Den direkte Broadcom pris i dag er 372.72 USD. Følg med i realtid AVGOON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AVGOON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Broadcom Logo

Broadcom-kurs(AVGOON)

1 AVGOON til USD direkte pris:

$372.72
+0.14%1D
USD
Broadcom (AVGOON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:55:58 (UTC+8)

Broadcom (AVGOON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 364.3
24H lav
$ 402.28
24H høj

$ 364.3
$ 402.28
$ 390.63879187276996
$ 297.29808264469034
+1.45%

+0.14%

+4.12%

+4.12%

Broadcom (AVGOON) realtidsprisen er $ 372.72. I løbet af de sidste 24 timer har AVGOON handlet mellem et lavpunkt på $ 364.3 og et højdepunkt på $ 402.28, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AVGOONs højeste pris nogensinde er $ 390.63879187276996, mens den laveste pris nogensinde er $ 297.29808264469034.

Når det gælder kortsigtet performance, AVGOON har ændret sig med +1.45% i løbet af den sidste time, +0.14% i løbet af 24 timer og +4.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Broadcom (AVGOON) Markedsinformation

No.2073

$ 1.23M
$ 87.26K
$ 1.23M
3.29K
3,294.65744573
ETH

Den nuværende markedsværdi på Broadcom er $ 1.23M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 87.26K. Det cirkulerende forsyning af AVGOON er 3.29K, med et samlet udbud på 3294.65744573. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.23M.

Broadcom (AVGOON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Broadcom i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.5211+0.14%
30 dage$ +33.51+9.87%
60 dage$ +92.72+33.11%
90 dage$ +92.72+33.11%
Broadcom Prisændring i dag

I dag AVGOON blev der registreret en ændring på $ +0.5211 (+0.14%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Broadcom 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +33.51 (+9.87%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Broadcom 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage AVGOON sås en ændring af $ +92.72 (+33.11%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Broadcom 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +92.72 (+33.11%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Broadcom (AVGOON)?

Tjek BroadcomPrishistorik-siden nu.

Hvad er Broadcom (AVGOON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Broadcom er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBroadcominvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekAVGOONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Broadcom på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Broadcom købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Broadcom Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Broadcom (AVGOON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Broadcom (AVGOON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Broadcom.

Tjek Broadcom prisprediktion nu!

Broadcom (AVGOON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Broadcom (AVGOON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AVGOON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Broadcom (AVGOON)

Leder du efter, hvordan du køber Broadcom? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Broadcom på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

