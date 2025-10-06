UdvekslingDEX+
Den direkte Accenture pris i dag er 251.7 USD. Følg med i realtid ACNON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ACNON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ACNON

ACNON Prisinfo

Hvad er ACNON

ACNON Officiel hjemmeside

ACNON Tokenomics

ACNON Prisprognose

ACNON Historik

ACNON Købsguide

ACNON-til-fiat-valutaomregner

ACNON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Accenture Logo

Accenture-kurs(ACNON)

1 ACNON til USD direkte pris:

$251.73
$251.73$251.73
-0.44%1D
USD
Accenture (ACNON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:47:16 (UTC+8)

Accenture (ACNON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 249.89
$ 249.89$ 249.89
24H lav
$ 253.01
$ 253.01$ 253.01
24H høj

$ 249.89
$ 249.89$ 249.89

$ 253.01
$ 253.01$ 253.01

$ 258.3135196333471
$ 258.3135196333471$ 258.3135196333471

$ 229.27778200768591
$ 229.27778200768591$ 229.27778200768591

-0.44%

-0.44%

+0.13%

+0.13%

Accenture (ACNON) realtidsprisen er $ 251.7. I løbet af de sidste 24 timer har ACNON handlet mellem et lavpunkt på $ 249.89 og et højdepunkt på $ 253.01, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ACNONs højeste pris nogensinde er $ 258.3135196333471, mens den laveste pris nogensinde er $ 229.27778200768591.

Når det gælder kortsigtet performance, ACNON har ændret sig med -0.44% i løbet af den sidste time, -0.44% i løbet af 24 timer og +0.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Accenture (ACNON) Markedsinformation

No.2017

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 53.24K
$ 53.24K$ 53.24K

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

5.32K
5.32K 5.32K

5,324.3951943
5,324.3951943 5,324.3951943

ETH

Den nuværende markedsværdi på Accenture er $ 1.34M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 53.24K. Det cirkulerende forsyning af ACNON er 5.32K, med et samlet udbud på 5324.3951943. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.34M.

Accenture (ACNON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Accenture i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -1.1125-0.44%
30 dage$ +7.24+2.96%
60 dage$ +51.7+25.85%
90 dage$ +51.7+25.85%
Accenture Prisændring i dag

I dag ACNON blev der registreret en ændring på $ -1.1125 (-0.44%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Accenture 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +7.24 (+2.96%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Accenture 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ACNON sås en ændring af $ +51.7 (+25.85%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Accenture 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +51.7 (+25.85%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Accenture (ACNON)?

Tjek AccenturePrishistorik-siden nu.

Hvad er Accenture (ACNON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Accenture er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAccentureinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekACNONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Accenture på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Accenture købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Accenture Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Accenture (ACNON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Accenture (ACNON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Accenture.

Tjek Accenture prisprediktion nu!

Accenture (ACNON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Accenture (ACNON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ACNON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Accenture (ACNON)

Leder du efter, hvordan du køber Accenture? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Accenture på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ACNON til lokale valutaer

