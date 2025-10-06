UdvekslingDEX+
Den direkte Amazon pris i dag er 243.81 USD. Følg med i realtid AMZNON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AMZNON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Amazon Logo

Amazon-kurs(AMZNON)

1 AMZNON til USD direkte pris:

$243.81
$243.81$243.81
+0.15%1D
USD
Amazon (AMZNON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:51:27 (UTC+8)

Amazon (AMZNON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 242.79
$ 242.79$ 242.79
24H lav
$ 258.03
$ 258.03$ 258.03
24H høj

$ 242.79
$ 242.79$ 242.79

$ 258.03
$ 258.03$ 258.03

$ 253.85647706467418
$ 253.85647706467418$ 253.85647706467418

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203$ 211.30485215454203

-0.02%

+0.15%

+9.03%

+9.03%

Amazon (AMZNON) realtidsprisen er $ 243.81. I løbet af de sidste 24 timer har AMZNON handlet mellem et lavpunkt på $ 242.79 og et højdepunkt på $ 258.03, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AMZNONs højeste pris nogensinde er $ 253.85647706467418, mens den laveste pris nogensinde er $ 211.30485215454203.

Når det gælder kortsigtet performance, AMZNON har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, +0.15% i løbet af 24 timer og +9.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Amazon (AMZNON) Markedsinformation

No.1896

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 71.78K
$ 71.78K$ 71.78K

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

7.09K
7.09K 7.09K

7,087.95254971
7,087.95254971 7,087.95254971

ETH

Den nuværende markedsværdi på Amazon er $ 1.73M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 71.78K. Det cirkulerende forsyning af AMZNON er 7.09K, med et samlet udbud på 7087.95254971. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.73M.

Amazon (AMZNON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Amazon i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.3652+0.15%
30 dage$ +21.58+9.71%
60 dage$ +63.81+35.45%
90 dage$ +63.81+35.45%
Amazon Prisændring i dag

I dag AMZNON blev der registreret en ændring på $ +0.3652 (+0.15%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Amazon 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +21.58 (+9.71%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Amazon 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage AMZNON sås en ændring af $ +63.81 (+35.45%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Amazon 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +63.81 (+35.45%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Amazon (AMZNON)?

Tjek AmazonPrishistorik-siden nu.

Hvad er Amazon (AMZNON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Amazon er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAmazoninvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekAMZNONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Amazon på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Amazon købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Amazon Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Amazon (AMZNON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Amazon (AMZNON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Amazon.

Tjek Amazon prisprediktion nu!

Amazon (AMZNON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Amazon (AMZNON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AMZNON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Amazon (AMZNON)

Leder du efter, hvordan du køber Amazon? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Amazon på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Amazon Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Amazon, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Amazon hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Amazon

Hvor meget er Amazon (AMZNON) værd i dag?
Den direkte AMZNON pris i USD er 243.81 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AMZNON til USD pris?
Den aktuelle pris på AMZNONtil USD er $ 243.81. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Amazon?
Markedsværdien for AMZNON er $ 1.73M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AMZNON?
Den cirkulerende forsyning af AMZNON er 7.09K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AMZNON?
AMZNON opnåede en ATH-pris på 253.85647706467418 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AMZNON?
AMZNON så en ATL-pris på 211.30485215454203 USD.
Hvad er handelsvolumen for AMZNON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AMZNON er $ 71.78K USD.
Bliver AMZNON højere i år?
AMZNON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AMZNON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:51:27 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

