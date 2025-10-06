UdvekslingDEX+
Den direkte Futu Holdings pris i dag er 198.66 USD. Følg med i realtid FUTUON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FUTUON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om FUTUON

FUTUON Prisinfo

Hvad er FUTUON

FUTUON Officiel hjemmeside

FUTUON Tokenomics

FUTUON Prisprognose

FUTUON Historik

FUTUON Købsguide

FUTUON-til-fiat-valutaomregner

FUTUON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Futu Holdings Logo

Futu Holdings-kurs(FUTUON)

1 FUTUON til USD direkte pris:

$198.66
$198.66$198.66
+0.45%1D
USD
Futu Holdings (FUTUON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:28:55 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 196.47
$ 196.47$ 196.47
24H lav
$ 199.39
$ 199.39$ 199.39
24H høj

$ 196.47
$ 196.47$ 196.47

$ 199.39
$ 199.39$ 199.39

$ 201.15482588415927
$ 201.15482588415927$ 201.15482588415927

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248$ 150.44906962587248

+0.96%

+0.45%

+10.44%

+10.44%

Futu Holdings (FUTUON) realtidsprisen er $ 198.66. I løbet af de sidste 24 timer har FUTUON handlet mellem et lavpunkt på $ 196.47 og et højdepunkt på $ 199.39, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FUTUONs højeste pris nogensinde er $ 201.15482588415927, mens den laveste pris nogensinde er $ 150.44906962587248.

Når det gælder kortsigtet performance, FUTUON har ændret sig med +0.96% i løbet af den sidste time, +0.45% i løbet af 24 timer og +10.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Futu Holdings (FUTUON) Markedsinformation

No.2015

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 57.41K
$ 57.41K$ 57.41K

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

6.75K
6.75K 6.75K

6,745.05519895
6,745.05519895 6,745.05519895

ETH

Den nuværende markedsværdi på Futu Holdings er $ 1.34M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 57.41K. Det cirkulerende forsyning af FUTUON er 6.75K, med et samlet udbud på 6745.05519895. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.34M.

Futu Holdings (FUTUON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Futu Holdings i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.89+0.45%
30 dage$ +31.02+18.50%
60 dage$ +48.66+32.44%
90 dage$ +48.66+32.44%
Futu Holdings Prisændring i dag

I dag FUTUON blev der registreret en ændring på $ +0.89 (+0.45%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Futu Holdings 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +31.02 (+18.50%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Futu Holdings 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage FUTUON sås en ændring af $ +48.66 (+32.44%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Futu Holdings 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +48.66 (+32.44%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Futu Holdings (FUTUON)?

Tjek Futu HoldingsPrishistorik-siden nu.

Hvad er Futu Holdings (FUTUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Futu Holdings er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineFutu Holdingsinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekFUTUONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Futu Holdings på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Futu Holdings købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Futu Holdings Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Futu Holdings (FUTUON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Futu Holdings (FUTUON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Futu Holdings.

Tjek Futu Holdings prisprediktion nu!

Futu Holdings (FUTUON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Futu Holdings (FUTUON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FUTUON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Futu Holdings (FUTUON)

Leder du efter, hvordan du køber Futu Holdings? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Futu Holdings på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

