Den direkte CROSS pris i dag er 0.12803 USD. Følg med i realtid CROSS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CROSS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CROSS

CROSS Prisinfo

Hvad er CROSS

CROSS Officiel hjemmeside

CROSS Tokenomics

CROSS Prisprognose

CROSS Historik

CROSS Købsguide

CROSS-til-fiat-valutaomregner

CROSS Spot

CROSS USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

CROSS Logo

CROSS-kurs(CROSS)

1 CROSS til USD direkte pris:

$0.12803
$0.12803$0.12803
+0.89%1D
USD
CROSS (CROSS) Live prisdiagram
CROSS (CROSS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.1221
$ 0.1221$ 0.1221
24H lav
$ 0.12992
$ 0.12992$ 0.12992
24H høj

$ 0.1221
$ 0.1221$ 0.1221

$ 0.12992
$ 0.12992$ 0.12992

$ 0.4431755260236053
$ 0.4431755260236053$ 0.4431755260236053

$ 0.04656997751656906
$ 0.04656997751656906$ 0.04656997751656906

-0.18%

+0.89%

-8.84%

-8.84%

CROSS (CROSS) realtidsprisen er $ 0.12803. I løbet af de sidste 24 timer har CROSS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1221 og et højdepunkt på $ 0.12992, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CROSSs højeste pris nogensinde er $ 0.4431755260236053, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.04656997751656906.

Når det gælder kortsigtet performance, CROSS har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, +0.89% i løbet af 24 timer og -8.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CROSS (CROSS) Markedsinformation

No.453

$ 42.92M
$ 42.92M$ 42.92M

$ 65.37K
$ 65.37K$ 65.37K

$ 128.03M
$ 128.03M$ 128.03M

335.22M
335.22M 335.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.52%

BSC

Den nuværende markedsværdi på CROSS er $ 42.92M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 65.37K. Det cirkulerende forsyning af CROSS er 335.22M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 128.03M.

CROSS (CROSS) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for CROSS i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0011294+0.89%
30 dage$ -0.10451-44.95%
60 dage$ -0.08371-39.54%
90 dage$ -0.16367-56.11%
CROSS Prisændring i dag

I dag CROSS blev der registreret en ændring på $ +0.0011294 (+0.89%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

CROSS 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.10451 (-44.95%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

CROSS 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage CROSS sås en ændring af $ -0.08371 (-39.54%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

CROSS 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.16367 (-56.11%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for CROSS (CROSS)?

Tjek CROSSPrishistorik-siden nu.

Hvad er CROSS (CROSS)

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

CROSS er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineCROSSinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCROSStilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om CROSS på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din CROSS købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

CROSS Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil CROSS (CROSS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine CROSS (CROSS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for CROSS.

Tjek CROSS prisprediktion nu!

CROSS (CROSS) Tokenomics

At forstå tokenomics for CROSS (CROSS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CROSS Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du CROSS (CROSS)

Leder du efter, hvordan du køber CROSS? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe CROSS på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

