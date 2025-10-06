Hvad er Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Arowana (ARW) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Arowana (ARW) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Arowana.

Tjek Arowana prisprediktion nu!

Arowana (ARW) Tokenomics

At forstå tokenomics for Arowana (ARW) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ARW Tokens omfattende tokenomics nu!

Arowana Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Arowana, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Arowana Hvor meget er Arowana (ARW) værd i dag? Den direkte ARW pris i USD er 0.04284 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle ARW til USD pris? $ 0.04284 . Tjek Den aktuelle pris på ARWtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Arowana? Markedsværdien for ARW er $ 0.00 USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af ARW? Den cirkulerende forsyning af ARW er 0.00 USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på ARW? ARW opnåede en ATH-pris på 10.64117077383144 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ARW? ARW så en ATL-pris på 0.000425025916068227 USD . Hvad er handelsvolumen for ARW? Direkte 24-timers handelsvolumen for ARW er $ 546.88K USD . Bliver ARW højere i år? ARW kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ARW prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Arowana (ARW) Vigtige brancheopdateringer