1 Accenture(ACNON) til VND
6,623,485.5
1 Accenture(ACNON) til AUD
A$382.584
1 Accenture(ACNON) til GBP
191.292
1 Accenture(ACNON) til EUR
216.462
1 Accenture(ACNON) til USD
$251.7
1 Accenture(ACNON) til MYR
RM1,054.623
1 Accenture(ACNON) til TRY
10,578.951
1 Accenture(ACNON) til JPY
¥38,510.1
1 Accenture(ACNON) til ARS
ARS$361,119.024
1 Accenture(ACNON) til RUB
20,234.163
1 Accenture(ACNON) til INR
22,343.409
1 Accenture(ACNON) til IDR
Rp4,194,998.322
1 Accenture(ACNON) til PHP
14,772.273
1 Accenture(ACNON) til EGP
￡E.11,887.791
1 Accenture(ACNON) til BRL
R$1,351.629
1 Accenture(ACNON) til CAD
C$352.38
1 Accenture(ACNON) til BDT
30,787.944
1 Accenture(ACNON) til NGN
363,726.636
1 Accenture(ACNON) til COP
$968,075.955
1 Accenture(ACNON) til ZAR
R.4,372.029
1 Accenture(ACNON) til UAH
10,558.815
1 Accenture(ACNON) til TZS
T.Sh.616,911.666
1 Accenture(ACNON) til VES
Bs55,625.7
1 Accenture(ACNON) til CLP
$237,101.4
1 Accenture(ACNON) til PKR
Rs71,080.08
1 Accenture(ACNON) til KZT
132,892.566
1 Accenture(ACNON) til THB
฿8,109.774
1 Accenture(ACNON) til TWD
NT$7,749.843
1 Accenture(ACNON) til AED
د.إ923.739
1 Accenture(ACNON) til CHF
Fr201.36
1 Accenture(ACNON) til HKD
HK$1,955.709
1 Accenture(ACNON) til AMD
֏95,993.346
1 Accenture(ACNON) til MAD
.د.م2,323.191
1 Accenture(ACNON) til MXN
$4,671.552
1 Accenture(ACNON) til SAR
ريال943.875
1 Accenture(ACNON) til ETB
Br38,668.671
1 Accenture(ACNON) til KES
KSh32,429.028
1 Accenture(ACNON) til JOD
د.أ178.4553
1 Accenture(ACNON) til PLN
926.256
1 Accenture(ACNON) til RON
лв1,109.997
1 Accenture(ACNON) til SEK
kr2,386.116
1 Accenture(ACNON) til BGN
лв425.373
1 Accenture(ACNON) til HUF
Ft84,689.499
1 Accenture(ACNON) til CZK
5,308.353
1 Accenture(ACNON) til KWD
د.ك76.7685
1 Accenture(ACNON) til ILS
818.025
1 Accenture(ACNON) til BOB
Bs1,739.247
1 Accenture(ACNON) til AZN
427.89
1 Accenture(ACNON) til TJS
SM2,310.606
1 Accenture(ACNON) til GEL
682.107
1 Accenture(ACNON) til AOA
Kz230,705.703
1 Accenture(ACNON) til BHD
.د.ب94.3875
1 Accenture(ACNON) til BMD
$251.7
1 Accenture(ACNON) til DKK
kr1,628.499
1 Accenture(ACNON) til HNL
L6,599.574
1 Accenture(ACNON) til MUR
11,512.758
1 Accenture(ACNON) til NAD
$4,351.893
1 Accenture(ACNON) til NOK
kr2,547.204
1 Accenture(ACNON) til NZD
$437.958
1 Accenture(ACNON) til PAB
B/.251.7
1 Accenture(ACNON) til PGK
K1,057.14
1 Accenture(ACNON) til QAR
ر.ق913.671
1 Accenture(ACNON) til RSD
дин.25,567.686
1 Accenture(ACNON) til UZS
soʻm2,996,428.092
1 Accenture(ACNON) til ALL
L21,014.433
1 Accenture(ACNON) til ANG
ƒ450.543
1 Accenture(ACNON) til AWG
ƒ450.543
1 Accenture(ACNON) til BBD
$503.4
1 Accenture(ACNON) til BAM
KM422.856
1 Accenture(ACNON) til BIF
Fr735,719.1
1 Accenture(ACNON) til BND
$324.693
1 Accenture(ACNON) til BSD
$251.7
1 Accenture(ACNON) til JMD
$40,284.585
1 Accenture(ACNON) til KHR
1,006,800
1 Accenture(ACNON) til KMF
Fr107,224.2
1 Accenture(ACNON) til LAK
5,471,739.021
1 Accenture(ACNON) til LKR
රු76,411.086
1 Accenture(ACNON) til MDL
L4,271.349
1 Accenture(ACNON) til MGA
Ar1,128,698.31
1 Accenture(ACNON) til MOP
P2,016.117
1 Accenture(ACNON) til MVR
3,851.01
1 Accenture(ACNON) til MWK
MK435,466.17
1 Accenture(ACNON) til MZN
MT16,083.63
1 Accenture(ACNON) til NPR
रु35,600.448
1 Accenture(ACNON) til PYG
1,785,056.4
1 Accenture(ACNON) til RWF
Fr365,720.1
1 Accenture(ACNON) til SBD
$2,071.491
1 Accenture(ACNON) til SCR
3,438.222
1 Accenture(ACNON) til SRD
$9,690.45
1 Accenture(ACNON) til SVC
$2,202.375
1 Accenture(ACNON) til SZL
L4,351.893
1 Accenture(ACNON) til TMT
m880.95
1 Accenture(ACNON) til TND
د.ت741.0048
1 Accenture(ACNON) til TTD
$1,704.009
1 Accenture(ACNON) til UGX
Sh873,902.4
1 Accenture(ACNON) til XAF
Fr142,210.5
1 Accenture(ACNON) til XCD
$679.59
1 Accenture(ACNON) til XOF
Fr142,210.5
1 Accenture(ACNON) til XPF
Fr25,673.4
1 Accenture(ACNON) til BWP
P3,370.263
1 Accenture(ACNON) til BZD
$505.917
1 Accenture(ACNON) til CVE
$23,924.085
1 Accenture(ACNON) til DJF
Fr44,550.9
1 Accenture(ACNON) til DOP
$16,123.902
1 Accenture(ACNON) til DZD
د.ج32,713.449
1 Accenture(ACNON) til FJD
$568.842
1 Accenture(ACNON) til GNF
Fr2,169,654
1 Accenture(ACNON) til GTQ
Q1,922.988
1 Accenture(ACNON) til GYD
$52,711.014
1 Accenture(ACNON) til ISK
kr31,210.8

Accenture Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Accenture, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Accenture hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Accenture

Hvor meget er Accenture (ACNON) værd i dag?
Den direkte ACNON pris i USD er 251.7 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ACNON til USD pris?
Den aktuelle pris på ACNONtil USD er $ 251.7. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Accenture?
Markedsværdien for ACNON er $ 1.34M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ACNON?
Den cirkulerende forsyning af ACNON er 5.32K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ACNON?
ACNON opnåede en ATH-pris på 258.3135196333471 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ACNON?
ACNON så en ATL-pris på 229.27778200768591 USD.
Hvad er handelsvolumen for ACNON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ACNON er $ 53.24K USD.
Bliver ACNON højere i år?
ACNON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ACNON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:47:16 (UTC+8)

Accenture (ACNON) Vigtige brancheopdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

ACNON-til-USD Lommeregner

Beløb

ACNON
ACNON
USD
USD

1 ACNON = 251.7 USD

Handel ACNON

ACNON/USDT
$251.73
$251.73$251.73
-0.44%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

