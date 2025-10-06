Hvad er Amazon (AMZNON)

Amazon er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAmazoninvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekAMZNONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Amazon på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Amazon købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Amazon Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Amazon (AMZNON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Amazon (AMZNON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Amazon.

Tjek Amazon prisprediktion nu!

Amazon (AMZNON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Amazon (AMZNON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AMZNON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Amazon (AMZNON)

Leder du efter, hvordan du køber Amazon? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Amazon på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

AMZNON til lokale valutaer

Prøv konverter

Amazon Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Amazon, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Amazon Hvor meget er Amazon (AMZNON) værd i dag? Den direkte AMZNON pris i USD er 243.81 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle AMZNON til USD pris? $ 243.81 . Tjek Den aktuelle pris på AMZNONtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Amazon? Markedsværdien for AMZNON er $ 1.73M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af AMZNON? Den cirkulerende forsyning af AMZNON er 7.09K USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på AMZNON? AMZNON opnåede en ATH-pris på 253.85647706467418 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AMZNON? AMZNON så en ATL-pris på 211.30485215454203 USD . Hvad er handelsvolumen for AMZNON? Direkte 24-timers handelsvolumen for AMZNON er $ 71.78K USD . Bliver AMZNON højere i år? AMZNON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AMZNON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Amazon (AMZNON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

