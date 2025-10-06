Hvad er Boom (BOOM)

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Boom (BOOM) Tokenomics

At forstå tokenomics for Boom (BOOM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BOOM Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Boom (BOOM)

Leder du efter, hvordan du køber Boom? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Boom på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Boom Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Boom, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Boom Hvor meget er Boom (BOOM) værd i dag? Den direkte BOOM pris i USD er 0.02624 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle BOOM til USD pris? $ 0.02624 . Tjek Den aktuelle pris på BOOMtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Boom? Markedsværdien for BOOM er $ 6.45M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af BOOM? Den cirkulerende forsyning af BOOM er 245.72M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på BOOM? BOOM opnåede en ATH-pris på 0.10212728909564246 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BOOM? BOOM så en ATL-pris på 0.006827737632749464 USD . Hvad er handelsvolumen for BOOM? Direkte 24-timers handelsvolumen for BOOM er $ 739.13K USD . Bliver BOOM højere i år? BOOM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BOOM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Boom (BOOM) Vigtige brancheopdateringer

