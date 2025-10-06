UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte AVIAH Protocol pris i dag er 6.116 USD. Følg med i realtid AVIAH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AVIAH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte AVIAH Protocol pris i dag er 6.116 USD. Følg med i realtid AVIAH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AVIAH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om AVIAH

AVIAH Prisinfo

Hvad er AVIAH

AVIAH Whitepaper

AVIAH Officiel hjemmeside

AVIAH Tokenomics

AVIAH Prisprognose

AVIAH Historik

AVIAH Købsguide

AVIAH-til-fiat-valutaomregner

AVIAH Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

AVIAH Protocol Logo

AVIAH Protocol-kurs(AVIAH)

1 AVIAH til USD direkte pris:

$6.116
$6.116$6.116
+0.11%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:56:12 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 6.109
$ 6.109$ 6.109
24H lav
$ 6.137
$ 6.137$ 6.137
24H høj

$ 6.109
$ 6.109$ 6.109

$ 6.137
$ 6.137$ 6.137

--
----

--
----

+0.01%

+0.11%

+0.19%

+0.19%

AVIAH Protocol (AVIAH) realtidsprisen er $ 6.116. I løbet af de sidste 24 timer har AVIAH handlet mellem et lavpunkt på $ 6.109 og et højdepunkt på $ 6.137, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AVIAHs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, AVIAH har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +0.11% i løbet af 24 timer og +0.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AVIAH Protocol (AVIAH) Markedsinformation

--
----

$ 70.18K
$ 70.18K$ 70.18K

$ 30.58B
$ 30.58B$ 30.58B

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

Den nuværende markedsværdi på AVIAH Protocol er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 70.18K. Det cirkulerende forsyning af AVIAH er --, med et samlet udbud på 5000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 30.58B.

AVIAH Protocol (AVIAH) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for AVIAH Protocol i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00672+0.11%
30 dage$ +0.177+2.98%
60 dage$ +3.616+144.64%
90 dage$ +3.616+144.64%
AVIAH Protocol Prisændring i dag

I dag AVIAH blev der registreret en ændring på $ +0.00672 (+0.11%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

AVIAH Protocol 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.177 (+2.98%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

AVIAH Protocol 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage AVIAH sås en ændring af $ +3.616 (+144.64%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

AVIAH Protocol 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +3.616 (+144.64%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for AVIAH Protocol (AVIAH)?

Tjek AVIAH ProtocolPrishistorik-siden nu.

Hvad er AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAVIAH Protocolinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekAVIAHtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om AVIAH Protocol på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din AVIAH Protocol købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

AVIAH Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil AVIAH Protocol (AVIAH) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine AVIAH Protocol (AVIAH) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for AVIAH Protocol.

Tjek AVIAH Protocol prisprediktion nu!

AVIAH Protocol (AVIAH) Tokenomics

At forstå tokenomics for AVIAH Protocol (AVIAH) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AVIAH Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du AVIAH Protocol (AVIAH)

Leder du efter, hvordan du køber AVIAH Protocol? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe AVIAH Protocol på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

