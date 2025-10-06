Hvad er Etarn (ETAN)

Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model. Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model.

Etarn (ETAN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Etarn (ETAN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ETAN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Etarn (ETAN)

Leder du efter, hvordan du køber Etarn? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Etarn på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ETAN til lokale valutaer

Etarn Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Etarn, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Etarn Hvor meget er Etarn (ETAN) værd i dag? Den direkte ETAN pris i USD er 0.0124 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle ETAN til USD pris? $ 0.0124 . Tjek Den aktuelle pris på ETANtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Etarn? Markedsværdien for ETAN er $ 720.96K USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af ETAN? Den cirkulerende forsyning af ETAN er 58.14M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på ETAN? ETAN opnåede en ATH-pris på 0.09926169822293524 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ETAN? ETAN så en ATL-pris på 0.06178386169721456 USD . Hvad er handelsvolumen for ETAN? Direkte 24-timers handelsvolumen for ETAN er $ 178.97K USD . Bliver ETAN højere i år? ETAN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ETAN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Etarn (ETAN) Vigtige brancheopdateringer

