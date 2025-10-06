UdvekslingDEX+
Den direkte BluWhale AI pris i dag er 0.02194 USD. Følg med i realtid BLUAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BLUAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

BluWhale AI Logo

BluWhale AI-kurs(BLUAI)

1 BLUAI til USD direkte pris:

$0.0219
$0.0219$0.0219
+0.59%1D
USD
BluWhale AI (BLUAI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 10:07:25 (UTC+8)

BluWhale AI (BLUAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01997
$ 0.01997$ 0.01997
24H lav
$ 0.02244
$ 0.02244$ 0.02244
24H høj

$ 0.01997
$ 0.01997$ 0.01997

$ 0.02244
$ 0.02244$ 0.02244

--
----

--
----

+1.62%

+0.59%

-34.71%

-34.71%

BluWhale AI (BLUAI) realtidsprisen er $ 0.02194. I løbet af de sidste 24 timer har BLUAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01997 og et højdepunkt på $ 0.02244, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BLUAIs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, BLUAI har ændret sig med +1.62% i løbet af den sidste time, +0.59% i løbet af 24 timer og -34.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BluWhale AI (BLUAI) Markedsinformation

--
----

$ 714.16K
$ 714.16K$ 714.16K

$ 219.40M
$ 219.40M$ 219.40M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

Den nuværende markedsværdi på BluWhale AI er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 714.16K. Det cirkulerende forsyning af BLUAI er --, med et samlet udbud på 10000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 219.40M.

BluWhale AI (BLUAI) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for BluWhale AI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0001285+0.59%
30 dage$ +0.01694+338.80%
60 dage$ +0.01694+338.80%
90 dage$ +0.01694+338.80%
BluWhale AI Prisændring i dag

I dag BLUAI blev der registreret en ændring på $ +0.0001285 (+0.59%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

BluWhale AI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.01694 (+338.80%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

BluWhale AI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage BLUAI sås en ændring af $ +0.01694 (+338.80%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

BluWhale AI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.01694 (+338.80%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for BluWhale AI (BLUAI)?

Tjek BluWhale AIPrishistorik-siden nu.

Hvad er BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

BluWhale AI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBluWhale AIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekBLUAItilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om BluWhale AI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din BluWhale AI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

BluWhale AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil BluWhale AI (BLUAI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine BluWhale AI (BLUAI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for BluWhale AI.

Tjek BluWhale AI prisprediktion nu!

BluWhale AI (BLUAI) Tokenomics

At forstå tokenomics for BluWhale AI (BLUAI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BLUAI Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du BluWhale AI (BLUAI)

Leder du efter, hvordan du køber BluWhale AI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe BluWhale AI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

