UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Figma pris i dag er 50.19 USD. Følg med i realtid FIGON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FIGON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Figma pris i dag er 50.19 USD. Følg med i realtid FIGON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FIGON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om FIGON

FIGON Prisinfo

Hvad er FIGON

FIGON Officiel hjemmeside

FIGON Tokenomics

FIGON Prisprognose

FIGON Historik

FIGON Købsguide

FIGON-til-fiat-valutaomregner

FIGON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Figma Logo

Figma-kurs(FIGON)

1 FIGON til USD direkte pris:

$50.19
$50.19$50.19
-0.03%1D
USD
Figma (FIGON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:25:37 (UTC+8)

Figma (FIGON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 47.2
$ 47.2$ 47.2
24H lav
$ 55.46
$ 55.46$ 55.46
24H høj

$ 47.2
$ 47.2$ 47.2

$ 55.46
$ 55.46$ 55.46

$ 71.95000313657503
$ 71.95000313657503$ 71.95000313657503

$ 47.216402818294576
$ 47.216402818294576$ 47.216402818294576

-0.02%

-0.03%

-7.49%

-7.49%

Figma (FIGON) realtidsprisen er $ 50.19. I løbet af de sidste 24 timer har FIGON handlet mellem et lavpunkt på $ 47.2 og et højdepunkt på $ 55.46, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FIGONs højeste pris nogensinde er $ 71.95000313657503, mens den laveste pris nogensinde er $ 47.216402818294576.

Når det gælder kortsigtet performance, FIGON har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, -0.03% i løbet af 24 timer og -7.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Figma (FIGON) Markedsinformation

No.2607

$ 419.75K
$ 419.75K$ 419.75K

$ 76.24K
$ 76.24K$ 76.24K

$ 419.75K
$ 419.75K$ 419.75K

8.36K
8.36K 8.36K

8,363.15287247
8,363.15287247 8,363.15287247

ETH

Den nuværende markedsværdi på Figma er $ 419.75K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 76.24K. Det cirkulerende forsyning af FIGON er 8.36K, med et samlet udbud på 8363.15287247. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 419.75K.

Figma (FIGON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Figma i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0151-0.03%
30 dage$ -1.91-3.67%
60 dage$ +20.19+67.30%
90 dage$ +20.19+67.30%
Figma Prisændring i dag

I dag FIGON blev der registreret en ændring på $ -0.0151 (-0.03%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Figma 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -1.91 (-3.67%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Figma 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage FIGON sås en ændring af $ +20.19 (+67.30%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Figma 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +20.19 (+67.30%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Figma (FIGON)?

Tjek FigmaPrishistorik-siden nu.

Hvad er Figma (FIGON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Figma er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineFigmainvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekFIGONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Figma på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Figma købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Figma Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Figma (FIGON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Figma (FIGON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Figma.

Tjek Figma prisprediktion nu!

Figma (FIGON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Figma (FIGON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FIGON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Figma (FIGON)

Leder du efter, hvordan du køber Figma? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Figma på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

