Hvad er Cypher (CYPR)

Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account. Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.

Cypher (CYPR) Tokenomics

At forstå tokenomics for Cypher (CYPR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CYPR Tokens omfattende tokenomics nu!

Hvad er markedsværdien af Cypher? Markedsværdien for CYPR er $ 5.01M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af CYPR? Den cirkulerende forsyning af CYPR er 94.83M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på CYPR? CYPR opnåede en ATH-pris på 0.4680578929249782 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CYPR? CYPR så en ATL-pris på 0.03851365132680709 USD .

Cypher (CYPR) Vigtige brancheopdateringer

