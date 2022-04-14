BEBE (BEBE) Tokenomics

BEBE (BEBE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i BEBE (BEBE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
BEBE (BEBE) Information

BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game.

Officiel hjemmeside:
https://www.bebe.global/
Hvidbog:
https://github.com/BEBE-RBD/BEBE-whitepaper/wiki/WHITE-PAPER
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x16120Ef3d353224222b0A257AD15B5eAec0525c5

BEBE (BEBE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BEBE (BEBE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 96.30M
$ 96.30M$ 96.30M
Alle tiders Høj:
$ 0.00086287
$ 0.00086287$ 0.00086287
Alle tiders Lav:
$ 0.000004997503988349
$ 0.000004997503988349$ 0.000004997503988349
Nuværende pris:
$ 0.0000963
$ 0.0000963$ 0.0000963

BEBE (BEBE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for BEBE (BEBE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BEBE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BEBE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BEBE's tokenomics, kan du udforske BEBE tokens live-pris!