FIGON til lokale valutaer

1 Figma(FIGON) til VND
1,320,749.85
1 Figma(FIGON) til AUD
A$76.2888
1 Figma(FIGON) til GBP
38.1444
1 Figma(FIGON) til EUR
43.1634
1 Figma(FIGON) til USD
$50.19
1 Figma(FIGON) til MYR
RM210.2961
1 Figma(FIGON) til TRY
2,109.4857
1 Figma(FIGON) til JPY
¥7,679.07
1 Figma(FIGON) til ARS
ARS$72,008.5968
1 Figma(FIGON) til RUB
4,034.7741
1 Figma(FIGON) til INR
4,455.3663
1 Figma(FIGON) til IDR
Rp836,499.6654
1 Figma(FIGON) til PHP
2,945.6511
1 Figma(FIGON) til EGP
￡E.2,370.4737
1 Figma(FIGON) til BRL
R$269.5203
1 Figma(FIGON) til CAD
C$70.266
1 Figma(FIGON) til BDT
6,139.2408
1 Figma(FIGON) til NGN
72,528.5652
1 Figma(FIGON) til COP
$193,038.2685
1 Figma(FIGON) til ZAR
R.871.8003
1 Figma(FIGON) til UAH
2,105.4705
1 Figma(FIGON) til TZS
T.Sh.123,014.6862
1 Figma(FIGON) til VES
Bs11,091.99
1 Figma(FIGON) til CLP
$47,278.98
1 Figma(FIGON) til PKR
Rs14,173.656
1 Figma(FIGON) til KZT
26,499.3162
1 Figma(FIGON) til THB
฿1,617.1218
1 Figma(FIGON) til TWD
NT$1,545.3501
1 Figma(FIGON) til AED
د.إ184.1973
1 Figma(FIGON) til CHF
Fr40.152
1 Figma(FIGON) til HKD
HK$389.9763
1 Figma(FIGON) til AMD
֏19,141.4622
1 Figma(FIGON) til MAD
.د.م463.2537
1 Figma(FIGON) til MXN
$931.5264
1 Figma(FIGON) til SAR
ريال188.2125
1 Figma(FIGON) til ETB
Br7,710.6897
1 Figma(FIGON) til KES
KSh6,466.4796
1 Figma(FIGON) til JOD
د.أ35.58471
1 Figma(FIGON) til PLN
184.6992
1 Figma(FIGON) til RON
лв221.3379
1 Figma(FIGON) til SEK
kr475.8012
1 Figma(FIGON) til BGN
лв84.8211
1 Figma(FIGON) til HUF
Ft16,887.4293
1 Figma(FIGON) til CZK
1,058.5071
1 Figma(FIGON) til KWD
د.ك15.30795
1 Figma(FIGON) til ILS
163.1175
1 Figma(FIGON) til BOB
Bs346.8129
1 Figma(FIGON) til AZN
85.323
1 Figma(FIGON) til TJS
SM460.7442
1 Figma(FIGON) til GEL
136.0149
1 Figma(FIGON) til AOA
Kz46,003.6521
1 Figma(FIGON) til BHD
.د.ب18.82125
1 Figma(FIGON) til BMD
$50.19
1 Figma(FIGON) til DKK
kr324.7293
1 Figma(FIGON) til HNL
L1,315.9818
1 Figma(FIGON) til MUR
2,295.6906
1 Figma(FIGON) til NAD
$867.7851
1 Figma(FIGON) til NOK
kr507.9228
1 Figma(FIGON) til NZD
$87.3306
1 Figma(FIGON) til PAB
B/.50.19
1 Figma(FIGON) til PGK
K210.798
1 Figma(FIGON) til QAR
ر.ق182.1897
1 Figma(FIGON) til RSD
дин.5,098.3002
1 Figma(FIGON) til UZS
soʻm597,499.9044
1 Figma(FIGON) til ALL
L4,190.3631
1 Figma(FIGON) til ANG
ƒ89.8401
1 Figma(FIGON) til AWG
ƒ89.8401
1 Figma(FIGON) til BBD
$100.38
1 Figma(FIGON) til BAM
KM84.3192
1 Figma(FIGON) til BIF
Fr146,705.37
1 Figma(FIGON) til BND
$64.7451
1 Figma(FIGON) til BSD
$50.19
1 Figma(FIGON) til JMD
$8,032.9095
1 Figma(FIGON) til KHR
200,760
1 Figma(FIGON) til KMF
Fr21,380.94
1 Figma(FIGON) til LAK
1,091,086.9347
1 Figma(FIGON) til LKR
රු15,236.6802
1 Figma(FIGON) til MDL
L851.7243
1 Figma(FIGON) til MGA
Ar225,067.017
1 Figma(FIGON) til MOP
P402.0219
1 Figma(FIGON) til MVR
767.907
1 Figma(FIGON) til MWK
MK86,833.719
1 Figma(FIGON) til MZN
MT3,207.141
1 Figma(FIGON) til NPR
रु7,098.8736
1 Figma(FIGON) til PYG
355,947.48
1 Figma(FIGON) til RWF
Fr72,926.07
1 Figma(FIGON) til SBD
$413.0637
1 Figma(FIGON) til SCR
685.5954
1 Figma(FIGON) til SRD
$1,932.315
1 Figma(FIGON) til SVC
$439.1625
1 Figma(FIGON) til SZL
L867.7851
1 Figma(FIGON) til TMT
m175.665
1 Figma(FIGON) til TND
د.ت147.75936
1 Figma(FIGON) til TTD
$339.7863
1 Figma(FIGON) til UGX
Sh174,259.68
1 Figma(FIGON) til XAF
Fr28,357.35
1 Figma(FIGON) til XCD
$135.513
1 Figma(FIGON) til XOF
Fr28,357.35
1 Figma(FIGON) til XPF
Fr5,119.38
1 Figma(FIGON) til BWP
P672.0441
1 Figma(FIGON) til BZD
$100.8819
1 Figma(FIGON) til CVE
$4,770.5595
1 Figma(FIGON) til DJF
Fr8,883.63
1 Figma(FIGON) til DOP
$3,215.1714
1 Figma(FIGON) til DZD
د.ج6,523.1943
1 Figma(FIGON) til FJD
$113.4294
1 Figma(FIGON) til GNF
Fr432,637.8
1 Figma(FIGON) til GTQ
Q383.4516
1 Figma(FIGON) til GYD
$10,510.7898
1 Figma(FIGON) til ISK
kr6,223.56

Figma Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Figma, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Figma hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Figma

Hvor meget er Figma (FIGON) værd i dag?
Den direkte FIGON pris i USD er 50.19 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FIGON til USD pris?
Den aktuelle pris på FIGONtil USD er $ 50.19. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Figma?
Markedsværdien for FIGON er $ 419.75K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FIGON?
Den cirkulerende forsyning af FIGON er 8.36K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FIGON?
FIGON opnåede en ATH-pris på 71.95000313657503 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FIGON?
FIGON så en ATL-pris på 47.216402818294576 USD.
Hvad er handelsvolumen for FIGON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FIGON er $ 76.24K USD.
Bliver FIGON højere i år?
FIGON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FIGON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:25:37 (UTC+8)

Figma (FIGON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

FIGON-til-USD Lommeregner

Beløb

FIGON
FIGON
USD
USD

1 FIGON = 50.19 USD

Handel FIGON

FIGON/USDT
$50.19
$50.19$50.19
-0.01%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,349.81
$110,349.81$110,349.81

+0.05%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.41
$3,882.41$3,882.41

-0.33%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03245
$0.03245$0.03245

+7.98%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.06
$186.06$186.06

-0.19%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,349.81
$110,349.81$110,349.81

+0.05%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.41
$3,882.41$3,882.41

-0.33%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.06
$186.06$186.06

-0.19%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.62
$72.62$72.62

+2.41%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5045
$2.5045$2.5045

+0.14%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07194
$0.07194$0.07194

+43.88%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000619
$0.000619$0.000619

+261.98%

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005427
$0.0000000000005427$0.0000000000005427

+80.00%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004756
$0.00004756$0.00004756

+61.65%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032151
$0.0032151$0.0032151

+57.62%