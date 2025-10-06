UdvekslingDEX+
Den direkte Cointel pris i dag er 0.02453 USD. Følg med i realtid COLS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COLS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om COLS

COLS Prisinfo

Hvad er COLS

COLS Officiel hjemmeside

COLS Tokenomics

COLS Prisprognose

COLS Historik

COLS Købsguide

COLS-til-fiat-valutaomregner

COLS Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Cointel Logo

Cointel-kurs(COLS)

1 COLS til USD direkte pris:

$0.02452
$0.02452$0.02452
+0.28%1D
USD
Cointel (COLS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:10:25 (UTC+8)

Cointel (COLS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.02441
$ 0.02441$ 0.02441
24H lav
$ 0.02476
$ 0.02476$ 0.02476
24H høj

$ 0.02441
$ 0.02441$ 0.02441

$ 0.02476
$ 0.02476$ 0.02476

$ 0.041637001905749906
$ 0.041637001905749906$ 0.041637001905749906

$ 0.02382642964189814
$ 0.02382642964189814$ 0.02382642964189814

-0.17%

+0.28%

-3.66%

-3.66%

Cointel (COLS) realtidsprisen er $ 0.02453. I løbet af de sidste 24 timer har COLS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02441 og et højdepunkt på $ 0.02476, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COLSs højeste pris nogensinde er $ 0.041637001905749906, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02382642964189814.

Når det gælder kortsigtet performance, COLS har ændret sig med -0.17% i løbet af den sidste time, +0.28% i løbet af 24 timer og -3.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cointel (COLS) Markedsinformation

No.1001

$ 13.89M
$ 13.89M$ 13.89M

$ 204.29K
$ 204.29K$ 204.29K

$ 245.30M
$ 245.30M$ 245.30M

566.35M
566.35M 566.35M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.66%

AVAX_CCHAIN

Den nuværende markedsværdi på Cointel er $ 13.89M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 204.29K. Det cirkulerende forsyning af COLS er 566.35M, med et samlet udbud på 10000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 245.30M.

Cointel (COLS) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Cointel i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0000685+0.28%
30 dage$ -0.00185-7.02%
60 dage$ +0.01153+88.69%
90 dage$ +0.01153+88.69%
Cointel Prisændring i dag

I dag COLS blev der registreret en ændring på $ +0.0000685 (+0.28%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Cointel 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00185 (-7.02%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Cointel 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage COLS sås en ændring af $ +0.01153 (+88.69%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Cointel 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.01153 (+88.69%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Cointel (COLS)?

Tjek CointelPrishistorik-siden nu.

Hvad er Cointel (COLS)

COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.

Cointel er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineCointelinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCOLStilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Cointel på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Cointel købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Cointel Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Cointel (COLS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Cointel (COLS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Cointel.

Tjek Cointel prisprediktion nu!

Cointel (COLS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Cointel (COLS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om COLS Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Cointel (COLS)

Leder du efter, hvordan du køber Cointel? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Cointel på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Cointel Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Cointel, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Cointel hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Cointel

Hvor meget er Cointel (COLS) værd i dag?
Den direkte COLS pris i USD er 0.02453 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle COLS til USD pris?
Den aktuelle pris på COLStil USD er $ 0.02453. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Cointel?
Markedsværdien for COLS er $ 13.89M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af COLS?
Den cirkulerende forsyning af COLS er 566.35M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på COLS?
COLS opnåede en ATH-pris på 0.041637001905749906 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på COLS?
COLS så en ATL-pris på 0.02382642964189814 USD.
Hvad er handelsvolumen for COLS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for COLS er $ 204.29K USD.
Bliver COLS højere i år?
COLS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se COLS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:10:25 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

