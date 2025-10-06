UdvekslingDEX+
Den direkte Alibaba pris i dag er 170.16 USD. Følg med i realtid BABAON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BABAON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Alibaba pris i dag er 170.16 USD. Følg med i realtid BABAON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BABAON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Alibaba Logo

Alibaba-kurs(BABAON)

1 BABAON til USD direkte pris:

$170.13
$170.13$170.13
-1.57%1D
USD
Alibaba (BABAON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:56:47 (UTC+8)

Alibaba (BABAON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 160.18
$ 160.18$ 160.18
24H lav
$ 191.7
$ 191.7$ 191.7
24H høj

$ 160.18
$ 160.18$ 160.18

$ 191.7
$ 191.7$ 191.7

$ 192.1874154822472
$ 192.1874154822472$ 192.1874154822472

$ 130.22737422531634
$ 130.22737422531634$ 130.22737422531634

+0.25%

-1.56%

-3.69%

-3.69%

Alibaba (BABAON) realtidsprisen er $ 170.16. I løbet af de sidste 24 timer har BABAON handlet mellem et lavpunkt på $ 160.18 og et højdepunkt på $ 191.7, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BABAONs højeste pris nogensinde er $ 192.1874154822472, mens den laveste pris nogensinde er $ 130.22737422531634.

Når det gælder kortsigtet performance, BABAON har ændret sig med +0.25% i løbet af den sidste time, -1.56% i løbet af 24 timer og -3.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Alibaba (BABAON) Markedsinformation

No.2010

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

$ 81.69K
$ 81.69K$ 81.69K

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

7.96K
7.96K 7.96K

7,956.55377132
7,956.55377132 7,956.55377132

ETH

Den nuværende markedsværdi på Alibaba er $ 1.35M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 81.69K. Det cirkulerende forsyning af BABAON er 7.96K, med et samlet udbud på 7956.55377132. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.35M.

Alibaba (BABAON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Alibaba i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -2.7136-1.56%
30 dage$ -19.15-10.12%
60 dage$ +70.16+70.16%
90 dage$ +70.16+70.16%
Alibaba Prisændring i dag

I dag BABAON blev der registreret en ændring på $ -2.7136 (-1.56%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Alibaba 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -19.15 (-10.12%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Alibaba 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage BABAON sås en ændring af $ +70.16 (+70.16%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Alibaba 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +70.16 (+70.16%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Alibaba (BABAON)?

Tjek AlibabaPrishistorik-siden nu.

Hvad er Alibaba (BABAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alibaba er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAlibabainvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekBABAONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Alibaba på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Alibaba købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Alibaba Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Alibaba (BABAON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Alibaba (BABAON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Alibaba.

Tjek Alibaba prisprediktion nu!

Alibaba (BABAON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Alibaba (BABAON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BABAON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Alibaba (BABAON)

Leder du efter, hvordan du køber Alibaba? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Alibaba på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