BLUAI til lokale valutaer

1 BluWhale AI(BLUAI) til VND
577.3511
1 BluWhale AI(BLUAI) til AUD
A$0.0333488
1 BluWhale AI(BLUAI) til GBP
0.0166744
1 BluWhale AI(BLUAI) til EUR
0.0188684
1 BluWhale AI(BLUAI) til USD
$0.02194
1 BluWhale AI(BLUAI) til MYR
RM0.0919286
1 BluWhale AI(BLUAI) til TRY
0.9221382
1 BluWhale AI(BLUAI) til JPY
¥3.35682
1 BluWhale AI(BLUAI) til ARS
ARS$31.4777568
1 BluWhale AI(BLUAI) til RUB
1.7637566
1 BluWhale AI(BLUAI) til INR
1.9476138
1 BluWhale AI(BLUAI) til IDR
Rp365.6665204
1 BluWhale AI(BLUAI) til PHP
1.2876586
1 BluWhale AI(BLUAI) til EGP
￡E.1.0362262
1 BluWhale AI(BLUAI) til BRL
R$0.1178178
1 BluWhale AI(BLUAI) til CAD
C$0.030716
1 BluWhale AI(BLUAI) til BDT
2.6837008
1 BluWhale AI(BLUAI) til NGN
31.7050552
1 BluWhale AI(BLUAI) til COP
$84.384531
1 BluWhale AI(BLUAI) til ZAR
R.0.3810978
1 BluWhale AI(BLUAI) til UAH
0.920383
1 BluWhale AI(BLUAI) til TZS
T.Sh.53.7745012
1 BluWhale AI(BLUAI) til VES
Bs4.84874
1 BluWhale AI(BLUAI) til CLP
$20.66748
1 BluWhale AI(BLUAI) til PKR
Rs6.195856
1 BluWhale AI(BLUAI) til KZT
11.5838812
1 BluWhale AI(BLUAI) til THB
฿0.7069068
1 BluWhale AI(BLUAI) til TWD
NT$0.6755326
1 BluWhale AI(BLUAI) til AED
د.إ0.0805198
1 BluWhale AI(BLUAI) til CHF
Fr0.017552
1 BluWhale AI(BLUAI) til HKD
HK$0.1704738
1 BluWhale AI(BLUAI) til AMD
֏8.3674772
1 BluWhale AI(BLUAI) til MAD
.د.م0.2025062
1 BluWhale AI(BLUAI) til MXN
$0.4072064
1 BluWhale AI(BLUAI) til SAR
ريال0.082275
1 BluWhale AI(BLUAI) til ETB
Br3.3706422
1 BluWhale AI(BLUAI) til KES
KSh2.8267496
1 BluWhale AI(BLUAI) til JOD
د.أ0.01555546
1 BluWhale AI(BLUAI) til PLN
0.0807392
1 BluWhale AI(BLUAI) til RON
лв0.0967554
1 BluWhale AI(BLUAI) til SEK
kr0.2079912
1 BluWhale AI(BLUAI) til BGN
лв0.0370786
1 BluWhale AI(BLUAI) til HUF
Ft7.3821518
1 BluWhale AI(BLUAI) til CZK
0.4627146
1 BluWhale AI(BLUAI) til KWD
د.ك0.0066917
1 BluWhale AI(BLUAI) til ILS
0.071305
1 BluWhale AI(BLUAI) til BOB
Bs0.1516054
1 BluWhale AI(BLUAI) til AZN
0.037298
1 BluWhale AI(BLUAI) til TJS
SM0.2014092
1 BluWhale AI(BLUAI) til GEL
0.0594574
1 BluWhale AI(BLUAI) til AOA
Kz20.1099846
1 BluWhale AI(BLUAI) til BHD
.د.ب0.0082275
1 BluWhale AI(BLUAI) til BMD
$0.02194
1 BluWhale AI(BLUAI) til DKK
kr0.1419518
1 BluWhale AI(BLUAI) til HNL
L0.5752668
1 BluWhale AI(BLUAI) til MUR
1.0035356
1 BluWhale AI(BLUAI) til NAD
$0.3793426
1 BluWhale AI(BLUAI) til NOK
kr0.2220328
1 BluWhale AI(BLUAI) til NZD
$0.0381756
1 BluWhale AI(BLUAI) til PAB
B/.0.02194
1 BluWhale AI(BLUAI) til PGK
K0.092148
1 BluWhale AI(BLUAI) til QAR
ر.ق0.0796422
1 BluWhale AI(BLUAI) til RSD
дин.2.2286652
1 BluWhale AI(BLUAI) til UZS
soʻm261.1904344
1 BluWhale AI(BLUAI) til ALL
L1.8317706
1 BluWhale AI(BLUAI) til ANG
ƒ0.0392726
1 BluWhale AI(BLUAI) til AWG
ƒ0.0392726
1 BluWhale AI(BLUAI) til BBD
$0.04388
1 BluWhale AI(BLUAI) til BAM
KM0.0368592
1 BluWhale AI(BLUAI) til BIF
Fr64.13062
1 BluWhale AI(BLUAI) til BND
$0.0283026
1 BluWhale AI(BLUAI) til BSD
$0.02194
1 BluWhale AI(BLUAI) til JMD
$3.511497
1 BluWhale AI(BLUAI) til KHR
87.76
1 BluWhale AI(BLUAI) til KMF
Fr9.34644
1 BluWhale AI(BLUAI) til LAK
476.9565122
1 BluWhale AI(BLUAI) til LKR
රු6.6605452
1 BluWhale AI(BLUAI) til MDL
L0.3723218
1 BluWhale AI(BLUAI) til MGA
Ar98.385542
1 BluWhale AI(BLUAI) til MOP
P0.1757394
1 BluWhale AI(BLUAI) til MVR
0.335682
1 BluWhale AI(BLUAI) til MWK
MK37.958394
1 BluWhale AI(BLUAI) til MZN
MT1.401966
1 BluWhale AI(BLUAI) til NPR
रु3.1031936
1 BluWhale AI(BLUAI) til PYG
155.59848
1 BluWhale AI(BLUAI) til RWF
Fr31.87882
1 BluWhale AI(BLUAI) til SBD
$0.1805662
1 BluWhale AI(BLUAI) til SCR
0.2997004
1 BluWhale AI(BLUAI) til SRD
$0.84469
1 BluWhale AI(BLUAI) til SVC
$0.191975
1 BluWhale AI(BLUAI) til SZL
L0.3793426
1 BluWhale AI(BLUAI) til TMT
m0.07679
1 BluWhale AI(BLUAI) til TND
د.ت0.06459136
1 BluWhale AI(BLUAI) til TTD
$0.1485338
1 BluWhale AI(BLUAI) til UGX
Sh76.17568
1 BluWhale AI(BLUAI) til XAF
Fr12.3961
1 BluWhale AI(BLUAI) til XCD
$0.059238
1 BluWhale AI(BLUAI) til XOF
Fr12.3961
1 BluWhale AI(BLUAI) til XPF
Fr2.23788
1 BluWhale AI(BLUAI) til BWP
P0.2937766
1 BluWhale AI(BLUAI) til BZD
$0.0440994
1 BluWhale AI(BLUAI) til CVE
$2.085397
1 BluWhale AI(BLUAI) til DJF
Fr3.88338
1 BluWhale AI(BLUAI) til DOP
$1.4054764
1 BluWhale AI(BLUAI) til DZD
د.ج2.8515418
1 BluWhale AI(BLUAI) til FJD
$0.0495844
1 BluWhale AI(BLUAI) til GNF
Fr189.1228
1 BluWhale AI(BLUAI) til GTQ
Q0.1676216
1 BluWhale AI(BLUAI) til GYD
$4.5946748
1 BluWhale AI(BLUAI) til ISK
kr2.72056

BluWhale AI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af BluWhale AI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel BluWhale AI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om BluWhale AI

Hvor meget er BluWhale AI (BLUAI) værd i dag?
Den direkte BLUAI pris i USD er 0.02194 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BLUAI til USD pris?
Den aktuelle pris på BLUAItil USD er $ 0.02194. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af BluWhale AI?
Markedsværdien for BLUAI er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BLUAI?
Den cirkulerende forsyning af BLUAI er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BLUAI?
BLUAI opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BLUAI?
BLUAI så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for BLUAI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BLUAI er $ 714.16K USD.
Bliver BLUAI højere i år?
BLUAI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BLUAI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 10:07:25 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

BLUAI-til-USD Lommeregner

Beløb

BLUAI
BLUAI
USD
USD

1 BLUAI = 0.02194 USD

Handel BLUAI

BLUAI/USDT
$0.0219
$0.0219$0.0219
+0.55%

