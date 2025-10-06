Hvad er AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil AVIAH Protocol (AVIAH) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine AVIAH Protocol (AVIAH) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for AVIAH Protocol.

AVIAH Protocol (AVIAH) Tokenomics

At forstå tokenomics for AVIAH Protocol (AVIAH) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AVIAH Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH til lokale valutaer

AVIAH Protocol Ressource

AVIAH Protocol (AVIAH) Vigtige brancheopdateringer

