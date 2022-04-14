The Arena (ARENA) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Arena (ARENA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Arena (ARENA) Information The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content. Officiel hjemmeside: https://arena.social/ Hvidbog: https://drive.google.com/drive/folders/19RfbIHtoaskEdF5x95YrvnowbG8eCpvi?usp=sharing Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xB8d7710f7d8349A506b75dD184F05777c82dAd0C?chainid=43114 Køb ARENA nu!

The Arena (ARENA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Arena (ARENA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.64M $ 18.64M $ 18.64M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.81B $ 2.81B $ 2.81B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 66.20M $ 66.20M $ 66.20M Alle tiders Høj: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 Alle tiders Lav: $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 Nuværende pris: $ 0.00662 $ 0.00662 $ 0.00662 Få mere at vide om The Arena (ARENA) pris

The Arena (ARENA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Arena (ARENA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARENA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARENA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARENA's tokenomics, kan du udforske ARENA tokens live-pris!

