGC?
Den cirkulerende forsyning af GGC er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GGC?
GGC opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GGC?
GGC så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for GGC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GGC er $ 204.81K USD.
Bliver GGC højere i år?
GGC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GGC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:29:51 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

GGC-til-USD Lommeregner

Beløb

GGC
GGC
USD
USD

1 GGC = 0.002125 USD

Handel GGC

GGC/USDT
$0.002125
$0.002125$0.002125
0.00%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,350.02
$110,350.02$110,350.02

+0.05%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.66
$3,882.66$3,882.66

-0.33%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03158
$0.03158$0.03158

+5.09%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.34
$186.34$186.34

-0.04%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,350.02
$110,350.02$110,350.02

+0.05%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.66
$3,882.66$3,882.66

-0.33%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.34
$186.34$186.34

-0.04%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.05
$73.05$73.05

+3.01%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5052
$2.5052$2.5052

+0.17%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07175
$0.07175$0.07175

+43.50%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000603
$0.000603$0.000603

+252.63%

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005380
$0.0000000000005380$0.0000000000005380

+78.44%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004573
$0.00004573$0.00004573

+55.43%