FUTUON til lokale valutaer

1 Futu Holdings(FUTUON) til VND
5,227,737.9
1 Futu Holdings(FUTUON) til AUD
A$301.9632
1 Futu Holdings(FUTUON) til GBP
150.9816
1 Futu Holdings(FUTUON) til EUR
170.8476
1 Futu Holdings(FUTUON) til USD
$198.66
1 Futu Holdings(FUTUON) til MYR
RM832.3854
1 Futu Holdings(FUTUON) til TRY
8,349.6798
1 Futu Holdings(FUTUON) til JPY
¥30,394.98
1 Futu Holdings(FUTUON) til ARS
ARS$285,021.4752
1 Futu Holdings(FUTUON) til RUB
15,970.2774
1 Futu Holdings(FUTUON) til INR
17,635.0482
1 Futu Holdings(FUTUON) til IDR
Rp3,310,998.6756
1 Futu Holdings(FUTUON) til PHP
11,659.3554
1 Futu Holdings(FUTUON) til EGP
￡E.9,382.7118
1 Futu Holdings(FUTUON) til BRL
R$1,066.8042
1 Futu Holdings(FUTUON) til CAD
C$278.124
1 Futu Holdings(FUTUON) til BDT
24,300.0912
1 Futu Holdings(FUTUON) til NGN
287,079.5928
1 Futu Holdings(FUTUON) til COP
$764,076.159
1 Futu Holdings(FUTUON) til ZAR
R.3,450.7242
1 Futu Holdings(FUTUON) til UAH
8,333.787
1 Futu Holdings(FUTUON) til TZS
T.Sh.486,911.6868
1 Futu Holdings(FUTUON) til VES
Bs43,903.86
1 Futu Holdings(FUTUON) til CLP
$187,137.72
1 Futu Holdings(FUTUON) til PKR
Rs56,101.584
1 Futu Holdings(FUTUON) til KZT
104,888.5068
1 Futu Holdings(FUTUON) til THB
฿6,400.8252
1 Futu Holdings(FUTUON) til TWD
NT$6,116.7414
1 Futu Holdings(FUTUON) til AED
د.إ729.0822
1 Futu Holdings(FUTUON) til CHF
Fr158.928
1 Futu Holdings(FUTUON) til HKD
HK$1,543.5882
1 Futu Holdings(FUTUON) til AMD
֏75,764.9508
1 Futu Holdings(FUTUON) til MAD
.د.م1,833.6318
1 Futu Holdings(FUTUON) til MXN
$3,687.1296
1 Futu Holdings(FUTUON) til SAR
ريال744.975
1 Futu Holdings(FUTUON) til ETB
Br30,520.1358
1 Futu Holdings(FUTUON) til KES
KSh25,595.3544
1 Futu Holdings(FUTUON) til JOD
د.أ140.84994
1 Futu Holdings(FUTUON) til PLN
731.0688
1 Futu Holdings(FUTUON) til RON
лв876.0906
1 Futu Holdings(FUTUON) til SEK
kr1,883.2968
1 Futu Holdings(FUTUON) til BGN
лв335.7354
1 Futu Holdings(FUTUON) til HUF
Ft66,843.1302
1 Futu Holdings(FUTUON) til CZK
4,189.7394
1 Futu Holdings(FUTUON) til KWD
د.ك60.5913
1 Futu Holdings(FUTUON) til ILS
645.645
1 Futu Holdings(FUTUON) til BOB
Bs1,372.7406
1 Futu Holdings(FUTUON) til AZN
337.722
1 Futu Holdings(FUTUON) til TJS
SM1,823.6988
1 Futu Holdings(FUTUON) til GEL
538.3686
1 Futu Holdings(FUTUON) til AOA
Kz182,089.7694
1 Futu Holdings(FUTUON) til BHD
.د.ب74.4975
1 Futu Holdings(FUTUON) til BMD
$198.66
1 Futu Holdings(FUTUON) til DKK
kr1,285.3302
1 Futu Holdings(FUTUON) til HNL
L5,208.8652
1 Futu Holdings(FUTUON) til MUR
9,086.7084
1 Futu Holdings(FUTUON) til NAD
$3,434.8314
1 Futu Holdings(FUTUON) til NOK
kr2,010.4392
1 Futu Holdings(FUTUON) til NZD
$345.6684
1 Futu Holdings(FUTUON) til PAB
B/.198.66
1 Futu Holdings(FUTUON) til PGK
K834.372
1 Futu Holdings(FUTUON) til QAR
ر.ق721.1358
1 Futu Holdings(FUTUON) til RSD
дин.20,179.8828
1 Futu Holdings(FUTUON) til UZS
soʻm2,364,999.6216
1 Futu Holdings(FUTUON) til ALL
L16,586.1234
1 Futu Holdings(FUTUON) til ANG
ƒ355.6014
1 Futu Holdings(FUTUON) til AWG
ƒ355.6014
1 Futu Holdings(FUTUON) til BBD
$397.32
1 Futu Holdings(FUTUON) til BAM
KM333.7488
1 Futu Holdings(FUTUON) til BIF
Fr580,683.18
