UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Arowana pris i dag er 0.04284 USD. Følg med i realtid ARW til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ARW prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Arowana pris i dag er 0.04284 USD. Følg med i realtid ARW til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ARW prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ARW

ARW Prisinfo

Hvad er ARW

ARW Whitepaper

ARW Officiel hjemmeside

ARW Tokenomics

ARW Prisprognose

ARW Historik

ARW Købsguide

ARW-til-fiat-valutaomregner

ARW Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Arowana Logo

Arowana-kurs(ARW)

1 ARW til USD direkte pris:

$0.04284
$0.04284$0.04284
0.00%1D
USD
Arowana (ARW) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:53:47 (UTC+8)

Arowana (ARW) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.04127
$ 0.04127$ 0.04127
24H lav
$ 0.04491
$ 0.04491$ 0.04491
24H høj

$ 0.04127
$ 0.04127$ 0.04127

$ 0.04491
$ 0.04491$ 0.04491

$ 10.64117077383144
$ 10.64117077383144$ 10.64117077383144

$ 0.000425025916068227
$ 0.000425025916068227$ 0.000425025916068227

+0.14%

0.00%

+15.68%

+15.68%

Arowana (ARW) realtidsprisen er $ 0.04284. I løbet af de sidste 24 timer har ARW handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04127 og et højdepunkt på $ 0.04491, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ARWs højeste pris nogensinde er $ 10.64117077383144, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000425025916068227.

Når det gælder kortsigtet performance, ARW har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og +15.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Arowana (ARW) Markedsinformation

No.3780

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 546.88K
$ 546.88K$ 546.88K

$ 21.42M
$ 21.42M$ 21.42M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

ARB

Den nuværende markedsværdi på Arowana er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 546.88K. Det cirkulerende forsyning af ARW er 0.00, med et samlet udbud på 500000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 21.42M.

Arowana (ARW) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Arowana i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 00.00%
30 dage$ +0.01462+51.80%
60 dage$ +0.01673+64.07%
90 dage$ +0.01541+56.17%
Arowana Prisændring i dag

I dag ARW blev der registreret en ændring på $ 0 (0.00%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Arowana 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.01462 (+51.80%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Arowana 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ARW sås en ændring af $ +0.01673 (+64.07%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Arowana 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.01541 (+56.17%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Arowana (ARW)?

Tjek ArowanaPrishistorik-siden nu.

Hvad er Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineArowanainvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekARWtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Arowana på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Arowana købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Arowana Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Arowana (ARW) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Arowana (ARW) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Arowana.

Tjek Arowana prisprediktion nu!

Arowana (ARW) Tokenomics

At forstå tokenomics for Arowana (ARW) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ARW Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Arowana (ARW)

Leder du efter, hvordan du køber Arowana? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Arowana på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ARW til lokale valutaer

