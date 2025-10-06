UdvekslingDEX+
Den direkte Boom pris i dag er 0.02624 USD. Følg med i realtid BOOM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BOOM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Boom Logo

Boom-kurs(BOOM)

1 BOOM til USD direkte pris:

$0.026223
$0.026223
+1.67%1D
USD
Boom (BOOM) Live prisdiagram
Boom (BOOM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0256
$ 0.0256
24H lav
$ 0.026844
$ 0.026844
24H høj

$ 0.0256
$ 0.0256

$ 0.026844
$ 0.026844

$ 0.10212728909564246
$ 0.10212728909564246

$ 0.006827737632749464
$ 0.006827737632749464

+0.32%

+1.67%

+34.29%

+34.29%

Boom (BOOM) realtidsprisen er $ 0.02624. I løbet af de sidste 24 timer har BOOM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0256 og et højdepunkt på $ 0.026844, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOOMs højeste pris nogensinde er $ 0.10212728909564246, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.006827737632749464.

Når det gælder kortsigtet performance, BOOM har ændret sig med +0.32% i løbet af den sidste time, +1.67% i løbet af 24 timer og +34.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Boom (BOOM) Markedsinformation

No.1320

$ 6.45M
$ 6.45M

$ 739.13K
$ 739.13K

$ 26.24M
$ 26.24M

245.72M
245.72M

1,000,000,000
1,000,000,000

999,991,074.861864
999,991,074.861864

24.57%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Boom er $ 6.45M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 739.13K. Det cirkulerende forsyning af BOOM er 245.72M, med et samlet udbud på 999991074.861864. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 26.24M.

Boom (BOOM) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Boom i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00043073+1.67%
30 dage$ +0.018101+222.39%
60 dage$ +0.01409+115.96%
90 dage$ +0.01454+124.27%
Boom Prisændring i dag

I dag BOOM blev der registreret en ændring på $ +0.00043073 (+1.67%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Boom 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.018101 (+222.39%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Boom 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage BOOM sås en ændring af $ +0.01409 (+115.96%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Boom 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.01454 (+124.27%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Boom (BOOM)?

Tjek BoomPrishistorik-siden nu.

Hvad er Boom (BOOM)

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Boom er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBoominvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekBOOMtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Boom på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Boom købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Boom Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Boom (BOOM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Boom (BOOM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Boom.

Tjek Boom prisprediktion nu!

Boom (BOOM) Tokenomics

At forstå tokenomics for Boom (BOOM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BOOM Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Boom (BOOM)

Leder du efter, hvordan du køber Boom? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Boom på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