AVGOON til lokale valutaer

1 Broadcom(AVGOON) til VND
9,808,126.8
1 Broadcom(AVGOON) til AUD
A$566.5344
1 Broadcom(AVGOON) til GBP
283.2672
1 Broadcom(AVGOON) til EUR
320.5392
1 Broadcom(AVGOON) til USD
$372.72
1 Broadcom(AVGOON) til MYR
RM1,561.6968
1 Broadcom(AVGOON) til TRY
15,665.4216
1 Broadcom(AVGOON) til JPY
¥57,026.16
1 Broadcom(AVGOON) til ARS
ARS$534,748.8384
1 Broadcom(AVGOON) til RUB
29,962.9608
1 Broadcom(AVGOON) til INR
33,086.3544
1 Broadcom(AVGOON) til IDR
Rp6,211,997.5152
1 Broadcom(AVGOON) til PHP
21,874.9368
1 Broadcom(AVGOON) til EGP
￡E.17,603.5656
1 Broadcom(AVGOON) til BRL
R$2,001.5064
1 Broadcom(AVGOON) til CAD
C$521.808
1 Broadcom(AVGOON) til BDT
45,591.1104
1 Broadcom(AVGOON) til NGN
538,610.2176
1 Broadcom(AVGOON) til COP
$1,433,537.028
1 Broadcom(AVGOON) til ZAR
R.6,474.1464
1 Broadcom(AVGOON) til UAH
15,635.604
1 Broadcom(AVGOON) til TZS
T.Sh.913,529.2656
1 Broadcom(AVGOON) til VES
Bs82,371.12
1 Broadcom(AVGOON) til CLP
$351,102.24
1 Broadcom(AVGOON) til PKR
Rs105,256.128
1 Broadcom(AVGOON) til KZT
196,788.7056
1 Broadcom(AVGOON) til THB
฿12,009.0384
1 Broadcom(AVGOON) til TWD
NT$11,476.0488
1 Broadcom(AVGOON) til AED
د.إ1,367.8824
1 Broadcom(AVGOON) til CHF
Fr298.176
1 Broadcom(AVGOON) til HKD
HK$2,896.0344
1 Broadcom(AVGOON) til AMD
֏142,147.9536
1 Broadcom(AVGOON) til MAD
.د.م3,440.2056
1 Broadcom(AVGOON) til MXN
$6,917.6832
1 Broadcom(AVGOON) til SAR
ريال1,397.7
1 Broadcom(AVGOON) til ETB
Br57,260.9736
1 Broadcom(AVGOON) til KES
KSh48,021.2448
1 Broadcom(AVGOON) til JOD
د.أ264.25848
1 Broadcom(AVGOON) til PLN
1,371.6096
1 Broadcom(AVGOON) til RON
лв1,643.6952
1 Broadcom(AVGOON) til SEK
kr3,533.3856
1 Broadcom(AVGOON) til BGN
лв629.8968
1 Broadcom(AVGOON) til HUF
Ft125,409.0984
1 Broadcom(AVGOON) til CZK
7,860.6648
1 Broadcom(AVGOON) til KWD
د.ك113.6796
1 Broadcom(AVGOON) til ILS
1,211.34
1 Broadcom(AVGOON) til BOB
Bs2,575.4952
1 Broadcom(AVGOON) til AZN
633.624
1 Broadcom(AVGOON) til TJS
SM3,421.5696
1 Broadcom(AVGOON) til GEL
1,010.0712
1 Broadcom(AVGOON) til AOA
Kz341,631.4248
1 Broadcom(AVGOON) til BHD
.د.ب139.77
1 Broadcom(AVGOON) til BMD
$372.72
1 Broadcom(AVGOON) til DKK
kr2,411.4984
1 Broadcom(AVGOON) til HNL
L9,772.7184
1 Broadcom(AVGOON) til MUR
17,048.2128
1 Broadcom(AVGOON) til NAD
$6,444.3288
1 Broadcom(AVGOON) til NOK
kr3,771.9264
1 Broadcom(AVGOON) til NZD
$648.5328
1 Broadcom(AVGOON) til PAB
B/.372.72
1 Broadcom(AVGOON) til PGK
K1,565.424
1 Broadcom(AVGOON) til QAR
ر.ق1,352.9736
1 Broadcom(AVGOON) til RSD
дин.37,860.8976
1 Broadcom(AVGOON) til UZS
soʻm4,437,142.1472
1 Broadcom(AVGOON) til ALL
L31,118.3928
1 Broadcom(AVGOON) til ANG
ƒ667.1688
1 Broadcom(AVGOON) til AWG
ƒ667.1688
1 Broadcom(AVGOON) til BBD
$745.44
1 Broadcom(AVGOON) til BAM
KM626.1696
1 Broadcom(AVGOON) til BIF
Fr1,089,460.56
1 Broadcom(AVGOON) til BND
$480.8088
1 Broadcom(AVGOON) til BSD
$372.72
1 Broadcom(AVGOON) til JMD
$59,653.836
1 Broadcom(AVGOON) til KHR
1,490,880
1 Broadcom(AVGOON) til KMF
Fr158,778.72
1 Broadcom(AVGOON) til LAK
8,102,608.5336
1 Broadcom(AVGOON) til LKR
රු113,150.3376
1 Broadcom(AVGOON) til MDL
L6,325.0584
1 Broadcom(AVGOON) til MGA
Ar1,671,388.296
1 Broadcom(AVGOON) til MOP
P2,985.4872
1 Broadcom(AVGOON) til MVR
5,702.616
1 Broadcom(AVGOON) til MWK
MK644,842.872
1 Broadcom(AVGOON) til MZN
MT23,816.808
1 Broadcom(AVGOON) til NPR
रु52,717.5168
1 Broadcom(AVGOON) til PYG
2,643,330.24
1 Broadcom(AVGOON) til RWF
Fr541,562.16
1 Broadcom(AVGOON) til SBD
$3,067.4856
1 Broadcom(AVGOON) til SCR
5,091.3552
1 Broadcom(AVGOON) til SRD
$14,349.72
1 Broadcom(AVGOON) til SVC
$3,261.3
1 Broadcom(AVGOON) til SZL
L6,444.3288
1 Broadcom(AVGOON) til TMT
m1,304.52
1 Broadcom(AVGOON) til TND
د.ت1,097.28768
1 Broadcom(AVGOON) til TTD
$2,523.3144
1 Broadcom(AVGOON) til UGX
Sh1,294,083.84
1 Broadcom(AVGOON) til XAF
Fr210,586.8
1 Broadcom(AVGOON) til XCD
$1,006.344
1 Broadcom(AVGOON) til XOF
Fr210,586.8
1 Broadcom(AVGOON) til XPF
Fr38,017.44
1 Broadcom(AVGOON) til BWP
P4,990.7208
1 Broadcom(AVGOON) til BZD
$749.1672
1 Broadcom(AVGOON) til CVE
$35,427.036
1 Broadcom(AVGOON) til DJF
Fr65,971.44
1 Broadcom(AVGOON) til DOP
$23,876.4432
1 Broadcom(AVGOON) til DZD
د.ج48,442.4184
1 Broadcom(AVGOON) til FJD
$842.3472
1 Broadcom(AVGOON) til GNF
Fr3,212,846.4
1 Broadcom(AVGOON) til GTQ
Q2,847.5808
1 Broadcom(AVGOON) til GYD
$78,055.0224
1 Broadcom(AVGOON) til ISK
kr46,217.28

Broadcom Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Broadcom, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Broadcom hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Broadcom

Hvor meget er Broadcom (AVGOON) værd i dag?
Den direkte AVGOON pris i USD er 372.72 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AVGOON til USD pris?
Den aktuelle pris på AVGOONtil USD er $ 372.72. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Broadcom?
Markedsværdien for AVGOON er $ 1.23M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AVGOON?
Den cirkulerende forsyning af AVGOON er 3.29K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AVGOON?
AVGOON opnåede en ATH-pris på 390.63879187276996 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AVGOON?
AVGOON så en ATL-pris på 297.29808264469034 USD.
Hvad er handelsvolumen for AVGOON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AVGOON er $ 87.26K USD.
Bliver AVGOON højere i år?
AVGOON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AVGOON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Broadcom (AVGOON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

AVGOON-til-USD Lommeregner

Beløb

AVGOON
AVGOON
USD
USD

1 AVGOON = 372.72 USD

Handel AVGOON

AVGOON/USDT
$372.72
+0.16%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