1 Arowana(ARW) til VND
1,127.3346
1 Arowana(ARW) til AUD
A$0.0651168
1 Arowana(ARW) til GBP
0.0325584
1 Arowana(ARW) til EUR
0.0368424
1 Arowana(ARW) til USD
$0.04284
1 Arowana(ARW) til MYR
RM0.1794996
1 Arowana(ARW) til TRY
1.8005652
1 Arowana(ARW) til JPY
¥6.55452
1 Arowana(ARW) til ARS
ARS$61.4634048
1 Arowana(ARW) til RUB
3.4439076
1 Arowana(ARW) til INR
3.8029068
1 Arowana(ARW) til IDR
Rp713.9997144
1 Arowana(ARW) til PHP
2.5142796
1 Arowana(ARW) til EGP
￡E.2.0233332
1 Arowana(ARW) til BRL
R$0.2300508
1 Arowana(ARW) til CAD
C$0.059976
1 Arowana(ARW) til BDT
5.2401888
1 Arowana(ARW) til NGN
61.9072272
1 Arowana(ARW) til COP
$164.769066
1 Arowana(ARW) til ZAR
R.0.7441308
1 Arowana(ARW) til UAH
1.797138
1 Arowana(ARW) til TZS
T.Sh.104.9999832
1 Arowana(ARW) til VES
Bs9.46764
1 Arowana(ARW) til CLP
$40.35528
1 Arowana(ARW) til PKR
Rs12.098016
1 Arowana(ARW) til KZT
22.6186632
1 Arowana(ARW) til THB
฿1.3803048
1 Arowana(ARW) til TWD
NT$1.3190436
1 Arowana(ARW) til AED
د.إ0.1572228
1 Arowana(ARW) til CHF
Fr0.034272
1 Arowana(ARW) til HKD
HK$0.3328668
1 Arowana(ARW) til AMD
֏16.3383192
1 Arowana(ARW) til MAD
.د.م0.3954132
1 Arowana(ARW) til MXN
$0.7951104
1 Arowana(ARW) til SAR
ريال0.16065
1 Arowana(ARW) til ETB
Br6.5815092
1 Arowana(ARW) til KES
KSh5.5195056
1 Arowana(ARW) til JOD
د.أ0.03037356
1 Arowana(ARW) til PLN
0.1576512
1 Arowana(ARW) til RON
лв0.1889244
1 Arowana(ARW) til SEK
kr0.4061232
1 Arowana(ARW) til BGN
лв0.0723996
1 Arowana(ARW) til HUF
Ft14.4143748
1 Arowana(ARW) til CZK
0.9034956
1 Arowana(ARW) til KWD
د.ك0.0130662
1 Arowana(ARW) til ILS
0.13923
1 Arowana(ARW) til BOB
Bs0.2960244
1 Arowana(ARW) til AZN
0.072828
1 Arowana(ARW) til TJS
SM0.3932712
1 Arowana(ARW) til GEL
0.1160964
1 Arowana(ARW) til AOA
Kz39.2667156
1 Arowana(ARW) til BHD
.د.ب0.016065
1 Arowana(ARW) til BMD
$0.04284
1 Arowana(ARW) til DKK
kr0.2771748
1 Arowana(ARW) til HNL
L1.1232648
1 Arowana(ARW) til MUR
1.9595016
1 Arowana(ARW) til NAD
$0.7407036
1 Arowana(ARW) til NOK
kr0.4335408
1 Arowana(ARW) til NZD
$0.0745416
1 Arowana(ARW) til PAB
B/.0.04284
1 Arowana(ARW) til PGK
K0.179928
1 Arowana(ARW) til QAR
ر.ق0.1555092
1 Arowana(ARW) til RSD
дин.4.3516872
1 Arowana(ARW) til UZS
soʻm509.9999184
1 Arowana(ARW) til ALL
L3.5767116
1 Arowana(ARW) til ANG
ƒ0.0766836
1 Arowana(ARW) til AWG
ƒ0.0766836
1 Arowana(ARW) til BBD
$0.08568
1 Arowana(ARW) til BAM
KM0.0719712
1 Arowana(ARW) til BIF
Fr125.22132
1 Arowana(ARW) til BND
$0.0552636
1 Arowana(ARW) til BSD
$0.04284
1 Arowana(ARW) til JMD
$6.856542
1 Arowana(ARW) til KHR
171.36
1 Arowana(ARW) til KMF
Fr18.24984
1 Arowana(ARW) til LAK
931.3043292
1 Arowana(ARW) til LKR
රු13.0053672
1 Arowana(ARW) til MDL
L0.7269948
1 Arowana(ARW) til MGA
Ar192.107412
1 Arowana(ARW) til MOP
P0.3431484
1 Arowana(ARW) til MVR
0.655452
1 Arowana(ARW) til MWK
MK74.117484
1 Arowana(ARW) til MZN
MT2.737476
1 Arowana(ARW) til NPR
रु6.0592896
1 Arowana(ARW) til PYG
303.82128
1 Arowana(ARW) til RWF
Fr62.24652
1 Arowana(ARW) til SBD
$0.3525732
1 Arowana(ARW) til SCR
0.5851944
1 Arowana(ARW) til SRD
$1.64934
1 Arowana(ARW) til SVC
$0.37485
1 Arowana(ARW) til SZL
L0.7407036
1 Arowana(ARW) til TMT
m0.14994
1 Arowana(ARW) til TND
د.ت0.12612096
1 Arowana(ARW) til TTD
$0.2900268
1 Arowana(ARW) til UGX
Sh148.74048
1 Arowana(ARW) til XAF
Fr24.2046
1 Arowana(ARW) til XCD
$0.115668
1 Arowana(ARW) til XOF
Fr24.2046
1 Arowana(ARW) til XPF
Fr4.36968
1 Arowana(ARW) til BWP
P0.5736276
1 Arowana(ARW) til BZD
$0.0861084
1 Arowana(ARW) til CVE
$4.071942
1 Arowana(ARW) til DJF
Fr7.58268
1 Arowana(ARW) til DOP
$2.7443304
1 Arowana(ARW) til DZD
د.ج5.5679148
1 Arowana(ARW) til FJD
$0.0968184
1 Arowana(ARW) til GNF
Fr369.2808
1 Arowana(ARW) til GTQ
Q0.3272976
1 Arowana(ARW) til GYD
$8.9715528
1 Arowana(ARW) til ISK
kr5.31216

Arowana Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Arowana, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Arowana hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Arowana

Hvor meget er Arowana (ARW) værd i dag?
Den direkte ARW pris i USD er 0.04284 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ARW til USD pris?
Den aktuelle pris på ARWtil USD er $ 0.04284. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Arowana?
Markedsværdien for ARW er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ARW?
Den cirkulerende forsyning af ARW er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ARW?
ARW opnåede en ATH-pris på 10.64117077383144 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ARW?
ARW så en ATL-pris på 0.000425025916068227 USD.
Hvad er handelsvolumen for ARW?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ARW er $ 546.88K USD.
Bliver ARW højere i år?
ARW kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ARW prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:53:47 (UTC+8)

Arowana (ARW) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

ARW-til-USD Lommeregner

Beløb

ARW
ARW
USD
USD

1 ARW = 0.04284 USD

Handel ARW

ARW/USDT
$0.04284
$0.04284$0.04284
+0.02%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,415.17
$110,415.17$110,415.17

+0.11%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.79
$3,882.79$3,882.79

-0.32%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03175
$0.03175$0.03175

+5.65%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.53
$186.53$186.53

+0.05%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,415.17
$110,415.17$110,415.17

+0.11%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.79
$3,882.79$3,882.79

-0.32%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.53
$186.53$186.53

+0.05%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.44
$71.44$71.44

+0.74%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5085
$2.5085$2.5085

+0.30%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07261
$0.07261$0.07261

+45.22%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000543
$0.000543$0.000543

+217.54%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000006514
$0.0000000000006514$0.0000000000006514

+116.05%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004763
$0.00004763$0.00004763

+61.89%