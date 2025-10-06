Hvad er Roboton (DCT)

Roboton is a hybrid meme miniapp introduced by DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA that provides tap-to-earn, PVP gaming and other earning features for users. Reaching hundreds of thousands of users from Ton ecosystem, project seeks to reach further growth transitioning to Tron ecosystem.

Roboton (DCT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Roboton (DCT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DCT Tokens omfattende tokenomics nu!

For en mere dybdegående forståelse af Roboton, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Roboton Hvor meget er Roboton (DCT) værd i dag? Den direkte DCT pris i USD er 0.005305 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle DCT til USD pris? $ 0.005305 . Tjek Den aktuelle pris på DCTtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Roboton? Markedsværdien for DCT er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af DCT? Den cirkulerende forsyning af DCT er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på DCT? DCT opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DCT? DCT så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for DCT? Direkte 24-timers handelsvolumen for DCT er $ 50.04K USD . Bliver DCT højere i år? DCT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DCT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Roboton (DCT) Vigtige brancheopdateringer

