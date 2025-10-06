UdvekslingDEX+
Den direkte Clash pris i dag er 0.049524 USD. Følg med i realtid CLASH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CLASH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CLASH

CLASH Prisinfo

Hvad er CLASH

CLASH Tokenomics

CLASH Prisprognose

CLASH Historik

CLASH Købsguide

CLASH-til-fiat-valutaomregner

CLASH Spot

CLASH USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Clash Logo

Clash-kurs(CLASH)

1 CLASH til USD direkte pris:

$0.049524
$0.049524$0.049524
+5.56%1D
USD
Clash (CLASH) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:08:29 (UTC+8)

Clash (CLASH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.045016
$ 0.045016$ 0.045016
24H lav
$ 0.0516
$ 0.0516$ 0.0516
24H høj

$ 0.045016
$ 0.045016$ 0.045016

$ 0.0516
$ 0.0516$ 0.0516

--
----

--
----

+0.30%

+5.56%

-5.82%

-5.82%

Clash (CLASH) realtidsprisen er $ 0.049524. I løbet af de sidste 24 timer har CLASH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.045016 og et højdepunkt på $ 0.0516, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CLASHs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, CLASH har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, +5.56% i løbet af 24 timer og -5.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Clash (CLASH) Markedsinformation

--
----

$ 67.37K
$ 67.37K$ 67.37K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Den nuværende markedsværdi på Clash er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 67.37K. Det cirkulerende forsyning af CLASH er --, med et samlet udbud på --. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er --.

Clash (CLASH) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Clash i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0026085+5.56%
30 dage$ -0.021787-30.56%
60 dage$ +0.046024+1,314.97%
90 dage$ +0.046024+1,314.97%
Clash Prisændring i dag

I dag CLASH blev der registreret en ændring på $ +0.0026085 (+5.56%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Clash 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.021787 (-30.56%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Clash 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage CLASH sås en ændring af $ +0.046024 (+1,314.97%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Clash 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.046024 (+1,314.97%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Clash (CLASH)?

Tjek ClashPrishistorik-siden nu.

Hvad er Clash (CLASH)

Clash er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineClashinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCLASHtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Clash på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Clash købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Clash Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Clash (CLASH) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Clash (CLASH) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Clash.

Tjek Clash prisprediktion nu!

Clash (CLASH) Tokenomics

At forstå tokenomics for Clash (CLASH) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CLASH Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Clash (CLASH)

Leder du efter, hvordan du køber Clash? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Clash på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Clash Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Clash, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Clash

Hvor meget er Clash (CLASH) værd i dag?
Den direkte CLASH pris i USD er 0.049524 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CLASH til USD pris?
Den aktuelle pris på CLASHtil USD er $ 0.049524. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Clash?
Markedsværdien for CLASH er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CLASH?
Den cirkulerende forsyning af CLASH er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CLASH?
CLASH opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CLASH?
CLASH så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for CLASH?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CLASH er $ 67.37K USD.
Bliver CLASH højere i år?
CLASH kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CLASH prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:08:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