BABAON til lokale valutaer

1 Alibaba(BABAON) til VND
4,477,760.4
1 Alibaba(BABAON) til AUD
A$258.6432
1 Alibaba(BABAON) til GBP
129.3216
1 Alibaba(BABAON) til EUR
146.3376
1 Alibaba(BABAON) til USD
$170.16
1 Alibaba(BABAON) til MYR
RM712.9704
1 Alibaba(BABAON) til TRY
7,151.8248
1 Alibaba(BABAON) til JPY
¥26,034.48
1 Alibaba(BABAON) til ARS
ARS$244,131.9552
1 Alibaba(BABAON) til RUB
13,679.1624
1 Alibaba(BABAON) til INR
15,105.1032
1 Alibaba(BABAON) til IDR
Rp2,835,998.8656
1 Alibaba(BABAON) til PHP
9,986.6904
1 Alibaba(BABAON) til EGP
￡E.8,036.6568
1 Alibaba(BABAON) til BRL
R$913.7592
1 Alibaba(BABAON) til CAD
C$238.224
1 Alibaba(BABAON) til BDT
20,813.9712
1 Alibaba(BABAON) til NGN
245,894.8128
1 Alibaba(BABAON) til COP
$654,460.884
1 Alibaba(BABAON) til ZAR
R.2,955.6792
1 Alibaba(BABAON) til UAH
7,138.212
1 Alibaba(BABAON) til TZS
T.Sh.417,058.7568
1 Alibaba(BABAON) til VES
Bs37,605.36
1 Alibaba(BABAON) til CLP
$160,290.72
1 Alibaba(BABAON) til PKR
Rs48,053.184
1 Alibaba(BABAON) til KZT
89,841.0768
1 Alibaba(BABAON) til THB
฿5,482.5552
1 Alibaba(BABAON) til TWD
NT$5,239.2264
1 Alibaba(BABAON) til AED
د.إ624.4872
1 Alibaba(BABAON) til CHF
Fr136.128
1 Alibaba(BABAON) til HKD
HK$1,322.1432
1 Alibaba(BABAON) til AMD
֏64,895.6208
1 Alibaba(BABAON) til MAD
.د.م1,570.5768
1 Alibaba(BABAON) til MXN
$3,158.1696
1 Alibaba(BABAON) til SAR
ريال638.1
1 Alibaba(BABAON) til ETB
Br26,141.6808
1 Alibaba(BABAON) til KES
KSh21,923.4144
1 Alibaba(BABAON) til JOD
د.أ120.64344
1 Alibaba(BABAON) til PLN
626.1888
1 Alibaba(BABAON) til RON
лв750.4056
1 Alibaba(BABAON) til SEK
kr1,613.1168
1 Alibaba(BABAON) til BGN
лв287.5704
1 Alibaba(BABAON) til HUF
Ft57,253.7352
1 Alibaba(BABAON) til CZK
3,588.6744
1 Alibaba(BABAON) til KWD
د.ك51.8988
1 Alibaba(BABAON) til ILS
553.02
1 Alibaba(BABAON) til BOB
Bs1,175.8056
1 Alibaba(BABAON) til AZN
289.272
1 Alibaba(BABAON) til TJS
SM1,562.0688
1 Alibaba(BABAON) til GEL
461.1336
1 Alibaba(BABAON) til AOA
Kz155,966.9544
1 Alibaba(BABAON) til BHD
.د.ب63.81
1 Alibaba(BABAON) til BMD
$170.16
1 Alibaba(BABAON) til DKK
kr1,100.9352
1 Alibaba(BABAON) til HNL
L4,461.5952
1 Alibaba(BABAON) til MUR
7,783.1184
1 Alibaba(BABAON) til NAD
$2,942.0664
1 Alibaba(BABAON) til NOK
kr1,722.0192
1 Alibaba(BABAON) til NZD
$296.0784
1 Alibaba(BABAON) til PAB
B/.170.16
1 Alibaba(BABAON) til PGK
K714.672
1 Alibaba(BABAON) til QAR
ر.ق617.6808
1 Alibaba(BABAON) til RSD
дин.17,284.8528
1 Alibaba(BABAON) til UZS
soʻm2,025,713.9616
1 Alibaba(BABAON) til ALL
L14,206.6584
1 Alibaba(BABAON) til ANG
ƒ304.5864
1 Alibaba(BABAON) til AWG
ƒ304.5864
1 Alibaba(BABAON) til BBD
$340.32
1 Alibaba(BABAON) til BAM
KM285.8688
1 Alibaba(BABAON) til BIF
Fr497,377.68
1 Alibaba(BABAON) til BND
$219.5064
1 Alibaba(BABAON) til BSD
$170.16
1 Alibaba(BABAON) til JMD
$27,234.108
1 Alibaba(BABAON) til KHR
680,640
1 Alibaba(BABAON) til KMF
Fr72,488.16
1 Alibaba(BABAON) til LAK
3,699,130.3608
1 Alibaba(BABAON) til LKR
රු51,657.1728
1 Alibaba(BABAON) til MDL
L2,887.6152
1 Alibaba(BABAON) til MGA
Ar763,048.488
1 Alibaba(BABAON) til MOP
P1,362.9816
1 Alibaba(BABAON) til MVR
2,603.448
1 Alibaba(BABAON) til MWK
MK294,393.816
1 Alibaba(BABAON) til MZN
MT10,873.224
1 Alibaba(BABAON) til NPR
रु24,067.4304
1 Alibaba(BABAON) til PYG
1,206,774.72
1 Alibaba(BABAON) til RWF
Fr247,242.48
1 Alibaba(BABAON) til SBD
$1,400.4168
1 Alibaba(BABAON) til SCR
2,324.3856
1 Alibaba(BABAON) til SRD
$6,551.16
1 Alibaba(BABAON) til SVC
$1,488.9
1 Alibaba(BABAON) til SZL
L2,942.0664
1 Alibaba(BABAON) til TMT
m595.56
1 Alibaba(BABAON) til TND
د.ت500.95104
1 Alibaba(BABAON) til TTD
$1,151.9832
1 Alibaba(BABAON) til UGX
Sh590,795.52
1 Alibaba(BABAON) til XAF
Fr96,140.4
1 Alibaba(BABAON) til XCD
$459.432
1 Alibaba(BABAON) til XOF
Fr96,140.4
1 Alibaba(BABAON) til XPF
Fr17,356.32
1 Alibaba(BABAON) til BWP
P2,278.4424
1 Alibaba(BABAON) til BZD
$342.0216
1 Alibaba(BABAON) til CVE
$16,173.708
1 Alibaba(BABAON) til DJF
Fr30,118.32
1 Alibaba(BABAON) til DOP
$10,900.4496
1 Alibaba(BABAON) til DZD
د.ج22,115.6952
1 Alibaba(BABAON) til FJD
$384.5616
1 Alibaba(BABAON) til GNF
Fr1,466,779.2
1 Alibaba(BABAON) til GTQ
Q1,300.0224
1 Alibaba(BABAON) til GYD
$35,634.9072
1 Alibaba(BABAON) til ISK
kr21,099.84

Alibaba Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Alibaba, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Alibaba hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Alibaba

Hvor meget er Alibaba (BABAON) værd i dag?
Den direkte BABAON pris i USD er 170.16 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BABAON til USD pris?
Den aktuelle pris på BABAONtil USD er $ 170.16. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Alibaba?
Markedsværdien for BABAON er $ 1.35M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BABAON?
Den cirkulerende forsyning af BABAON er 7.96K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BABAON?
BABAON opnåede en ATH-pris på 192.1874154822472 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BABAON?
BABAON så en ATL-pris på 130.22737422531634 USD.
Hvad er handelsvolumen for BABAON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BABAON er $ 81.69K USD.
Bliver BABAON højere i år?
BABAON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BABAON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:56:47 (UTC+8)

Alibaba (BABAON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

BABAON-til-USD Lommeregner

Beløb

BABAON
BABAON
USD
USD

1 BABAON = 170.16 USD

Handel BABAON

BABAON/USDT
$170.13
$170.13$170.13
-1.60%

