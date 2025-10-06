UdvekslingDEX+
Den direkte Collector Crypt pris i dag er 0.06314 USD. Følg med i realtid CARDS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CARDS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CARDS

CARDS Prisinfo

Hvad er CARDS

CARDS Tokenomics

CARDS Prisprognose

CARDS Historik

CARDS Købsguide

CARDS-til-fiat-valutaomregner

CARDS Spot

CARDS USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Collector Crypt Logo

Collector Crypt-kurs(CARDS)

1 CARDS til USD direkte pris:

$0.06309
-1.00%1D
USD
Collector Crypt (CARDS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:06:31 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.05988
24H lav
$ 0.07644
24H høj

$ 0.05988
$ 0.07644
--
--
+1.21%

-1.00%

-51.25%

-51.25%

Collector Crypt (CARDS) realtidsprisen er $ 0.06314. I løbet af de sidste 24 timer har CARDS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.05988 og et højdepunkt på $ 0.07644, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CARDSs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, CARDS har ændret sig med +1.21% i løbet af den sidste time, -1.00% i løbet af 24 timer og -51.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Collector Crypt (CARDS) Markedsinformation

--
$ 145.00K
$ 145.00K$ 145.00K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
SOL

Den nuværende markedsværdi på Collector Crypt er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 145.00K. Det cirkulerende forsyning af CARDS er --, med et samlet udbud på --. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er --.

Collector Crypt (CARDS) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Collector Crypt i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0006373-1.00%
30 dage$ -0.17456-73.44%
60 dage$ +0.01314+26.28%
90 dage$ +0.01314+26.28%
Collector Crypt Prisændring i dag

I dag CARDS blev der registreret en ændring på $ -0.0006373 (-1.00%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Collector Crypt 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.17456 (-73.44%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Collector Crypt 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage CARDS sås en ændring af $ +0.01314 (+26.28%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Collector Crypt 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.01314 (+26.28%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Collector Crypt (CARDS)?

Tjek Collector CryptPrishistorik-siden nu.

Hvad er Collector Crypt (CARDS)

RWA Pokemon cards on Solana

Collector Crypt er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineCollector Cryptinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCARDStilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Collector Crypt på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Collector Crypt købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Collector Crypt Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Collector Crypt (CARDS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Collector Crypt (CARDS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Collector Crypt.

Tjek Collector Crypt prisprediktion nu!

Collector Crypt (CARDS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Collector Crypt (CARDS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CARDS Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Collector Crypt (CARDS)

Leder du efter, hvordan du køber Collector Crypt? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Collector Crypt på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Collector Crypt Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Collector Crypt, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Collector Crypt

Hvor meget er Collector Crypt (CARDS) værd i dag?
Den direkte CARDS pris i USD er 0.06314 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CARDS til USD pris?
Den aktuelle pris på CARDStil USD er $ 0.06314. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Collector Crypt?
Markedsværdien for CARDS er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CARDS?
Den cirkulerende forsyning af CARDS er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CARDS?
CARDS opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CARDS?
CARDS så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for CARDS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CARDS er $ 145.00K USD.
Bliver CARDS højere i år?
CARDS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CARDS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Collector Crypt (CARDS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

CARDS-til-USD Lommeregner

Beløb

CARDS
CARDS
USD
USD

1 CARDS = 0.06314 USD

Handel CARDS

CARDS/USDT
$0.06309
$0.06309$0.06309
-1.09%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

