Den direkte ChainOpera AI pris i dag er 1.4039 USD. Følg med i realtid COAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om COAI

COAI Prisinfo

Hvad er COAI

COAI Whitepaper

COAI Officiel hjemmeside

COAI Tokenomics

COAI Prisprognose

COAI Historik

COAI Købsguide

COAI-til-fiat-valutaomregner

COAI Spot

COAI USDT-M Futures

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI-kurs(COAI)

1 COAI til USD direkte pris:

$1.3995
$1.3995$1.3995
+3.96%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:09:43 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.2434
$ 1.2434$ 1.2434
24H lav
$ 1.68
$ 1.68$ 1.68
24H høj

$ 1.2434
$ 1.2434$ 1.2434

$ 1.68
$ 1.68$ 1.68

--
----

--
----

-0.09%

+3.96%

-81.32%

-81.32%

ChainOpera AI (COAI) realtidsprisen er $ 1.4039. I løbet af de sidste 24 timer har COAI handlet mellem et lavpunkt på $ 1.2434 og et højdepunkt på $ 1.68, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COAIs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, COAI har ændret sig med -0.09% i løbet af den sidste time, +3.96% i løbet af 24 timer og -81.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ChainOpera AI (COAI) Markedsinformation

--
----

$ 5.55M
$ 5.55M$ 5.55M

$ 1.40B
$ 1.40B$ 1.40B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Den nuværende markedsværdi på ChainOpera AI er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 5.55M. Det cirkulerende forsyning af COAI er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.40B.

ChainOpera AI (COAI) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for ChainOpera AI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.053309+3.96%
30 dage$ +1.0824+336.67%
60 dage$ +1.3239+1,654.87%
90 dage$ +1.3239+1,654.87%
ChainOpera AI Prisændring i dag

I dag COAI blev der registreret en ændring på $ +0.053309 (+3.96%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

ChainOpera AI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +1.0824 (+336.67%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

ChainOpera AI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage COAI sås en ændring af $ +1.3239 (+1,654.87%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

ChainOpera AI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +1.3239 (+1,654.87%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for ChainOpera AI (COAI)?

Tjek ChainOpera AIPrishistorik-siden nu.

Hvad er ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineChainOpera AIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCOAItilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om ChainOpera AI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din ChainOpera AI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

ChainOpera AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ChainOpera AI (COAI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ChainOpera AI (COAI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ChainOpera AI.

Tjek ChainOpera AI prisprediktion nu!

ChainOpera AI (COAI) Tokenomics

At forstå tokenomics for ChainOpera AI (COAI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om COAI Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du ChainOpera AI (COAI)

Leder du efter, hvordan du køber ChainOpera AI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe ChainOpera AI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

