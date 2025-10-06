UdvekslingDEX+
Den direkte Fleek pris i dag er 0.1604 USD. Følg med i realtid FLK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FLK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

USD
Fleek (FLK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 10:40:59 (UTC+8)

Fleek (FLK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.156
$ 0.156$ 0.156
24H lav
$ 0.1918
$ 0.1918$ 0.1918
24H høj

$ 0.156
$ 0.156$ 0.156

$ 0.1918
$ 0.1918$ 0.1918

$ 0.6289933396082115
$ 0.6289933396082115$ 0.6289933396082115

$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128$ 0.11349214572806128

-0.81%

-3.76%

-23.11%

-23.11%

Fleek (FLK) realtidsprisen er $ 0.1604. I løbet af de sidste 24 timer har FLK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.156 og et højdepunkt på $ 0.1918, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FLKs højeste pris nogensinde er $ 0.6289933396082115, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.11349214572806128.

Når det gælder kortsigtet performance, FLK har ændret sig med -0.81% i løbet af den sidste time, -3.76% i løbet af 24 timer og -23.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Fleek (FLK) Markedsinformation

No.1631

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

$ 109.99K
$ 109.99K$ 109.99K

$ 16.04M
$ 16.04M$ 16.04M

20.00M
20.00M 20.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

20.00%

BASE

Den nuværende markedsværdi på Fleek er $ 3.21M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 109.99K. Det cirkulerende forsyning af FLK er 20.00M, med et samlet udbud på 100000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.04M.

Fleek (FLK) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Fleek i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.006284-3.76%
30 dage$ -0.0896-35.84%
60 dage$ -0.0896-35.84%
90 dage$ -0.0896-35.84%
Fleek Prisændring i dag

I dag FLK blev der registreret en ændring på $ -0.006284 (-3.76%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Fleek 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0896 (-35.84%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Fleek 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage FLK sås en ændring af $ -0.0896 (-35.84%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Fleek 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0896 (-35.84%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Fleek (FLK)?

Tjek FleekPrishistorik-siden nu.

Hvad er Fleek (FLK)

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Fleek er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineFleekinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekFLKtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Fleek på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Fleek købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Fleek Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Fleek (FLK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Fleek (FLK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Fleek.

Tjek Fleek prisprediktion nu!

Fleek (FLK) Tokenomics

At forstå tokenomics for Fleek (FLK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FLK Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Fleek (FLK)

Leder du efter, hvordan du køber Fleek? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Fleek på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

