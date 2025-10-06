UdvekslingDEX+
Den direkte ASML Holding NV pris i dag er 1076.4 USD. Følg med i realtid ASMLON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ASMLON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

ASML Holding NV-kurs(ASMLON)

$1,076.4
+0.03%1D
USD
ASML Holding NV (ASMLON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:54:00 (UTC+8)

ASML Holding NV (ASMLON) Prisoplysninger (USD)

$ 1,051.09
ASML Holding NV (ASMLON) realtidsprisen er $ 1,076.4. I løbet af de sidste 24 timer har ASMLON handlet mellem et lavpunkt på $ 1,051.09 og et højdepunkt på $ 1,087.96, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ASMLONs højeste pris nogensinde er $ 1,086.6890573615706, mens den laveste pris nogensinde er $ 732.0144981577465.

Når det gælder kortsigtet performance, ASMLON har ændret sig med +1.15% i løbet af den sidste time, +0.03% i løbet af 24 timer og +3.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ASML Holding NV (ASMLON) Markedsinformation

No.1947

Den nuværende markedsværdi på ASML Holding NV er $ 1.61M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 58.27K. Det cirkulerende forsyning af ASMLON er 1.49K, med et samlet udbud på 1491.25886267. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.61M.

ASML Holding NV (ASMLON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for ASML Holding NV i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.3228+0.03%
30 dage$ +58.13+5.70%
60 dage$ +326.4+43.52%
90 dage$ +326.4+43.52%
ASML Holding NV Prisændring i dag

I dag ASMLON blev der registreret en ændring på $ +0.3228 (+0.03%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

ASML Holding NV 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +58.13 (+5.70%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

ASML Holding NV 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ASMLON sås en ændring af $ +326.4 (+43.52%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

ASML Holding NV 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +326.4 (+43.52%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for ASML Holding NV (ASMLON)?

Tjek ASML Holding NVPrishistorik-siden nu.

Hvad er ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

ASML Holding NV er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineASML Holding NVinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekASMLONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om ASML Holding NV på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din ASML Holding NV købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

ASML Holding NV Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ASML Holding NV (ASMLON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ASML Holding NV (ASMLON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ASML Holding NV.

Tjek ASML Holding NV prisprediktion nu!

ASML Holding NV (ASMLON) Tokenomics

At forstå tokenomics for ASML Holding NV (ASMLON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ASMLON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du ASML Holding NV (ASMLON)

Leder du efter, hvordan du køber ASML Holding NV? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe ASML Holding NV på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ASMLON til lokale valutaer

ASML Holding NV Ressource

For en mere dybdegående forståelse af ASML Holding NV, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel ASML Holding NV hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om ASML Holding NV

Hvor meget er ASML Holding NV (ASMLON) værd i dag?
Den direkte ASMLON pris i USD er 1,076.4 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ASMLON til USD pris?
Den aktuelle pris på ASMLONtil USD er $ 1,076.4. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ASML Holding NV?
Markedsværdien for ASMLON er $ 1.61M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ASMLON?
Den cirkulerende forsyning af ASMLON er 1.49K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ASMLON?
ASMLON opnåede en ATH-pris på 1,086.6890573615706 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ASMLON?
ASMLON så en ATL-pris på 732.0144981577465 USD.
Hvad er handelsvolumen for ASMLON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ASMLON er $ 58.27K USD.
Bliver ASMLON højere i år?
ASMLON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ASMLON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
ASML Holding NV (ASMLON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

