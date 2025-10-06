UdvekslingDEX+
Den direkte Ani Grok Companion pris i dag er 0.001195 USD. Følg med i realtid ANI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ANI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Ani Grok Companion Logo

Ani Grok Companion-kurs(ANI)

1 ANI til USD direkte pris:

$0.001195
$0.001195$0.001195
+2.66%1D
USD
Ani Grok Companion (ANI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:51:54 (UTC+8)

Ani Grok Companion (ANI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.001038
$ 0.001038$ 0.001038
24H lav
$ 0.001236
$ 0.001236$ 0.001236
24H høj

$ 0.001038
$ 0.001038$ 0.001038

$ 0.001236
$ 0.001236$ 0.001236

--
----

--
----

+2.39%

+2.66%

-28.53%

-28.53%

Ani Grok Companion (ANI) realtidsprisen er $ 0.001195. I løbet af de sidste 24 timer har ANI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.001038 og et højdepunkt på $ 0.001236, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ANIs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, ANI har ændret sig med +2.39% i løbet af den sidste time, +2.66% i løbet af 24 timer og -28.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ani Grok Companion (ANI) Markedsinformation

--
----

$ 81.53K
$ 81.53K$ 81.53K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Den nuværende markedsværdi på Ani Grok Companion er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 81.53K. Det cirkulerende forsyning af ANI er --, med et samlet udbud på --. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er --.

Ani Grok Companion (ANI) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Ani Grok Companion i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00003096+2.66%
30 dage$ -0.002768-69.85%
60 dage$ -0.006035-83.48%
90 dage$ -0.039025-97.03%
Ani Grok Companion Prisændring i dag

I dag ANI blev der registreret en ændring på $ +0.00003096 (+2.66%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Ani Grok Companion 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.002768 (-69.85%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Ani Grok Companion 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ANI sås en ændring af $ -0.006035 (-83.48%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Ani Grok Companion 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.039025 (-97.03%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Ani Grok Companion (ANI)?

Tjek Ani Grok CompanionPrishistorik-siden nu.

Hvad er Ani Grok Companion (ANI)

Ani is an AI + anime-themed meme coin, its name blending "Anime" and "AI." It stems from Ani, one of the first AI characters in the Grok iOS app by Elon Musk’s xAI—a personality-driven AI Musk has personally promoted on X.

Ani Grok Companion er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAni Grok Companioninvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekANItilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Ani Grok Companion på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Ani Grok Companion købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Ani Grok Companion (ANI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Ani Grok Companion (ANI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ANI Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Ani Grok Companion (ANI)

Leder du efter, hvordan du køber Ani Grok Companion? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Ani Grok Companion på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ANI til lokale valutaer

