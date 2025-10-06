Arowana-kurs(ARW)
+0.14%
0.00%
+15.68%
+15.68%
Arowana (ARW) realtidsprisen er $ 0.04284. I løbet af de sidste 24 timer har ARW handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04127 og et højdepunkt på $ 0.04491, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ARWs højeste pris nogensinde er $ 10.64117077383144, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000425025916068227.
Når det gælder kortsigtet performance, ARW har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og +15.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
No.3780
0.00%
ARB
Den nuværende markedsværdi på Arowana er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 546.88K. Det cirkulerende forsyning af ARW er 0.00, med et samlet udbud på 500000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 21.42M.
Spor prisændringerne for Arowana i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|0.00%
|30 dage
|$ +0.01462
|+51.80%
|60 dage
|$ +0.01673
|+64.07%
|90 dage
|$ +0.01541
|+56.17%
I dag ARW blev der registreret en ændring på $ 0 (0.00%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.
I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.01462 (+51.80%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.
Ved at udvide visningen til 60 dage ARW sås en ændring af $ +0.01673 (+64.07%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.
Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.01541 (+56.17%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.
Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Arowana (ARW)?
Tjek ArowanaPrishistorik-siden nu.
A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.
Arowana er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineArowanainvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.
Derudover kan du:
- TjekARWtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Arowana på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.
Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Arowana købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.
Hvor meget vil Arowana (ARW) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Arowana (ARW) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Arowana.
Tjek Arowana prisprediktion nu!
At forstå tokenomics for Arowana (ARW) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ARW Tokens omfattende tokenomics nu!
Leder du efter, hvordan du køber Arowana? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Arowana på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.
For en mere dybdegående forståelse af Arowana, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.
Beløb
1 ARW = 0.04284 USD
-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr
Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet
Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen
For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel
Dagens bedste kryptopumper
Deepswap Protocol
DSP
+200.00%
DramaBits
DRAMA
+217.54%
OMNILABS
OMNILABS
+116.05%
HODL
HODL
+69.23%
Burnr
BURNR
+61.89%