COAI til lokale valutaer

1 ChainOpera AI(COAI) til VND
36,943.6285
1 ChainOpera AI(COAI) til AUD
A$2.133928
1 ChainOpera AI(COAI) til GBP
1.066964
1 ChainOpera AI(COAI) til EUR
1.207354
1 ChainOpera AI(COAI) til USD
$1.4039
1 ChainOpera AI(COAI) til MYR
RM5.882341
1 ChainOpera AI(COAI) til TRY
59.005917
1 ChainOpera AI(COAI) til JPY
¥214.7967
1 ChainOpera AI(COAI) til ARS
ARS$2,014.203408
1 ChainOpera AI(COAI) til RUB
112.859521
1 ChainOpera AI(COAI) til INR
124.624203
1 ChainOpera AI(COAI) til IDR
Rp23,398.323974
1 ChainOpera AI(COAI) til PHP
82.394891
1 ChainOpera AI(COAI) til EGP
￡E.66.306197
1 ChainOpera AI(COAI) til BRL
R$7.538943
1 ChainOpera AI(COAI) til CAD
C$1.96546
1 ChainOpera AI(COAI) til BDT
171.725048
1 ChainOpera AI(COAI) til NGN
2,028.747812
1 ChainOpera AI(COAI) til COP
$5,399.609985
1 ChainOpera AI(COAI) til ZAR
R.24.385743
1 ChainOpera AI(COAI) til UAH
58.893605
1 ChainOpera AI(COAI) til TZS
T.Sh.3,440.930822
1 ChainOpera AI(COAI) til VES
Bs310.2619
1 ChainOpera AI(COAI) til CLP
$1,322.4738
1 ChainOpera AI(COAI) til PKR
Rs396.46136
1 ChainOpera AI(COAI) til KZT
741.231122
1 ChainOpera AI(COAI) til THB
฿45.233658
1 ChainOpera AI(COAI) til TWD
NT$43.226081
1 ChainOpera AI(COAI) til AED
د.إ5.152313
1 ChainOpera AI(COAI) til CHF
Fr1.12312
1 ChainOpera AI(COAI) til HKD
HK$10.908303
1 ChainOpera AI(COAI) til AMD
֏535.419382
1 ChainOpera AI(COAI) til MAD
.د.م12.957997
1 ChainOpera AI(COAI) til MXN
$26.056384
1 ChainOpera AI(COAI) til SAR
ريال5.264625
1 ChainOpera AI(COAI) til ETB
Br215.681157
1 ChainOpera AI(COAI) til KES
KSh180.878476
1 ChainOpera AI(COAI) til JOD
د.أ0.9953651
1 ChainOpera AI(COAI) til PLN
5.166352
1 ChainOpera AI(COAI) til RON
лв6.191199
1 ChainOpera AI(COAI) til SEK
kr13.308972
1 ChainOpera AI(COAI) til BGN
лв2.372591
1 ChainOpera AI(COAI) til HUF
Ft472.370233
1 ChainOpera AI(COAI) til CZK
29.608251
1 ChainOpera AI(COAI) til KWD
د.ك0.4281895
1 ChainOpera AI(COAI) til ILS
4.562675
1 ChainOpera AI(COAI) til BOB
Bs9.700949
1 ChainOpera AI(COAI) til AZN
2.38663
1 ChainOpera AI(COAI) til TJS
SM12.887802
1 ChainOpera AI(COAI) til GEL
3.804569
1 ChainOpera AI(COAI) til AOA
Kz1,286.800701
1 ChainOpera AI(COAI) til BHD
.د.ب0.5264625
1 ChainOpera AI(COAI) til BMD
$1.4039
1 ChainOpera AI(COAI) til DKK
kr9.083233
1 ChainOpera AI(COAI) til HNL
L36.810258
1 ChainOpera AI(COAI) til MUR
64.214386
1 ChainOpera AI(COAI) til NAD
$24.273431
1 ChainOpera AI(COAI) til NOK
kr14.207468
1 ChainOpera AI(COAI) til NZD
$2.442786
1 ChainOpera AI(COAI) til PAB
B/.1.4039
1 ChainOpera AI(COAI) til PGK
K5.89638
1 ChainOpera AI(COAI) til QAR
ر.ق5.096157
1 ChainOpera AI(COAI) til RSD
дин.142.608162
1 ChainOpera AI(COAI) til UZS
soʻm16,713.092564
1 ChainOpera AI(COAI) til ALL
L117.211611
1 ChainOpera AI(COAI) til ANG
ƒ2.512981
1 ChainOpera AI(COAI) til AWG
ƒ2.512981
1 ChainOpera AI(COAI) til BBD
$2.8078
1 ChainOpera AI(COAI) til BAM
KM2.358552
1 ChainOpera AI(COAI) til BIF
Fr4,103.5997
1 ChainOpera AI(COAI) til BND
$1.811031
1 ChainOpera AI(COAI) til BSD
$1.4039
1 ChainOpera AI(COAI) til JMD
$224.694195
1 ChainOpera AI(COAI) til KHR
5,615.6
1 ChainOpera AI(COAI) til KMF
Fr598.0614
1 ChainOpera AI(COAI) til LAK
30,519.564607
1 ChainOpera AI(COAI) til LKR
රු426.195962
1 ChainOpera AI(COAI) til MDL
L23.824183
1 ChainOpera AI(COAI) til MGA
Ar6,295.50877
1 ChainOpera AI(COAI) til MOP
P11.245239
1 ChainOpera AI(COAI) til MVR
21.47967
1 ChainOpera AI(COAI) til MWK
MK2,428.88739
1 ChainOpera AI(COAI) til MZN
MT89.70921
1 ChainOpera AI(COAI) til NPR
रु198.567616
1 ChainOpera AI(COAI) til PYG
9,956.4588
1 ChainOpera AI(COAI) til RWF
Fr2,039.8667
1 ChainOpera AI(COAI) til SBD
$11.554097
1 ChainOpera AI(COAI) til SCR
19.177274
1 ChainOpera AI(COAI) til SRD
$54.05015
1 ChainOpera AI(COAI) til SVC
$12.284125
1 ChainOpera AI(COAI) til SZL
L24.273431
1 ChainOpera AI(COAI) til TMT
m4.91365
1 ChainOpera AI(COAI) til TND
د.ت4.1330816
1 ChainOpera AI(COAI) til TTD
$9.504403
1 ChainOpera AI(COAI) til UGX
Sh4,874.3408
1 ChainOpera AI(COAI) til XAF
Fr793.2035
1 ChainOpera AI(COAI) til XCD
$3.79053
1 ChainOpera AI(COAI) til XOF
Fr793.2035
1 ChainOpera AI(COAI) til XPF
Fr143.1978
1 ChainOpera AI(COAI) til BWP
P18.798221
1 ChainOpera AI(COAI) til BZD
$2.821839
1 ChainOpera AI(COAI) til CVE
$133.440695
1 ChainOpera AI(COAI) til DJF
Fr248.4903
1 ChainOpera AI(COAI) til DOP
$89.933834
1 ChainOpera AI(COAI) til DZD
د.ج182.464883
1 ChainOpera AI(COAI) til FJD
$3.172814
1 ChainOpera AI(COAI) til GNF
Fr12,101.618
1 ChainOpera AI(COAI) til GTQ
Q10.725796
1 ChainOpera AI(COAI) til GYD
$294.004738
1 ChainOpera AI(COAI) til ISK
kr174.0836

ChainOpera AI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af ChainOpera AI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel ChainOpera AI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om ChainOpera AI

Hvor meget er ChainOpera AI (COAI) værd i dag?
Den direkte COAI pris i USD er 1.4039 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle COAI til USD pris?
Den aktuelle pris på COAItil USD er $ 1.4039. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ChainOpera AI?
Markedsværdien for COAI er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af COAI?
Den cirkulerende forsyning af COAI er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på COAI?
COAI opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på COAI?
COAI så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for COAI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for COAI er $ 5.55M USD.
Bliver COAI højere i år?
COAI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se COAI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:09:43 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

COAI-til-USD Lommeregner

Beløb

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 1.4039 USD

Handel COAI

COAI/USDT
$1.3995
$1.3995$1.3995
+4.22%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