BOOM til lokale valutaer

1 Boom(BOOM) til VND
690.5056
1 Boom(BOOM) til AUD
A$0.0398848
1 Boom(BOOM) til GBP
0.0199424
1 Boom(BOOM) til EUR
0.0225664
1 Boom(BOOM) til USD
$0.02624
1 Boom(BOOM) til MYR
RM0.1099456
1 Boom(BOOM) til TRY
1.1028672
1 Boom(BOOM) til JPY
¥4.01472
1 Boom(BOOM) til ARS
ARS$37.6470528
1 Boom(BOOM) til RUB
2.1094336
1 Boom(BOOM) til INR
2.3293248
1 Boom(BOOM) til IDR
Rp437.3331584
1 Boom(BOOM) til PHP
1.5400256
1 Boom(BOOM) til EGP
￡E.1.2393152
1 Boom(BOOM) til BRL
R$0.1409088
1 Boom(BOOM) til CAD
C$0.036736
1 Boom(BOOM) til BDT
3.2096768
1 Boom(BOOM) til NGN
37.9188992
1 Boom(BOOM) til COP
$100.922976
1 Boom(BOOM) til ZAR
R.0.4557888
1 Boom(BOOM) til UAH
1.100768
1 Boom(BOOM) til TZS
T.Sh.64.3137152
1 Boom(BOOM) til VES
Bs5.79904
1 Boom(BOOM) til CLP
$24.71808
1 Boom(BOOM) til PKR
Rs7.410176
1 Boom(BOOM) til KZT
13.8541952
1 Boom(BOOM) til THB
฿0.8454528
1 Boom(BOOM) til TWD
NT$0.8079296
1 Boom(BOOM) til AED
د.إ0.0963008
1 Boom(BOOM) til CHF
Fr0.020992
1 Boom(BOOM) til HKD
HK$0.2038848
1 Boom(BOOM) til AMD
֏10.0074112
1 Boom(BOOM) til MAD
.د.م0.2421952
1 Boom(BOOM) til MXN
$0.4870144
1 Boom(BOOM) til SAR
ريال0.0984
1 Boom(BOOM) til ETB
Br4.0312512
1 Boom(BOOM) til KES
KSh3.3807616
1 Boom(BOOM) til JOD
د.أ0.01860416
1 Boom(BOOM) til PLN
0.0965632
1 Boom(BOOM) til RON
лв0.1157184
1 Boom(BOOM) til SEK
kr0.2487552
1 Boom(BOOM) til BGN
лв0.0443456
1 Boom(BOOM) til HUF
Ft8.8289728
1 Boom(BOOM) til CZK
0.5534016
1 Boom(BOOM) til KWD
د.ك0.0080032
1 Boom(BOOM) til ILS
0.08528
1 Boom(BOOM) til BOB
Bs0.1813184
1 Boom(BOOM) til AZN
0.044608
1 Boom(BOOM) til TJS
SM0.2408832
1 Boom(BOOM) til GEL
0.0711104
1 Boom(BOOM) til AOA
Kz24.0513216
1 Boom(BOOM) til BHD
.د.ب0.00984
1 Boom(BOOM) til BMD
$0.02624
1 Boom(BOOM) til DKK
kr0.1697728
1 Boom(BOOM) til HNL
L0.6880128
1 Boom(BOOM) til MUR
1.2002176
1 Boom(BOOM) til NAD
$0.4536896
1 Boom(BOOM) til NOK
kr0.2655488
1 Boom(BOOM) til NZD
$0.0456576
1 Boom(BOOM) til PAB
B/.0.02624
1 Boom(BOOM) til PGK
K0.110208
1 Boom(BOOM) til QAR
ر.ق0.0952512
1 Boom(BOOM) til RSD
дин.2.6654592
1 Boom(BOOM) til UZS
soʻm312.3809024
1 Boom(BOOM) til ALL
L2.1907776
1 Boom(BOOM) til ANG
ƒ0.0469696
1 Boom(BOOM) til AWG
ƒ0.0469696
1 Boom(BOOM) til BBD
$0.05248
1 Boom(BOOM) til BAM
KM0.0440832
1 Boom(BOOM) til BIF
Fr76.69952
1 Boom(BOOM) til BND
$0.0338496
1 Boom(BOOM) til BSD
$0.02624
1 Boom(BOOM) til JMD
$4.199712
1 Boom(BOOM) til KHR
104.96
1 Boom(BOOM) til KMF
Fr11.17824
1 Boom(BOOM) til LAK
570.4347712
1 Boom(BOOM) til LKR
රු7.9659392
1 Boom(BOOM) til MDL
L0.4452928
1 Boom(BOOM) til MGA
Ar117.668032
1 Boom(BOOM) til MOP
P0.2101824
1 Boom(BOOM) til MVR
0.401472
1 Boom(BOOM) til MWK
MK45.397824
1 Boom(BOOM) til MZN
MT1.676736
1 Boom(BOOM) til NPR
रु3.7113856
1 Boom(BOOM) til PYG
186.09408
1 Boom(BOOM) til RWF
Fr38.12672
1 Boom(BOOM) til SBD
$0.2159552
1 Boom(BOOM) til SCR
0.3584384
1 Boom(BOOM) til SRD
$1.01024
1 Boom(BOOM) til SVC
$0.2296
1 Boom(BOOM) til SZL
L0.4536896
1 Boom(BOOM) til TMT
m0.09184
1 Boom(BOOM) til TND
د.ت0.07725056
1 Boom(BOOM) til TTD
$0.1776448
1 Boom(BOOM) til UGX
Sh91.10528
1 Boom(BOOM) til XAF
Fr14.8256
1 Boom(BOOM) til XCD
$0.070848
1 Boom(BOOM) til XOF
Fr14.8256
1 Boom(BOOM) til XPF
Fr2.67648
1 Boom(BOOM) til BWP
P0.3513536
1 Boom(BOOM) til BZD
$0.0527424
1 Boom(BOOM) til CVE
$2.494112
1 Boom(BOOM) til DJF
Fr4.64448
1 Boom(BOOM) til DOP
$1.6809344
1 Boom(BOOM) til DZD
د.ج3.4104128
1 Boom(BOOM) til FJD
$0.0593024
1 Boom(BOOM) til GNF
Fr226.1888
1 Boom(BOOM) til GTQ
Q0.2004736
1 Boom(BOOM) til GYD
$5.4951808
1 Boom(BOOM) til ISK
kr3.25376

Boom Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Boom, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Boom hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Boom

Hvor meget er Boom (BOOM) værd i dag?
Den direkte BOOM pris i USD er 0.02624 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BOOM til USD pris?
Den aktuelle pris på BOOMtil USD er $ 0.02624. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Boom?
Markedsværdien for BOOM er $ 6.45M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BOOM?
Den cirkulerende forsyning af BOOM er 245.72M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BOOM?
BOOM opnåede en ATH-pris på 0.10212728909564246 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BOOM?
BOOM så en ATL-pris på 0.006827737632749464 USD.
Hvad er handelsvolumen for BOOM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BOOM er $ 739.13K USD.
Bliver BOOM højere i år?
BOOM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BOOM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Boom (BOOM) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

BOOM-til-USD Lommeregner

Beløb

BOOM
BOOM
USD
USD

1 BOOM = 0.02624 USD

Handel BOOM

BOOM/USDC
$0.026202
$0.026202
+1.81%
BOOM/USDT
$0.026223
$0.026223
+1.72%

$110,421.29

$3,882.73

$0.03158

$186.56

$1.0003

$110,421.29

$3,882.73

$186.56

$73.72

$2.5087

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07077

$0.000515

$0.000000000000000000000015

$0.0000000000006477

$0.0020

$0.00004652

