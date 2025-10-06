UdvekslingDEX+
Den direkte ELA pris i dag er 1.421 USD. Følg med i realtid ELA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ELA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte ELA pris i dag er 1.421 USD. Følg med i realtid ELA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ELA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ELA

ELA Prisinfo

Hvad er ELA

ELA Whitepaper

ELA Officiel hjemmeside

ELA Tokenomics

ELA Prisprognose

ELA Historik

ELA Købsguide

ELA-til-fiat-valutaomregner

ELA Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

ELA Logo

ELA-kurs(ELA)

1 ELA til USD direkte pris:

$1.421
$1.421$1.421
+1.35%1D
USD
ELA (ELA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:21:20 (UTC+8)

ELA (ELA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.387
$ 1.387$ 1.387
24H lav
$ 1.432
$ 1.432$ 1.432
24H høj

$ 1.387
$ 1.387$ 1.387

$ 1.432
$ 1.432$ 1.432

--
----

--
----

0.00%

+1.35%

-7.73%

-7.73%

ELA (ELA) realtidsprisen er $ 1.421. I løbet af de sidste 24 timer har ELA handlet mellem et lavpunkt på $ 1.387 og et højdepunkt på $ 1.432, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ELAs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, ELA har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +1.35% i løbet af 24 timer og -7.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ELA (ELA) Markedsinformation

--
----

$ 5.89K
$ 5.89K$ 5.89K

$ 40.10M
$ 40.10M$ 40.10M

--
----

28,220,000
28,220,000 28,220,000

ELASTOS

Den nuværende markedsværdi på ELA er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 5.89K. Det cirkulerende forsyning af ELA er --, med et samlet udbud på 28220000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 40.10M.

ELA (ELA) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for ELA i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.01893+1.35%
30 dage$ -0.471-24.90%
60 dage$ +0.421+42.10%
90 dage$ +0.421+42.10%
ELA Prisændring i dag

I dag ELA blev der registreret en ændring på $ +0.01893 (+1.35%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

ELA 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.471 (-24.90%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

ELA 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ELA sås en ændring af $ +0.421 (+42.10%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

ELA 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.421 (+42.10%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for ELA (ELA)?

Tjek ELAPrishistorik-siden nu.

Hvad er ELA (ELA)

Elastos is building a decentralized internet infrastructure that gives users true digital ownership and privacy, secured by Bitcoin's hashpower.

ELA er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineELAinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekELAtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om ELA på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din ELA købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

ELA Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ELA (ELA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ELA (ELA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ELA.

Tjek ELA prisprediktion nu!

ELA (ELA) Tokenomics

At forstå tokenomics for ELA (ELA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ELA Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du ELA (ELA)

Leder du efter, hvordan du køber ELA? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe ELA på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ELA til lokale valutaer

ELA Ressource

For en mere dybdegående forståelse af ELA, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel ELA hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om ELA

Hvor meget er ELA (ELA) værd i dag?
Den direkte ELA pris i USD er 1.421 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ELA til USD pris?
Den aktuelle pris på ELAtil USD er $ 1.421. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ELA?
Markedsværdien for ELA er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ELA?
Den cirkulerende forsyning af ELA er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ELA?
ELA opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ELA?
ELA så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for ELA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ELA er $ 5.89K USD.
Bliver ELA højere i år?
ELA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ELA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:21:20 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