1 Futu Holdings(FUTUON) til BND
$256.2714
1 Futu Holdings(FUTUON) til BSD
$198.66
1 Futu Holdings(FUTUON) til JMD
$31,795.533
1 Futu Holdings(FUTUON) til KHR
794,640
1 Futu Holdings(FUTUON) til KMF
Fr84,629.16
1 Futu Holdings(FUTUON) til LAK
4,318,695.5658
1 Futu Holdings(FUTUON) til LKR
රු60,309.2028
1 Futu Holdings(FUTUON) til MDL
L3,371.2602
1 Futu Holdings(FUTUON) til MGA
Ar890,851.038
1 Futu Holdings(FUTUON) til MOP
P1,591.2666
1 Futu Holdings(FUTUON) til MVR
3,039.498
1 Futu Holdings(FUTUON) til MWK
MK343,701.666
1 Futu Holdings(FUTUON) til MZN
MT12,694.374
1 Futu Holdings(FUTUON) til NPR
रु28,098.4704
1 Futu Holdings(FUTUON) til PYG
1,408,896.72
1 Futu Holdings(FUTUON) til RWF
Fr288,652.98
1 Futu Holdings(FUTUON) til SBD
$1,634.9718
1 Futu Holdings(FUTUON) til SCR
2,713.6956
1 Futu Holdings(FUTUON) til SRD
$7,648.41
1 Futu Holdings(FUTUON) til SVC
$1,738.275
1 Futu Holdings(FUTUON) til SZL
L3,434.8314
1 Futu Holdings(FUTUON) til TMT
m695.31
1 Futu Holdings(FUTUON) til TND
د.ت584.85504
1 Futu Holdings(FUTUON) til TTD
$1,344.9282
1 Futu Holdings(FUTUON) til UGX
Sh689,747.52
1 Futu Holdings(FUTUON) til XAF
Fr112,242.9
1 Futu Holdings(FUTUON) til XCD
$536.382
1 Futu Holdings(FUTUON) til XOF
Fr112,242.9
1 Futu Holdings(FUTUON) til XPF
Fr20,263.32
1 Futu Holdings(FUTUON) til BWP
P2,660.0574
1 Futu Holdings(FUTUON) til BZD
$399.3066
1 Futu Holdings(FUTUON) til CVE
$18,882.633
1 Futu Holdings(FUTUON) til DJF
Fr35,162.82
1 Futu Holdings(FUTUON) til DOP
$12,726.1596
1 Futu Holdings(FUTUON) til DZD
د.ج25,819.8402
1 Futu Holdings(FUTUON) til FJD
$448.9716
1 Futu Holdings(FUTUON) til GNF
Fr1,712,449.2
1 Futu Holdings(FUTUON) til GTQ
Q1,517.7624
1 Futu Holdings(FUTUON) til GYD
$41,603.3772
1 Futu Holdings(FUTUON) til ISK
kr24,633.84

Futu Holdings Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Futu Holdings, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Futu Holdings hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Futu Holdings

Hvor meget er Futu Holdings (FUTUON) værd i dag?
Den direkte FUTUON pris i USD er 198.66 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FUTUON til USD pris?
Den aktuelle pris på FUTUONtil USD er $ 198.66. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Futu Holdings?
Markedsværdien for FUTUON er $ 1.34M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FUTUON?
Den cirkulerende forsyning af FUTUON er 6.75K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FUTUON?
FUTUON opnåede en ATH-pris på 201.15482588415927 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FUTUON?
FUTUON så en ATL-pris på 150.44906962587248 USD.
Hvad er handelsvolumen for FUTUON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FUTUON er $ 57.41K USD.
Bliver FUTUON højere i år?
FUTUON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FUTUON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:28:55 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

FUTUON-til-USD Lommeregner

Beløb

FUTUON
FUTUON
USD
USD

1 FUTUON = 198.66 USD

Handel FUTUON

FUTUON/USDT
$198.66
$198.66$198.66
+0.47%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

