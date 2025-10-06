Hvad er CROSS (CROSS)

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies. CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

CROSS er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineCROSSinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekCROSStilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om CROSS på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din CROSS købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

CROSS Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil CROSS (CROSS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine CROSS (CROSS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for CROSS.

Tjek CROSS prisprediktion nu!

CROSS (CROSS) Tokenomics

At forstå tokenomics for CROSS (CROSS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CROSS Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du CROSS (CROSS)

Leder du efter, hvordan du køber CROSS? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe CROSS på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

CROSS til lokale valutaer

Prøv konverter

CROSS Ressource

For en mere dybdegående forståelse af CROSS, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om CROSS Hvor meget er CROSS (CROSS) værd i dag? Den direkte CROSS pris i USD er 0.12803 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle CROSS til USD pris? $ 0.12803 . Tjek Den aktuelle pris på CROSStil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af CROSS? Markedsværdien for CROSS er $ 42.92M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af CROSS? Den cirkulerende forsyning af CROSS er 335.22M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på CROSS? CROSS opnåede en ATH-pris på 0.4431755260236053 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CROSS? CROSS så en ATL-pris på 0.04656997751656906 USD . Hvad er handelsvolumen for CROSS? Direkte 24-timers handelsvolumen for CROSS er $ 65.37K USD . Bliver CROSS højere i år? CROSS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CROSS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

CROSS (CROSS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025