CROSS til lokale valutaer

1 CROSS(CROSS) til VND
3,369.10945
1 CROSS(CROSS) til AUD
A$0.1946056
1 CROSS(CROSS) til GBP
0.0973028
1 CROSS(CROSS) til EUR
0.1101058
1 CROSS(CROSS) til USD
$0.12803
1 CROSS(CROSS) til MYR
RM0.5364457
1 CROSS(CROSS) til TRY
5.3811009
1 CROSS(CROSS) til JPY
¥19.58859
1 CROSS(CROSS) til ARS
ARS$183.6872016
1 CROSS(CROSS) til RUB
10.2923317
1 CROSS(CROSS) til INR
11.3652231
1 CROSS(CROSS) til IDR
Rp2,133.8324798
1 CROSS(CROSS) til PHP
7.5140807
1 CROSS(CROSS) til EGP
￡E.6.0468569
1 CROSS(CROSS) til BRL
R$0.6875211
1 CROSS(CROSS) til CAD
C$0.179242
1 CROSS(CROSS) til BDT
15.6606296
1 CROSS(CROSS) til NGN
185.0135924
1 CROSS(CROSS) til COP
$492.4225845
1 CROSS(CROSS) til ZAR
R.2.2238811
1 CROSS(CROSS) til UAH
5.3708585
1 CROSS(CROSS) til TZS
T.Sh.313.7989694
1 CROSS(CROSS) til VES
Bs28.29463
1 CROSS(CROSS) til CLP
$120.60426
1 CROSS(CROSS) til PKR
Rs36.155672
1 CROSS(CROSS) til KZT
67.5972794
1 CROSS(CROSS) til THB
฿4.1251266
1 CROSS(CROSS) til TWD
NT$3.9420437
1 CROSS(CROSS) til AED
د.إ0.4698701
1 CROSS(CROSS) til CHF
Fr0.102424
1 CROSS(CROSS) til HKD
HK$0.9947931
1 CROSS(CROSS) til AMD
֏48.8280814
1 CROSS(CROSS) til MAD
.د.م1.1817169
1 CROSS(CROSS) til MXN
$2.3762368
1 CROSS(CROSS) til SAR
ريال0.4801125
1 CROSS(CROSS) til ETB
Br19.6692489
1 CROSS(CROSS) til KES
KSh16.4953852
1 CROSS(CROSS) til JOD
د.أ0.09077327
1 CROSS(CROSS) til PLN
0.4711504
1 CROSS(CROSS) til RON
лв0.5646123
1 CROSS(CROSS) til SEK
kr1.2137244
1 CROSS(CROSS) til BGN
лв0.2163707
1 CROSS(CROSS) til HUF
Ft43.0782541
1 CROSS(CROSS) til CZK
2.7001527
1 CROSS(CROSS) til KWD
د.ك0.03904915
1 CROSS(CROSS) til ILS
0.4160975
1 CROSS(CROSS) til BOB
Bs0.8846873
1 CROSS(CROSS) til AZN
0.217651
1 CROSS(CROSS) til TJS
SM1.1753154
1 CROSS(CROSS) til GEL
0.3469613
1 CROSS(CROSS) til AOA
Kz117.3510177
1 CROSS(CROSS) til BHD
.د.ب0.04801125
1 CROSS(CROSS) til BMD
$0.12803
1 CROSS(CROSS) til DKK
kr0.8283541
1 CROSS(CROSS) til HNL
L3.3569466
1 CROSS(CROSS) til MUR
5.8560922
1 CROSS(CROSS) til NAD
$2.2136387
1 CROSS(CROSS) til NOK
kr1.2956636
1 CROSS(CROSS) til NZD
$0.2227722
1 CROSS(CROSS) til PAB
B/.0.12803
1 CROSS(CROSS) til PGK
K0.537726
1 CROSS(CROSS) til QAR
ر.ق0.4647489
1 CROSS(CROSS) til RSD
дин.13.0052874
1 CROSS(CROSS) til UZS
soʻm1,524.1664228
1 CROSS(CROSS) til ALL
L10.6892247
1 CROSS(CROSS) til ANG
ƒ0.2291737
1 CROSS(CROSS) til AWG
ƒ0.2291737
1 CROSS(CROSS) til BBD
$0.25606
1 CROSS(CROSS) til BAM
KM0.2150904
1 CROSS(CROSS) til BIF
Fr374.23169
1 CROSS(CROSS) til BND
$0.1651587
1 CROSS(CROSS) til BSD
$0.12803
1 CROSS(CROSS) til JMD
$20.4912015
1 CROSS(CROSS) til KHR
512.12
1 CROSS(CROSS) til KMF
Fr54.54078
1 CROSS(CROSS) til LAK
2,783.2608139
1 CROSS(CROSS) til LKR
රු38.8673474
1 CROSS(CROSS) til MDL
L2.1726691
1 CROSS(CROSS) til MGA
Ar574.124929
1 CROSS(CROSS) til MOP
P1.0255203
1 CROSS(CROSS) til MVR
1.958859
1 CROSS(CROSS) til MWK
MK221.504703
1 CROSS(CROSS) til MZN
MT8.181117
1 CROSS(CROSS) til NPR
रु18.1085632
1 CROSS(CROSS) til PYG
907.98876
1 CROSS(CROSS) til RWF
Fr186.02759
1 CROSS(CROSS) til SBD
$1.0536869
1 CROSS(CROSS) til SCR
1.7488898
1 CROSS(CROSS) til SRD
$4.929155
1 CROSS(CROSS) til SVC
$1.1202625
1 CROSS(CROSS) til SZL
L2.2136387
1 CROSS(CROSS) til TMT
m0.448105
1 CROSS(CROSS) til TND
د.ت0.37692032
1 CROSS(CROSS) til TTD
$0.8667631
1 CROSS(CROSS) til UGX
Sh444.52016
1 CROSS(CROSS) til XAF
Fr72.33695
1 CROSS(CROSS) til XCD
$0.345681
1 CROSS(CROSS) til XOF
Fr72.33695
1 CROSS(CROSS) til XPF
Fr13.05906
1 CROSS(CROSS) til BWP
P1.7143217
1 CROSS(CROSS) til BZD
$0.2573403
1 CROSS(CROSS) til CVE
$12.1692515
1 CROSS(CROSS) til DJF
Fr22.66131
1 CROSS(CROSS) til DOP
$8.2016018
1 CROSS(CROSS) til DZD
د.ج16.6400591
1 CROSS(CROSS) til FJD
$0.2893478
1 CROSS(CROSS) til GNF
Fr1,103.6186
1 CROSS(CROSS) til GTQ
Q0.9781492
1 CROSS(CROSS) til GYD
$26.8120426
1 CROSS(CROSS) til ISK
kr15.87572

CROSS Ressource

For en mere dybdegående forståelse af CROSS, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel CROSS hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om CROSS

Hvor meget er CROSS (CROSS) værd i dag?
Den direkte CROSS pris i USD er 0.12803 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CROSS til USD pris?
Den aktuelle pris på CROSStil USD er $ 0.12803. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af CROSS?
Markedsværdien for CROSS er $ 42.92M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CROSS?
Den cirkulerende forsyning af CROSS er 335.22M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CROSS?
CROSS opnåede en ATH-pris på 0.4431755260236053 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CROSS?
CROSS så en ATL-pris på 0.04656997751656906 USD.
Hvad er handelsvolumen for CROSS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CROSS er $ 65.37K USD.
Bliver CROSS højere i år?
CROSS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CROSS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
CROSS (CROSS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

CROSS-til-USD Lommeregner

Beløb

CROSS
CROSS
USD
USD

1 CROSS = 0.12803 USD

Handel CROSS

CROSS/USDT
$0.12803
$0.12803$0.12803
+0.91%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