1 Ani Grok Companion(ANI) til VND
31.446425
1 Ani Grok Companion(ANI) til AUD
A$0.0018164
1 Ani Grok Companion(ANI) til GBP
0.0009082
1 Ani Grok Companion(ANI) til EUR
0.0010277
1 Ani Grok Companion(ANI) til USD
$0.001195
1 Ani Grok Companion(ANI) til MYR
RM0.00500705
1 Ani Grok Companion(ANI) til TRY
0.05022585
1 Ani Grok Companion(ANI) til JPY
¥0.182835
1 Ani Grok Companion(ANI) til ARS
ARS$1.7144904
1 Ani Grok Companion(ANI) til RUB
0.09606605
1 Ani Grok Companion(ANI) til INR
0.10608015
1 Ani Grok Companion(ANI) til IDR
Rp19.9166587
1 Ani Grok Companion(ANI) til PHP
0.07013455
1 Ani Grok Companion(ANI) til EGP
￡E.0.05643985
1 Ani Grok Companion(ANI) til BRL
R$0.00641715
1 Ani Grok Companion(ANI) til CAD
C$0.001673
1 Ani Grok Companion(ANI) til BDT
0.1461724
1 Ani Grok Companion(ANI) til NGN
1.7268706
1 Ani Grok Companion(ANI) til COP
$4.59614925
1 Ani Grok Companion(ANI) til ZAR
R.0.02075715
1 Ani Grok Companion(ANI) til UAH
0.05013025
1 Ani Grok Companion(ANI) til TZS
T.Sh.2.9289211
1 Ani Grok Companion(ANI) til VES
Bs0.264095
1 Ani Grok Companion(ANI) til CLP
$1.12569
1 Ani Grok Companion(ANI) til PKR
Rs0.337468
1 Ani Grok Companion(ANI) til KZT
0.6309361
1 Ani Grok Companion(ANI) til THB
฿0.0385029
1 Ani Grok Companion(ANI) til TWD
NT$0.03679405
1 Ani Grok Companion(ANI) til AED
د.إ0.00438565
1 Ani Grok Companion(ANI) til CHF
Fr0.000956
1 Ani Grok Companion(ANI) til HKD
HK$0.00928515
1 Ani Grok Companion(ANI) til AMD
֏0.4557491
1 Ani Grok Companion(ANI) til MAD
.د.م0.01102985
1 Ani Grok Companion(ANI) til MXN
$0.0221792
1 Ani Grok Companion(ANI) til SAR
ريال0.00448125
1 Ani Grok Companion(ANI) til ETB
Br0.18358785
1 Ani Grok Companion(ANI) til KES
KSh0.1539638
1 Ani Grok Companion(ANI) til JOD
د.أ0.000847255
1 Ani Grok Companion(ANI) til PLN
0.0043976
1 Ani Grok Companion(ANI) til RON
лв0.00526995
1 Ani Grok Companion(ANI) til SEK
kr0.0113286
1 Ani Grok Companion(ANI) til BGN
лв0.00201955
1 Ani Grok Companion(ANI) til HUF
Ft0.40208165
1 Ani Grok Companion(ANI) til CZK
0.02520255
1 Ani Grok Companion(ANI) til KWD
د.ك0.000364475
1 Ani Grok Companion(ANI) til ILS
0.00388375
1 Ani Grok Companion(ANI) til BOB
Bs0.00825745
1 Ani Grok Companion(ANI) til AZN
0.0020315
1 Ani Grok Companion(ANI) til TJS
SM0.0109701
1 Ani Grok Companion(ANI) til GEL
0.00323845
1 Ani Grok Companion(ANI) til AOA
Kz1.09532505
1 Ani Grok Companion(ANI) til BHD
.د.ب0.000448125
1 Ani Grok Companion(ANI) til BMD
$0.001195
1 Ani Grok Companion(ANI) til DKK
kr0.00773165
1 Ani Grok Companion(ANI) til HNL
L0.0313329
1 Ani Grok Companion(ANI) til MUR
0.0546593
1 Ani Grok Companion(ANI) til NAD
$0.02066155
1 Ani Grok Companion(ANI) til NOK
kr0.0120934
1 Ani Grok Companion(ANI) til NZD
$0.0020793
1 Ani Grok Companion(ANI) til PAB
B/.0.001195
1 Ani Grok Companion(ANI) til PGK
K0.005019
1 Ani Grok Companion(ANI) til QAR
ر.ق0.00433785
1 Ani Grok Companion(ANI) til RSD
дин.0.1213881
1 Ani Grok Companion(ANI) til UZS
soʻm14.2261882
1 Ani Grok Companion(ANI) til ALL
L0.09977055
1 Ani Grok Companion(ANI) til ANG
ƒ0.00213905
1 Ani Grok Companion(ANI) til AWG
ƒ0.00213905
1 Ani Grok Companion(ANI) til BBD
$0.00239
1 Ani Grok Companion(ANI) til BAM
KM0.0020076
1 Ani Grok Companion(ANI) til BIF
Fr3.492985
1 Ani Grok Companion(ANI) til BND
$0.00154155
1 Ani Grok Companion(ANI) til BSD
$0.001195
1 Ani Grok Companion(ANI) til JMD
$0.19125975
1 Ani Grok Companion(ANI) til KHR
4.78
1 Ani Grok Companion(ANI) til KMF
Fr0.50907
1 Ani Grok Companion(ANI) til LAK
25.97826035
1 Ani Grok Companion(ANI) til LKR
රු0.3627781
1 Ani Grok Companion(ANI) til MDL
L0.02027915
1 Ani Grok Companion(ANI) til MGA
Ar5.3587385
1 Ani Grok Companion(ANI) til MOP
P0.00957195
1 Ani Grok Companion(ANI) til MVR
0.0182835
1 Ani Grok Companion(ANI) til MWK
MK2.0674695
1 Ani Grok Companion(ANI) til MZN
MT0.0763605
1 Ani Grok Companion(ANI) til NPR
रु0.1690208
1 Ani Grok Companion(ANI) til PYG
8.47494
1 Ani Grok Companion(ANI) til RWF
Fr1.736335
1 Ani Grok Companion(ANI) til SBD
$0.00983485
1 Ani Grok Companion(ANI) til SCR
0.0163237
1 Ani Grok Companion(ANI) til SRD
$0.0460075
1 Ani Grok Companion(ANI) til SVC
$0.01045625
1 Ani Grok Companion(ANI) til SZL
L0.02066155
1 Ani Grok Companion(ANI) til TMT
m0.0041825
1 Ani Grok Companion(ANI) til TND
د.ت0.00351808
1 Ani Grok Companion(ANI) til TTD
$0.00809015
1 Ani Grok Companion(ANI) til UGX
Sh4.14904
1 Ani Grok Companion(ANI) til XAF
Fr0.675175
1 Ani Grok Companion(ANI) til XCD
$0.0032265
1 Ani Grok Companion(ANI) til XOF
Fr0.675175
1 Ani Grok Companion(ANI) til XPF
Fr0.12189
1 Ani Grok Companion(ANI) til BWP
P0.01600105
1 Ani Grok Companion(ANI) til BZD
$0.00240195
1 Ani Grok Companion(ANI) til CVE
$0.11358475
1 Ani Grok Companion(ANI) til DJF
Fr0.211515
1 Ani Grok Companion(ANI) til DOP
$0.0765517
1 Ani Grok Companion(ANI) til DZD
د.ج0.15531415
1 Ani Grok Companion(ANI) til FJD
$0.0027007
1 Ani Grok Companion(ANI) til GNF
Fr10.3009
1 Ani Grok Companion(ANI) til GTQ
Q0.0091298
1 Ani Grok Companion(ANI) til GYD
$0.2502569
1 Ani Grok Companion(ANI) til ISK
kr0.14818

Ani Grok Companion Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Ani Grok Companion, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Ani Grok Companion

Hvor meget er Ani Grok Companion (ANI) værd i dag?
Den direkte ANI pris i USD er 0.001195 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ANI til USD pris?
Den aktuelle pris på ANItil USD er $ 0.001195. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Ani Grok Companion?
Markedsværdien for ANI er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ANI?
Den cirkulerende forsyning af ANI er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ANI?
ANI opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ANI?
ANI så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for ANI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ANI er $ 81.53K USD.
Bliver ANI højere i år?
ANI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ANI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:51:54 (UTC+8)

Ani Grok Companion (ANI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