FLK til lokale valutaer

1 Fleek(FLK) til VND
4,220.926
1 Fleek(FLK) til AUD
A$0.243808
1 Fleek(FLK) til GBP
0.121904
1 Fleek(FLK) til EUR
0.137944
1 Fleek(FLK) til USD
$0.1604
1 Fleek(FLK) til MYR
RM0.672076
1 Fleek(FLK) til TRY
6.741612
1 Fleek(FLK) til JPY
¥24.5412
1 Fleek(FLK) til ARS
ARS$230.129088
1 Fleek(FLK) til RUB
12.894556
1 Fleek(FLK) til INR
14.238708
1 Fleek(FLK) til IDR
Rp2,673.332264
1 Fleek(FLK) til PHP
9.413876
1 Fleek(FLK) til EGP
￡E.7.575692
1 Fleek(FLK) til BRL
R$0.861348
1 Fleek(FLK) til CAD
C$0.22456
1 Fleek(FLK) til BDT
19.620128
1 Fleek(FLK) til NGN
231.790832
1 Fleek(FLK) til COP
$616.92246
1 Fleek(FLK) til ZAR
R.2.786148
1 Fleek(FLK) til UAH
6.72878
1 Fleek(FLK) til TZS
T.Sh.393.137192
1 Fleek(FLK) til VES
Bs35.4484
1 Fleek(FLK) til CLP
$151.0968
1 Fleek(FLK) til PKR
Rs45.29696
1 Fleek(FLK) til KZT
84.687992
1 Fleek(FLK) til THB
฿5.168088
1 Fleek(FLK) til TWD
NT$4.938716
1 Fleek(FLK) til AED
د.إ0.588668
1 Fleek(FLK) til CHF
Fr0.12832
1 Fleek(FLK) til HKD
HK$1.246308
1 Fleek(FLK) til AMD
֏61.173352
1 Fleek(FLK) til MAD
.د.م1.480492
1 Fleek(FLK) til MXN
$2.977024
1 Fleek(FLK) til SAR
ريال0.6015
1 Fleek(FLK) til ETB
Br24.642252
1 Fleek(FLK) til KES
KSh20.665936
1 Fleek(FLK) til JOD
د.أ0.1137236
1 Fleek(FLK) til PLN
0.590272
1 Fleek(FLK) til RON
лв0.707364
1 Fleek(FLK) til SEK
kr1.520592
1 Fleek(FLK) til BGN
лв0.271076
1 Fleek(FLK) til HUF
Ft53.969788
1 Fleek(FLK) til CZK
3.382836
1 Fleek(FLK) til KWD
د.ك0.048922
1 Fleek(FLK) til ILS
0.5213
1 Fleek(FLK) til BOB
Bs1.108364
1 Fleek(FLK) til AZN
0.27268
1 Fleek(FLK) til TJS
SM1.472472
1 Fleek(FLK) til GEL
0.434684
1 Fleek(FLK) til AOA
Kz147.021036
1 Fleek(FLK) til BHD
.د.ب0.06015
1 Fleek(FLK) til BMD
$0.1604
1 Fleek(FLK) til DKK
kr1.037788
1 Fleek(FLK) til HNL
L4.205688
1 Fleek(FLK) til MUR
7.336696
1 Fleek(FLK) til NAD
$2.773316
1 Fleek(FLK) til NOK
kr1.623248
1 Fleek(FLK) til NZD
$0.279096
1 Fleek(FLK) til PAB
B/.0.1604
1 Fleek(FLK) til PGK
K0.67368
1 Fleek(FLK) til QAR
ر.ق0.582252
1 Fleek(FLK) til RSD
дин.16.293432
1 Fleek(FLK) til UZS
soʻm1,909.523504
1 Fleek(FLK) til ALL
L13.391796
1 Fleek(FLK) til ANG
ƒ0.287116
1 Fleek(FLK) til AWG
ƒ0.287116
1 Fleek(FLK) til BBD
$0.3208
1 Fleek(FLK) til BAM
KM0.269472
1 Fleek(FLK) til BIF
Fr468.8492
1 Fleek(FLK) til BND
$0.206916
1 Fleek(FLK) til BSD
$0.1604
1 Fleek(FLK) til JMD
$25.67202
1 Fleek(FLK) til KHR
641.6
1 Fleek(FLK) til KMF
Fr68.3304
1 Fleek(FLK) til LAK
3,486.956452
1 Fleek(FLK) til LKR
රු48.694232
1 Fleek(FLK) til MDL
L2.721988
1 Fleek(FLK) til MGA
Ar719.28172
1 Fleek(FLK) til MOP
P1.284804
1 Fleek(FLK) til MVR
2.45412
1 Fleek(FLK) til MWK
MK277.50804
1 Fleek(FLK) til MZN
MT10.24956
1 Fleek(FLK) til NPR
रु22.686976
1 Fleek(FLK) til PYG
1,137.5568
1 Fleek(FLK) til RWF
Fr233.0612
1 Fleek(FLK) til SBD
$1.320092
1 Fleek(FLK) til SCR
2.191064
1 Fleek(FLK) til SRD
$6.1754
1 Fleek(FLK) til SVC
$1.4035
1 Fleek(FLK) til SZL
L2.773316
1 Fleek(FLK) til TMT
m0.5614
1 Fleek(FLK) til TND
د.ت0.4722176
1 Fleek(FLK) til TTD
$1.085908
1 Fleek(FLK) til UGX
Sh556.9088
1 Fleek(FLK) til XAF
Fr90.626
1 Fleek(FLK) til XCD
$0.43308
1 Fleek(FLK) til XOF
Fr90.626
1 Fleek(FLK) til XPF
Fr16.3608
1 Fleek(FLK) til BWP
P2.147756
1 Fleek(FLK) til BZD
$0.322404
1 Fleek(FLK) til CVE
$15.24602
1 Fleek(FLK) til DJF
Fr28.3908
1 Fleek(FLK) til DOP
$10.275224
1 Fleek(FLK) til DZD
د.ج20.847188
1 Fleek(FLK) til FJD
$0.362504
1 Fleek(FLK) til GNF
Fr1,382.648
1 Fleek(FLK) til GTQ
Q1.225456
1 Fleek(FLK) til GYD
$33.590968
1 Fleek(FLK) til ISK
kr19.8896

Fleek Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Fleek, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Fleek hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Fleek

Hvor meget er Fleek (FLK) værd i dag?
Den direkte FLK pris i USD er 0.1604 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FLK til USD pris?
Den aktuelle pris på FLKtil USD er $ 0.1604. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Fleek?
Markedsværdien for FLK er $ 3.21M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FLK?
Den cirkulerende forsyning af FLK er 20.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FLK?
FLK opnåede en ATH-pris på 0.6289933396082115 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FLK?
FLK så en ATL-pris på 0.11349214572806128 USD.
Hvad er handelsvolumen for FLK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FLK er $ 109.99K USD.
Bliver FLK højere i år?
FLK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FLK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 10:40:59 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

FLK-til-USD Lommeregner

Beløb

FLK
FLK
USD
USD

1 FLK = 0.1603 USD

Handel FLK

FLK/USDC
$0.1605
$0.1605$0.1605
-3.83%
FLK/USDT
$0.1604
$0.1604$0.1604
-3.76%

