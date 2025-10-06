Hvad er ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

$FACY is the token of AI Seer's fact-checking platform Facticity, used for community rewards. The platform has about 3,000 weekly active users, including research and government organizations. Its bot @ArAIstotle focuses on fact-checking in the Web3 space. Starting September 9, 16.7% of tokens will unlock and be distributed based on points, which can be earned by holding $FACY, interacting with the bot, or providing correct information.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Tokenomics

At forstå tokenomics for ArAIstotlebyVirtuals (FACY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FACY Tokens omfattende tokenomics nu!

For en mere dybdegående forståelse af ArAIstotlebyVirtuals, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om ArAIstotlebyVirtuals Hvor meget er ArAIstotlebyVirtuals (FACY) værd i dag? Den direkte FACY pris i USD er 0.06996 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle FACY til USD pris? $ 0.06996 . Tjek Den aktuelle pris på FACYtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af ArAIstotlebyVirtuals? Markedsværdien for FACY er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af FACY? Den cirkulerende forsyning af FACY er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på FACY? FACY opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FACY? FACY så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for FACY? Direkte 24-timers handelsvolumen for FACY er $ 67.30K USD . Bliver FACY højere i år? FACY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FACY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Vigtige brancheopdateringer