AVIAH til lokale valutaer

1 AVIAH Protocol(AVIAH) til VND
160,942.54
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til AUD
A$9.29632
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til GBP
4.64816
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til EUR
5.25976
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til USD
$6.116
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til MYR
RM25.62604
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til TRY
257.05548
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til JPY
¥935.748
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til ARS
ARS$8,774.74752
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til RUB
491.66524
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til INR
542.91732
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til IDR
Rp101,933.29256
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til PHP
358.94804
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til EGP
￡E.288.85868
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til BRL
R$32.84292
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til CAD
C$8.5624
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til BDT
748.10912
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til NGN
8,838.10928
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til COP
$23,523.0534
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til ZAR
R.106.23492
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til UAH
256.5662
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til TZS
T.Sh.14,990.19368
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til VES
Bs1,351.636
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til CLP
$5,761.272
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til PKR
Rs1,727.1584
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til KZT
3,229.12568
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til THB
฿197.05752
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til TWD
NT$188.31164
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til AED
د.إ22.44572
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til CHF
Fr4.8928
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til HKD
HK$47.52132
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til AMD
֏2,332.52008
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til MAD
.د.م56.45068
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til MXN
$113.51296
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til SAR
ريال22.935
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til ETB
Br939.60108
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til KES
KSh787.98544
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til JOD
د.أ4.336244
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til PLN
22.50688
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til RON
лв26.97156
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til SEK
kr57.97968
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til BGN
лв10.33604
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til HUF
Ft2,057.85052
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til CZK
128.98644
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til KWD
د.ك1.86538
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til ILS
19.877
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til BOB
Bs42.26156
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til AZN
10.3972
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til TJS
SM56.14488
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til GEL
16.57436
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til AOA
Kz5,605.86444
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til BHD
.د.ب2.2935
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til BMD
$6.116
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til DKK
kr39.57052
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til HNL
L160.36152
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til MUR
279.74584
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til NAD
$105.74564
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til NOK
kr61.89392
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til NZD
$10.64184
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til PAB
B/.6.116
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til PGK
K25.6872
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til QAR
ر.ق22.20108
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til RSD
дин.621.26328
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til UZS
soʻm72,809.51216
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til ALL
L510.62484
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til ANG
ƒ10.94764
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til AWG
ƒ10.94764
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til BBD
$12.232
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til BAM
KM10.27488
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til BIF
Fr17,877.068
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til BND
$7.88964
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til BSD
$6.116
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til JMD
$978.8658
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til KHR
24,464
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til KMF
Fr2,605.416
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til LAK
132,956.51908
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til LKR
රු1,856.69528
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til MDL
L103.78852
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til MGA
Ar27,425.9788
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til MOP
P48.98916
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til MVR
93.5748
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til MWK
MK10,581.2916
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til MZN
MT390.8124
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til NPR
रु865.04704
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til PYG
43,374.672
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til RWF
Fr8,886.548
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til SBD
$50.33468
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til SCR
83.54456
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til SRD
$235.466
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til SVC
$53.515
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til SZL
L105.74564
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til TMT
m21.406
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til TND
د.ت18.005504
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til TTD
$41.40532
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til UGX
Sh21,234.752
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til XAF
Fr3,455.54
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til XCD
$16.5132
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til XOF
Fr3,455.54
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til XPF
Fr623.832
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til BWP
P81.89324
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til BZD
$12.29316
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til CVE
$581.3258
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til DJF
Fr1,082.532
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til DOP
$391.79096
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til DZD
د.ج794.89652
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til FJD
$13.82216
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til GNF
Fr52,719.92
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til GTQ
Q46.72624
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til GYD
$1,280.81272
1 AVIAH Protocol(AVIAH) til ISK
kr758.384

AVIAH Protocol Ressource

For en mere dybdegående forståelse af AVIAH Protocol, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel AVIAH Protocol hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om AVIAH Protocol

Hvor meget er AVIAH Protocol (AVIAH) værd i dag?
Den direkte AVIAH pris i USD er 6.116 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AVIAH til USD pris?
Den aktuelle pris på AVIAHtil USD er $ 6.116. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af AVIAH Protocol?
Markedsværdien for AVIAH er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AVIAH?
Den cirkulerende forsyning af AVIAH er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AVIAH?
AVIAH opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AVIAH?
AVIAH så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for AVIAH?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AVIAH er $ 70.18K USD.
Bliver AVIAH højere i år?
AVIAH kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AVIAH prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:56:12 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

AVIAH-til-USD Lommeregner

Beløb

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6.116 USD

Handel AVIAH

AVIAH/USDT
$6.116
$6.116$6.116
+0.11%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,415.17
$110,415.17$110,415.17

+0.11%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.38
$3,882.38$3,882.38

-0.33%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03170
$0.03170$0.03170

+5.49%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.51
$186.51$186.51

+0.04%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,415.17
$110,415.17$110,415.17

+0.11%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.38
$3,882.38$3,882.38

-0.33%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.51
$186.51$186.51

+0.04%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.55
$72.55$72.55

+2.31%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5077
$2.5077$2.5077

+0.27%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07182
$0.07182$0.07182

+43.64%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000522
$0.000522$0.000522

+205.26%

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000006032
$0.0000000000006032$0.0000000000006032

+100.06%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004701
$0.00004701$0.00004701

+59.78%